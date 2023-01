Tuesday, 3 January 2023, 10:08 HKT/SGT Share: 兼具成本與安全,鉛炭儲能業務爆發在即

香港, 2023年1月3日 - (亞太商訊) - “雙碳”可以說是近兩年的熱點話題。在“雙碳”目標下,2021年中央財經委員會第九次會議提出,要構建以新能源為主體的新型電力系統。而為了實現以新能源為主體的新型電力系統的負荷平衡,新型儲能產業將發揮重要作用。



綜合各項比較,鉛炭儲能優勢突出



在新型儲能中,電化學儲能以效率高、回應快、建設週期短、技術適應性強等優勢,近年來發展迅猛。但電化學儲能中佔據主導地位的鋰離子電池卻因為事故頻發,安全性問題引人關注。在國家能源局於2022年6月底發佈的《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版) (徵求意見稿) 》中,就明確提出中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池;鋰離子電池設備間應單層佈置,宜採用預製艙式等要求。



其實電化學儲能中還有鉛炭電池、鈉硫電池等多種電池技術路線,國家也一直鼓勵新型高能鉛炭電池的應用,以打造更多的安全高效儲能電站。根據《儲能產業研究白皮書2022》,2021年中國電力儲能鉛蓄電池累計裝機338.0523MW,同比增長1.38%。



資料顯示,鉛炭電池是從傳統的鉛酸電池演進而來的電容型電池技術,是對鉛酸電池的改良升級。由於鉛炭電池無易燃物,其相比鋰電池更加安全。自2021年8月份以來,伴隨著新能源市場崛起,碳酸鋰市場價格開始呈現飛躍式上漲,鋰電池的造價成本也相應的水漲創高。而鉛炭電池原材料的價格相對穩定,造價成本更低,經濟效益也就更高。據測算,目前鉛炭電池儲能的建設成本0.95元/Wh,整體運營度電成本0.2~0.3元/KWh。綜合比較,鉛炭電池無論是安全性、經濟性,穩定性、以及可複製性,都具有非常大的比較優勢,未來會被更多的儲能電站採用。



拓寬鉛炭業務,天能迎市場風口



作為國內最早研發推廣鉛炭儲能技術的企業之一,天能動力國際有限公司(“天能動力”,股票代碼:0819.HK)旗下子公司,天能電池集團股份有限公司(“天能股份”,股票代碼:688819.SH)於12月13日發佈公告表示與長興太湖能穀科技有限公司(“太湖能谷”)達成戰略合作意向,並簽署了《儲能項目戰略採購合作協定》。太湖能谷將在未來三年內,向天能股份採購總量不低於30GWh的鉛炭電池電芯,並為天能股份的生產基地投資配套建設不超過3GWh的儲能電站。



目前,天能參與建設的多個鉛炭儲能電站均實現了一次投運、長期穩定的設計效果和示範效應。2020年,天能參與建設的10千伏雉城儲能電站,所採用的就是鉛炭電池,這是浙江省首批4個在建的電網側儲能電站項目之一,也是成為全省首座電網側儲能電站,建成兩年來運營平穩。



據業內人士介紹,鉛炭電池儲能電站的應用場景非常廣泛,包括5G基站及IDC、發電側、電網側,以及用電側。而天能的儲能專案正在規模化大力發展階段,發電側配套儲能市場巨大;電網側儲能具有標杆性示範項目(金陵變);用戶側儲能發展迅速。公司同時兼顧國內外市場的開拓,在海外,天能與道達爾能源集團旗下帥福得合作,佈局歐美公用事業和工商業側儲能,出貨有保障,訂單確定性較高。



根據中國電池工業協會資料,2016 年至 2018 年天能的市場佔有率逐年提升,在國際鉛蓄電池行業市場佔有率排名前三,在國內鉛蓄電池行業排名第一。作為行業龍頭,天能堅持把科技研發作為第一生產力,目前擁有各類專利4200餘件,累計獲得中國專利獎10項,位列科創板上市企業第3位。依靠深耕行業三十多年形成的核心競爭力,完善的產品研發、生產、銷售體系,以及深厚的品牌底蘊,天能持續引領動力電池+儲能電池升級,推動新型儲能行業可持續發展。



在國家發展改革委、國家能源局聯合印發的《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》中,提出到2025年,實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變。在國家新型儲能政策的鼓舞下,鉛炭儲能技術可以說已被列為重要的技術方向,將在新型儲能領域中大有可為。未來,天能將持續加強鉛炭儲能技術的系統研發,不斷提升關鍵性能指標,努力改善鉛炭儲能技術的適應性和性價比,為安全儲能作出新的貢獻。



關於天能動力國際有限公司

天能動力國際有限公司(“天能”或“公司”)及其附屬公司(“集團”)是中華人民共和國(“中國”)新能源電池行業的領軍企業,創始於一九八六年。天能於二零零七年在香港交易及結算所有限公司(“港交所”)主機板上市(證券代碼00819.HK)。經過三十多年的發展,本集團現已成為以電動輕型車動力電池製造與服務為主,集新能源動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、電動特種車動力電池等多品類電池的研發、生產、銷售,及廢舊電池回收和可再生資源迴圈利用、綠色智慧製造產業園、智慧物流平臺等為一體的能源集團。在2021年7月公佈的二零二一年《財富》中國500強排行榜中,天能位居淨資產收益率(ROE)榜第十七名。





