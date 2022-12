Thursday, 29 December 2022, 15:51 HKT/SGT Share:

來源 Beijing SinoHytec Co., Ltd. 億華通宣佈於香港交易所主板上市計劃 每股H股介乎60港元至76港元 集資額最多1,540.7百萬港元 領先的燃料電池系統製造商 中國燃料電池系統市場排名第一

香港, 2022年12月29日 - (亞太商訊) - 中國領先的燃料電池系統製造商── 北京億華通科技股份有限公司 (「億華通」或「公司」,股份代號:2402),今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)主板上市計劃。



億華通將全球發售17,628,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定),其中15,865,200 股H股將作國際發售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),佔初步發售股份總數90%;餘下1,762,800股H股將於香港作公開發售(可予重新分配),佔初步發售股份總數10%,發售價介乎60港元至76港元。億華通將於2022年12月29日(星期四) 開始於香港公開發售,並於2023年1月5日(星期四) 截止。公司的股份預計將於2023年1月12日(星期四)於香港聯交所主板開始買賣,股份將按每手買賣單位50股買賣,股份代號爲2402。



國泰君安融資有限公司及智富融資有限公司為聯席保薦人。



億華通是中國領先的燃料電池系統製造商,主要為客車及貨車等商用車設計、開發並製造燃料電池系統及電堆(系統的核心零部件)。根據灼識諮詢報告,按2021年燃料電池系統總銷售功率*計算,億華通在中國燃料電池系統市場排名第一,市場份額為 27.8%,而於2021年,燃料電池系統佔商用車新能源系統總銷量約0.8%,其餘總銷量則由鋰電池系統佔據。截至2022年6月30日,億華通的燃料電池系統已安裝於工信部新能源汽車目錄中的80款燃料電池汽車上,位居行業第一。



* 燃料電池系統的銷量僅包括直接銷售予燃料電池汽車製造商的銷量。



在高速發展的中國燃料電池系統市場中持續領先



公司成立於2012年,是中國燃料電池系統研發與商業化的先行者,並於2016年開始量產。公司也參與了聯合國開發計劃署「促進中國燃料電池汽車商業化發展」計劃,歷經了中國燃料電池產業從技術研發為主向試點測試和商業化推進的轉變。我們的燃料電池系統安裝於中國多個城市運營的商用車上,包括北京、張家口、上海、成都、鄭州及淄博。



億華通的燃料電池系統已經為中國超過2,700輛在路上行駛的燃料電池汽車提供動力,單台車輛平均行駛里程接近4萬公里,累積安全運行距離超過108.6百萬公里,累積安全運行時間超過2.3百萬小時,運營里程及時長均穩居行業前列。



雄厚的研發實力



公司始終堅持「預研一代」、「開發一代」及「推廣一代」的研發理念。公司的研發及產品測試活動主要旨在優化及升級產品在惡劣天氣下的適應性、耐久性、可靠性、能量轉換效率、安全性及經濟性。截至2022年6月30日,已建立一支由270人組成的卓越研發團隊。公司亦與清華大學等國內領先的研究型大學合作,旨在促進創新燃料電池技術發展及商業化,以使公司能應對快速發展的市場需求。



公司多年來持續迭代開發出30kW、40kW、50kW、60kW、80kW、100kW、120kW及150kW燃料電池系統型號,特別是於2021年12月發佈240kW高功率輸出型號,是國內首款額定功率達到240kW的車用燃料電池系統。



此外,公司還參與了多項中國政府資助的研發項目,並取得了重大成果。截至2022年6月30日,我們擁有超過590項專利,包括超過210項發明專利、超過360項實用新型專利及20項外觀設計專利。



與國內主流商用車企業建立了穩定的合作關係



公司通過聯合承接國家研發項目、共同開發燃料電池汽車以及示範運行等方式與北汽福田、宇通客車及吉利商用車等中國主流商用車企業建立了穩固的長期合作關係,在燃料電池汽車行業內積累了大量客戶資源,技術能力受到廣泛認可。其中,北汽福田及宇通客車分別自2016年和2018年向我們按訂單採購燃料電池系統,並用於其燃料電池汽車的生產。公司與豐田及北汽福田合作開發使用我們燃料電池系統的客車,該等客車被指定為北京2022年冬奧會的賽事交通服務用車。截至2022年6月30日,公司向逾20家商用車製造商銷售燃料電池系統,其2021年的燃料電池汽車總銷量佔中國市場份額近60%。此外,北汽集團及宇通客車也成為了公司的股東和戰略夥伴,代表了下游燃料電池車產業參與者對公司的認可。



一體化的零部件供應體系和與供應商建立深入合作



經過多年深耕,公司與本地供應商建立了完整的採購體系。於往績記錄期,公司與超過300家中國供應商建立了相對穩定的長期關係,該等供應商提供膜電極和空壓機等零件。我們成功將膜電極國產化,每年從本地供應商採購更多原材料。



億華通董事長、執行董事兼总经理張國強先生表示:「公司的使命是以先進的氫燃料電池技術為切入點為中國「碳達峰、碳中和」目標作出貢獻,推進全球能源革命,致力成為全球氫燃料電池技術的引領者,構建可持續的低碳未來。發展新能源汽車對中國的能源安全和環保戰略意義重大。未來,我們將實施以下措施来持續推動戰略目標的實現:進一步推進燃料電池系統及核心零部件的研發;擴充燃料電池電堆產能,應對不斷增長的市場需求並實現規模經濟效益;戰略性擴展客戶基礎及區域覆蓋面;擴展及強化我們的供應鏈;及提升品牌知名度及推廣燃料電池系統的應用。我們將把握行業的未來趨勢及方向,利用自身的競爭優勢,進一步鞏固億華通的市場地位,為股東及投資者創造最大的價值。」



北京億華通科技股份有限公司

Beijing SinoHytec Co., Ltd.



資料摘要



股份配售及發售詳情:

全球發售之股份數目:17,628,000股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目:1,762,800 股H股 (可予重新分配)

國際發售股份數目:15,865,200股H股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價:每股H股76 港元,另加1%的經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)

每手買賣單位:50 股H股

香港公開發售開始:2022年12月29日 (星期四) 上午9時

香港公開發售結束:2023年1月5日 (星期四) 中午12時

公佈股份配售和發售結果:2023年1月11日 (星期三)

預計上市日期:2023年1月12日 (星期四)

股份代號:2402



所得款項用途:

經扣除就全球發售應付的包銷傭金、費用及估計發售開支後,假設超額配售權未獲行使,按發售價每股發售68港元(即指示性發售價範圍的中位數)計算,公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約1121.8百萬港元,並計劃作下列用途:



1) 約75.0%或約841.2百萬港元將用於撥付公司未來三年的研發。



2) 約15.0%或約168.4百萬港元將用於在未來三年透過產品推廣及多渠道營銷提升公司的品牌認受性。以及,



3) 約10.0%或約112.2百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。





