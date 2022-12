Tuesday, 27 December 2022, 13:59 HKT/SGT Share: 陽光保險(06963.HK)今日公告定價 港股市場迎來發展新活力

香港, 2022年12月27日 - (亞太商訊) - 12月8日,陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」,06963.HK)發布定價公告,預計於12月9日正式登陸港交所。華泰國際、中金公司、瑞銀集團及建銀國際擔任聯席保薦人。



無懼市場波動 獲資本市場充分認可

陽光保險作為第79家成立的保險企業,成為中國235家保險企業中的十家上市險企及八家傳統直保上市公司之一,除眾安在線這類純互聯網保險公司之外,也成為自中國平安2004年上市後18年以來唯一上市的民營保險公司。



受疫情與市場環境波動影響,陽光保險的成功發行,足以證明資本市場對保險行業、對公司充分的認可。據招股書顯示,公司的原保險保費收入從2007年的人民幣41.53億元增長至2021年的人民幣1013.71億元,年均復合增長率達26%,相較於同期保險行業原保險保費收入年均復合增長率高出11個百分點,資產規模從2007年末的人民幣111.46億元增長至2021年末的人民幣4416.23億元,年均復合增長率達30%,相較於同期保險行業資產規模年均復合增長率高出13個百分點。



具備競爭優勢的行業地位指明了陽光保險良好的成長前景,這或許也可以解釋為何陽光保險能夠作為優秀中生代險企的代表。截至2022年6月30日,公司已連續11年蟬聯中國企業聯合會發布的中國企業500強,連續10年被世界品牌實驗室評選為「中國500最具價值品牌」。



專註戰略定力 業務發展穩健均衡

陽光是一家極具戰略定力的公司,始終堅持專業、專註與價值發展不動搖。這種定力既有效地避開了行業激進時期的盲目跟進,也對沖了行業低迷時期的情緒低落,確保了陽光快速健康的可持續發展。截至2022年6月30日,陽光保險的總保費收入為人民幣629.5億元,其中人身險業務總保費收入占比66.8%,財產險業務總保費收入占比33.2%;陽光資管受托管理的投資資產總規模進一步增至人民幣7694.50億元,其中受托管理第三方資產規模為人民幣4293億元,主營業務可謂齊頭並進。



同時,公司通過遍布全國的分銷和服務網絡向個人和團體客戶提供多樣化的保險產品及服務。截至2022年6月30日,陽光人壽和陽光財險擁有共2,855家分支機構,其中分公司68家,中心支公司、支公司及營銷服務網點共2,787家,覆蓋了中國全部省、直轄市、自治區、94.3%的地級市及63.0%區縣,展現了陽光保險全方位的業務拓展實力。



創新基因築起競爭優勢 財務表現持續亮眼

陽光也非常重視和鼓勵創新,從政策、機製、資源保障上大力支持創新,在產品創新、模式創新和服務創新等方面取得了良好的成效,助力公司贏得市場先機,促進了價值發展。



事實上,公司對於業務與服務的各方面創新也轉化為陽光保險優良的業績表現。於2019年、2020年及2021年,陽光保險歸屬於母公司股東的凈利潤分別為人民幣50.86億元、人民幣56.19億元及人民幣58.83億元,年均復合增長率為7.6%。截至2022年6月30日止六個月,公司歸屬於母公司股東的凈利潤為人民幣17.27億元,財務數據十分亮眼。



從市場方面來看,自2022年11月以來,保險板塊在二級市場表現強勢,估值水平持續上升。未來,隨著市場整體回暖、新冠肺炎疫情好轉以及保險行業轉型不斷推進,保險板塊繼續上行可期。陽光保險憑借全面均衡的保險業務、優秀的品牌形象及亮眼的財務數據,註定將脫穎而出,展露出值得用時間去驗證的投資價值。





