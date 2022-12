Wednesday, 28 December 2022, 10:55 HKT/SGT Share: 業績穩健、連續派息!海通恒信立足租賃本源積極踐行EGS

香港, 2022年12月28日 - (亞太商訊) - 據財華網報道,作為行業知名的千億資產融資租賃平台,海通恒信近來發展備受矚目。







海通恒信是海通證券旗下唯一的融資租賃服務平台,是海通證券的重要的戰略業務板塊。



2022年以來,面對較多不確定因素,海通恒信實現了業績與資產規模的健康穩健增長,並堅持多年來為股東提供穩定可靠的派息,凸顯企業投資價值。



千億資產融資租賃平台,服務實體經濟



海通恒信成立於2004年,後於2014年被海通證券通過全資子公司海通國際控股有限公司收購,開創了國內券商收購融資租賃企業的先河。



2019年6月,海通恒信成功登陸香港聯交所主機板,成為境內首家上市的券商背景融資租賃公司,資本規模獲得持續壯大。



目前,海通恒信下設公共服務業務總部、建築建設業務總部、先進製造事業部、數位環保事業部、醫療健康事業部、資產交易及結構化融資部、專案管理事業部七大業務部門,並在北京、廣東、浙江、香港等地設立多家分公司和附屬公司。



旗下主要子公司有海通恒信小微融資租賃(上海)有限公司、海通恒運融資租賃(上海)有限公司、海通恒信國際融資租賃(天津)有限公司、海通恒信租賃(香港)有限公司。



公司堅持投行思維,通過加強與母公司海通證券、金融同業、產業生態圈等合作夥伴的多方資源協同與跨界聯動,為大中型企業客戶、小微企業及零售客戶等提供創新型、定制化、綜合性的金融服務。



秉持服務實體經濟的主線,海通恒信積極對接更廣泛、多元的產業,包括先進製造、交通物流、城市公用、能源環保、工程建設、文化旅遊、醫療健康等,助力實體經濟發展。



平衡多元的經營佈局和投資組合也為公司長期可持續發展提供保障,海通恒信有效落實「一大一小、一體兩翼」的發展戰略,在境內外實現廣泛的市場區域及客戶覆蓋,形成了獨具券商特色的資源與資產協調配置、規模與收益均衡發展的優勢。



資產規模穩健成長,連續多年派息穩定



背靠海通證券等多方資源,以及扎實的業務經營,海通恒信的業績和資產規模處於穩健的成長期。



2022年前三季度,海通恒信實現營業總收入62.61億元(單位人民幣,下同),同比增加2.94%;歸屬於母公司的淨利潤11.42億元,同比增加10.45%;基本每股收益0.14元。



截至2022年9月末,公司總資產達1184.15億元,較上年末增長3.20%,其中,流動資產為572.92億元,非流動資產為611.24億元。



報告期末,公司現金及現金等價物的期末餘額為66.33億元,現金流充沛穩定。



2022年上半年,海通恒信實現營業總收入約40.92億元;實現期間溢利約7.65億元,期間溢利同比增長11.7%。



截至2022年6月30日,公司的不良資產率為1.07%,不良資產撥備覆蓋率為257.49%,保持安全水準,風險整體可控。



上半年公司淨利差持續擴大,由2021年同期的2.95%增長至3.06%;加權平均淨資產回報率上升0.41個百分點,達9.05%。



上市以來,海通恒信保持穩健發展的同時進行了連續且穩定的派息,極大維護了眾多股東的利益,更凸顯了企業投資價值。



2022年9月,海通恒信股東大會批准派發2022年中期股息每10股人民幣0.4元,並於2022年11月18日完成支付。



在近年新冠疫情衝擊、經濟不確定性增加等不利外部環境下,海通恒信仍然保證了穩定的分紅收益率,讓股東能夠獲取到連續、穩定投資回報,可謂業界少有。



事實上,自2019年6月上市以來,海通恒信為提高股東的投資回報,自上市當年起每年均維持半年度和年度兩次分紅,目前已經連續多年維持穩定派息,哪怕是在大環境極其不利的情況下風雨無阻。



資料顯示,自2019年上市以來,海通恒信每相隔半年進行一次分紅,以分紅所屬期間合併計算,已分別於2019年度、2020年度、2021年度共計派發股息每10股人民幣0.94元、0.53元、0.77元(稅前金額,下同);2022年已派發中期股息每10股人民幣0.4元。



自上市起,海通恒信每股已累計分紅金額為每10股人民幣2.64元,令公司眾多股東充分享受到海通恒信成長的盈利紅利。



深入開展ESG,探索綠色金融



ESG治理作為整合環境、社會、治理多維因素,近年來被視為一種可持續發展的價值觀,成為衡量企業可持續發展的重要標準。



尤其是在金融領域,ESG為金融領域創新轉型發展提供了新機遇和新的投資策略,也為金融企業踐行可持續發展提供了可衡量的標準和參考。



海通恒信在ESG方面十分重視,並將其納入戰略發展目標中。2022年,海通恒信實現了完成海通恒信ESG管治架構搭建、取得優異ESG評級、榮獲ESG獎項等多項工作成果,將ESG嵌入業務全流程,推動公司ESG長足發展。



海通恒信將ESG管理提升至戰略層面,於2022年1月設立了自上而下的ESG管治架構,由董事會負責監督ESG工作並承擔整體責任,同時在董事會層面設立環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」),並下設環境、社會及管治工作組(「ESG工作組」),各司其職推進公司ESG事務的具體落實,保障公司ESG工作的持續有效開展。



2022年一季度,海通恒信首次獲得商道融綠給予的ESG評級A-,評級表現優異,該評級結果表明公司ESG治理屬於較為優秀水準。



公司首次主動參與ESG管理類獎項參評,於2022年9月參加了由上海浦東思盟企業社會責任促進中心發起、復旦管院提供學術支援的「2022年社會價值共創案例評選參評」評獎活動,並於11月正式榮獲「ESG治理示範獎」大獎。



在對ESG探索和實踐中,海通恒信積極探索綠色金融創新實踐,為綠色發展進一步開拓增長空間,助推經濟社會綠色轉型與高品質發展有機融合。



10月27日,海通恒信租賃2號ABCP綠色定向資產支援票據榮獲「銀租聯動重大綠色低碳專案」;海通恒信ESG掛鉤銀團項目榮獲「銀租合作綠色低碳創新案例」。



公司還積極把握「碳達峰、碳中和」發展機遇,探索新能源發展機會。



2022年6月,海通恒信與東風乘用車公司簽署「東風風神E70海通恒信聯名款新能源車」定制合作協定,標誌著雙方正式開展多領域深度合作,共同為客戶提供更優質的出行體驗和金融服務。



10月21日,東風風神E70海通恒信聯名定制款車型-首批車輛交付,成為海通恒信踐行綠色發展、助力低碳出行的重要舉措。



站在千億資產規模起點,海通恒信將始終秉持「金融服務實體經濟」的初心,立足租賃本源,融聚多方資源,為客戶提供一站式金融服務,助力新興產業發展和中國產業升級;同時公司也將不斷優化資產結構,擴大綠色金融範圍,推進數位化轉型,踐行ESG可持續發展,為社會創造更多價值。





