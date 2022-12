Friday, 30 December 2022, 14:59 HKT/SGT Share: 金山雲在港雙重主要上市:聚焦主業,堅持高質量發展

香港, 2022年12月30日 - (亞太商訊) - 近期,多只中概股選擇以介紹方式回歸港股市場,且雙重主要上市亦漸漸成為主流。12月30日,金山雲(03896.HK)正式登陸港交所。此番金山雲以介紹形式在港交所主板雙重主要上市,不涉及新股融資。同時,金山雲繼續在納斯達克主要上市地位並交易。這樣既保護了已有股東不被稀釋,也為潛在投資人提供更廣闊的交易平臺。



堅持業技融合,深拓垂直行業發展機會



隨著雲計算發展步入成熟期,上雲主力從泛互聯網行業向傳統企業轉移,上雲需求也有了較大改變,客戶需要的不再只是單純的技術和產品,更需要緊貼其業務發展的深度服務。具有垂直領域深入理解和深厚企業級服務經驗的雲服務廠商擁有更大的發展機遇。



深耕雲行業10年,金山雲堅持技術立業,並不斷拓展自身技術邊界,保持與雲原生、混合雲、大數據等最新技術同頻。在戰略性選定的互聯網、公共服務、醫療健康、金融等垂直領域,公司通過持續完成與垂直行業龍頭企業的標杆項目,對每個選定的垂直行業形成深入理解,並將其全面融入到技術產品和服務之中,實現業技深度融合,體系化滿足客戶日益增長的需求,使得客群粘性提升且合作不斷深化。公司的優質客戶總數由2019年的243個增加至2020年的322個,並於2021年進一步增加至597個。



在強化基本盤業務優勢的同時,金山雲還在繼續推進戰略性業務調整。據招股書,小米目前是公司前三大客戶,金山軟件也在遊戲、辦公領域與金山雲有所合作。且小米金山生態體系龐大,相信未來的合作空間想像力無窮。



聚焦核心穩紮穩打 盈利能力進一步提升



2021年以來,雲行業整體發展充滿了挑戰,特別是去年下半年市場環境和客戶需求增速的雙重變化,金山雲戰略性梳理各項業務,主動進行調整,將更多資源分配到盈利較好的核心雲計算產品中,以實現收入質量和利潤的雙升。



得益於對業務調整和效率優化的實施,金山雲的盈利能力正持續改善。2022年第三季度,金山雲調整後毛利率穩步上升至6.3%,公司連續兩個季度經營現金流盈利。分析機構認為,這些指標體現出公司戰略調整和優化的效果得以初步彰顯。相信隨著公司進一步推進高質量發展措施,以及隨著疫情後整體經濟形勢回暖,預計盈利能力能在未來持續穩步提升。市場亦予以積極回應,股價自9月至12月28日上漲接近翻倍。



金山雲副董事長兼CEO鄒濤表示,此次在港上市是公司成立十周年的一個重要里程碑。站在新十年的起點,公司坚定高质量发展的决心。首先,我們持續進行技術投入,聚焦業務核心,回歸雲的本質與初心;其次,對客戶和項目進行梳理,管控成本,優化利潤水平,平衡收入規模與利潤的收益;同時,加強生態協同,拓展战略性垂直行业优质商机。



金山雲CFO何海建亦表示,赴港主要上市可以拓展更多投資人基礎,有望更快加入港股通,向更多支持我們的中國內地投資人打開投資合作通道。我們還將繼續保持回港中概股中少有的同股同權的架構,充分尊重及採納公眾投資人的建議。我們將繼續重視ESG和數據安全等工作,以保證服務的穩定和安全。





