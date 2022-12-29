博安生物公佈H股全球發售配發結果



香港, 2022年12月29日 - (亞太商訊) - 由綠葉製藥集團有限公司（股份代號：2186）分拆的山东博安生物技术股份有限公司（「博安生物」或「公司」）在今天公佈全球發售配發結果，公司的H股將於12月30日於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板正式掛牌並開始交易。



博安生物本次全球發售共計10,694,800股H股（視乎超額配股權行使與否而定），每股發售價為19.80港元，每手200股。香港公開發售部分獲得適度超額認購，相當於香港公開發售初步可供認購之1,069,600股股份總數的2.12倍。國際發售部分亦獲得輕微超額認購，相當於國際發售初步可供認購之9,625,200股股份總數的1.52倍（包括優先發售項下的385,470 股預留股份，視乎超額配股權行使與否而定）。



於本次全球發售中，公司成功引入3名基石投資者，包括上海证券交易所上市公司江蘇艾迪藥業股份有限公司（股份代號：688488）的創辦人傅和亮先生、知名基金Harvest Great Bay Investment SP及於香港聯交所主板上市的製藥企業——中國生物製藥有限公司（股份代號：1177），認購的發售股份總數為7,594,000 股發售股份，佔全球發售的發售股份約71.01%（假設超額配股權未獲行使），禁售期為6個月。



基於發售價每股19.80港元計算及並無計及超額配股權，經扣除就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，公司自全球發售所得款項淨額估計約為152.8百萬港元。其中，款項淨額的約59.5%將用於核心產品的研發，約31.4%將用於管線中其他產品的研發，約6.1%將用於商業化目的，約3.0%用於將營運資金及其他一般企業用途。



博安生物主席、執行董事兼首席執行官姜華女士表示：「我們很高興公司即將於香港聯交所主板上市。我們亦衷心感謝廣大投資者對公司的信任與支持。於香港聯交所主板上市不僅讓公司進一步涉足國際資本市場，更為公司的長遠發展奠定厚實的基礎。未來，博安生物將繼續致力於以專業技術服務人類健康，進一步加快在研產品在中國和海外市場的臨床開發，豐富創新抗體組合，深化商業化能力及內部製造能力，探索更多對外合作，為成為領先的生物製藥公司的願景而不懈努力。」



關於山东博安生物技术股份有限公司

山东博安生物技术股份有限公司（「博安生物」或「公司」，股份代號：6955）於2013年成立，是一家綜合性生物製藥公司，致力於在中國及海外開發、製造及商業化優質生物製品，專注於包括腫瘤、代謝、自身免疫及眼科等主要治療領域。經過多年積累，博安生物以豐富且風險平衡的產品組合、覆蓋「研發-生產-商業化」的綜合性生物製藥平台，以及不斷成熟的商業化能力構建起自身獨特的競爭優勢。目前，博安生物擁有兩款商業化產品，即博優諾®（貝伐珠單抗注射液，BA1101）及博優倍®（地舒單抗注射液，BA6101）。截至2022年12月9日，公司拥有6款生物類似藥候選藥物或藥物產品及8款創新抗體候選藥物。



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