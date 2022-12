Friday, 30 December 2022, 10:19 HKT/SGT Share: 美麗田園醫療健康產業有限公司宣佈於港交所主板上市計劃 每股作價19.32港元

香港, 2022年12月30日 - (亞太商訊) - 中國最大的傳統美容服務提供商美麗田園醫療健康產業有限公司(「美麗田園」或「公司」,股份代號:2373),今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃。



美麗田園計劃全球發售40,536,500股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中36,482,500股發售股份將作國際發售(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定),其餘4,054,000股發售股份將作香港發售(可予重新分配),每股作價19.32港元。



公司將於2022年12月30日(星期五)上午9時開始於香港公開發售,2023年1月6日(星期五)中午12時正截止。股份預計將於2023年1月16日(星期一)開始於聯交所買賣,股份代號為2373,每手500股。



摩根士丹利亞洲有限公司、海通國際資本有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為上市項目的聯席保薦人;摩根士丹利亞洲有限公司、海通國際證券有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為上市項目的整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



擁有多元化品牌組合的中國美麗與健康管理服務提供商



美麗田園是在中國的美麗與健康管理服務行業居於領先地位的連鎖服務品牌,擁有龐大且忠誠的客戶群,廣泛及高效擴張的店鋪網絡,多元化服務與產品範圍及高品牌知名度。根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年收益計,美麗田園是中國最大的傳統美容服務提供商和第四大非外科手術類醫療美容服務提供商,分別佔市場份額的0.2%及0.6%。公司通過美麗田園、貝黎詩、秀可兒及研源等知名及廣受認可的品牌組合,提供全面的美麗與健康管理服務,涵蓋傳統美容服務、醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務,跨越客戶全生命周期。截至2022年6月30日,美麗田園的整體服務網絡涵蓋352家門店,包括177家直營店及175家加盟店。直營店中,84家門店位於一線城市及73家門店位於新一線城市。



持續迭代的業務模式以迎合市場需求,為顧客提供全面的美麗與健康管理服務



作為中國美麗與健康管理服務行業的領先連鎖品牌,美麗田園為客戶提供傳統美容服務近三十年。憑藉多年服務積累對客戶日益多元化需求的理解,公司自2011年起通過提供醫療美容服務等增值服務來擴展其服務。其後,公司於2018年開始建設自身的亞健康評估及干預服務能力,以響應消費升級及中國亞健康狀況比率上升帶來的亞健康評估及干預服務需求的上升。以2021年產生收益計算,傳統美容服務、醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務三大服務項目佔總收益的比例分別為58.8%、37.8%及3.4%。美麗田園的服務項目互相補足,為整體運營創造協同效應。於傳統美容服務的悠久歷史使其在業內處於獨特地位,並在未有顯著增加獲客成本的情況下促進收益增長,因為公司已成為眾多會員終身信賴的健康與美麗顧問。於2021年及截至2022年6月30日止六個月,分別有21.7%及21.2%的傳統美容服務會員購買了醫療美容服務或亞健康評估及干預服務,預期這一比例於日後將進一步增長。同樣地,醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務的擴展亦能進一步促進傳統美容服務未來的增長。



數字化平台支持標準化服務



美麗田園已建立綜合服務平台,以確保公司在所有門店為客戶提供貫徹一致的優質服務。公司的數字化平台得到標準化營運程序及數字化基礎設施的支持,涵蓋了嚴格的品質把控、培訓體系和供應鏈管理。於2021年,公司是美麗與健康管理服務行業服務人員忠誠度最高的少數公司之一,并且在美麗田園留任超過一年的服務人員年資平均為6.1年,遙遙領先於競爭對手。業務平台的標準化及數字化為公司營運的各個方面提供了規模優勢,並可為其門店及服務人員所用。綜合服務平台能夠整合及處理門店網絡各項系統中積累的業務數據,公司亦應用數據挖掘及數據分析以獲得具有價值的深刻理解,掌握客戶的交易模式、消費習慣及終身客戶價值。有關技術賦能的提升使公司能根據客戶需求定制服務,以保持客戶粘性及識別綜合銷售的機會。美麗田園基於平台的營運模式使其能夠將營運各個方面標準化,以改善客戶體驗及服務人員的服務表現。此外,隨著公司不斷積累及分析日常業務活動中的數字信息,可以進一步提高營運效率。



在客戶關係管理體系支持下,積累了由活躍會員組成的龐大客戶群



全面的服務組合讓美麗田園吸納了龐大的活躍客戶群,並得到全面客戶服務系統支持。於2021年,公司直營店服務77,356名活躍會員,較2020年上升12.5%,活躍會員平均到店10.8次(2020年:10.2次)及平均消費人民幣20,832元(2020年: 人民幣20,151元)。2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月,活躍會員中的80.7%、82.1%、84.6%及77.0%分別於同期多次購買了公司的服務。除了不斷增長的直營店客戶數量外,於2021年,美麗田園的加盟店服務了27,916名活躍會員,並於截至2022年6月30日止六個月服務22,552名活躍會員。



受內生增長及戰略性收購支持的可持續發展



美麗田園在中國迅速擴展門店覆蓋範圍的往績卓著,並通過內生增長及戰略性收購實現快速可持續的業務增長。業務的可擴展性及可複製性從公司迅速開設新門店的能力可見一斑,公司於2019年至2022年6月30日開設了45家新的直營店。美麗田園能夠迅速發展新門店並高效實現盈利。憑藉其與各大購物商場的長期業務關係及為商場帶來強大流量的能力,從完成選址到門店開張所需時間通常約為三個月。於2014年至2022年6月30日,一家新的傳統美容服務門店平均於開業後十一個月首次實現盈虧平衡。



美麗田園在物色、收購及整合門店至其門店網絡方面擁有良好往績。公司於2014年至2022年6月30日完成20項美麗與健康管理服務行業的收購,當中大部分成功提升了業務服務類型及管理團隊。於完成整合後,已收購門店的業務表現通常得到提升,並快速擴展客戶。舉例而言,收購貝黎詩展現出公司的收購能力及整合能力。貝黎詩會員及加盟商產生的收益由2017年的人民幣102.4百萬元增加至2021年的人民幣185.7百萬元,年複合增長率為16.0%。該等已收購門店順利整合至公司的門店網絡,確保締造進一步協同效應及價值。日後,美麗田園將繼續物色及評估優質門店的收購機遇,以把握增長機會,並可能不時向賣家尋求債務保障或彌償。



美麗田園的成功還歸功於其富有遠見和豐富行業經驗的管理團隊,並獲得股東的大力支持。自2013年以來,於美麗與健康管理服務行業擁有豐富公司管理及發展經驗的中信產業投資基金管理有限公司一直與美麗田園密切合作,建立遍佈全國的標準化及規範的連鎖業務,並為公司的戰略制定、幷購擴張、高管招聘、品牌和設計、人力資源、供應鏈、市場營銷、財務等多方面管理提升做出了重要貢獻。



展望未來,美麗田園計劃通過以下策略實現增長,包括策略性擴張服務網絡及營銷渠道,以擴大客戶群及提升品牌知名度;通過標準化及數字化體系,進一步提高運營效率及客戶體驗;通過引進新技術、新設備、新產品及擴大服務組合,提高客戶忠誠度及滿足客戶多變的需要;繼續培養、招聘及保留高素質人才,加強人力資源管理機制;及通過深化與上游供應商的合作,分享公司的行業及管理經驗,整合行業資源,促進行業標準發展。



美麗田園醫療健康產業有限公司

美麗田園醫療健康產業有限公司(「美麗田園」或「公司」;股份代號:2373)在中國的美麗與健康管理服務行業居於領先地位,擁有龐大且忠誠的客戶群,廣泛的店鋪網絡,多元化服務與產品範圍及高品牌知名度。根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年收益計,公司是中國最大的傳統美容服務提供商和第四大非外科手術類醫療美容服務提供商,分別佔市場份額的0.2%及0.6%。憑藉29年行業經驗及適應不斷變化的客戶需求,公司通過美麗田園、貝黎詩、秀可兒及研源等知名及廣受認可的品牌組合,提供全面的美麗與健康管理服務,涵蓋傳統美容服務、醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務,跨越全客戶生命周期。



