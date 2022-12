Tuesday, 27 December 2022, 13:53 HKT/SGT Share: 衛龍宣布定價:辣味休閒食品賽道龍頭 盈利能力領先行業

香港, 2022年12月27日 - (亞太商訊) - 小食品,照樣也能做出大生意。12月14日,備受年輕消費者喜愛的休閒食品品牌卫龙美味全球控股有限公司(「卫龙」,股份代號:9985.HK)每股定价10.56港元,预计将于12月15日正式登陆香港资本市场。摩根士丹利、中金公司、瑞銀集團為聯席保薦人。



卫龙是中國辣條行業的開創者與領導者,專注於將中國傳統美食打造成消費者可隨時隨地享用的休閒食品。根據弗若斯特沙利文的資料,公司是中國知名度最高、最受消費者喜愛的辣味休閒食品品牌;就品牌知名度而言,是25歲及以下年輕人心目中休閒食品的第一品牌。



持續推進產品升級 穩居休閒食品行業榜首



以傳統美食辣條為基礎,卫龙在深耕調味麵製品市場的同時,持續拓展其他賽道,通過推出新產品、升級現有產品及引入新的產品種類,以滿足消費者不斷變化的需求,優化消費者體驗,逐漸從單一的調味麵製品行業龍頭成長為整個辣味休閒食品行業的領先者。



目前,卫龙已成功拓展了蔬菜製品、豆製品等新細分品類,並陸續推出风吃海带、亲嘴烧、麻辣麻辣等系列多種品牌。2021年,公司調味麵製品和蔬菜製品兩大品類年零售額超過人民幣10億元,其中有4個單品年零售額超過5億元。其「風吃海帶」在上市後一年內零售額達到人民幣1億元。在傳統的調味麵製品領域,卫龙通過升級配方、生產及包裝技術不斷提升其調味麵製品的口味及穩定性,並推出新的調味麵製品產品。



通過多元化的產品及品牌組合,卫龙得以逐步擴大用戶客群,佔據客戶心智、增加客戶忠誠度,並進一步提高市場競爭力,鞏固行業領先地位。根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年零售額計,卫龙在中國所有辣味休閒食品企業中排名第一,市場份額達到6.2%,是第二大企業的3.9倍。在調味麵製品及辣味休閒蔬菜製品細分品類,卫龙的市場份額均排名第一。



盈利能力強勁 广泛销售及经销网络为业务赋能



得益於較高的品牌知名度、廣泛的用戶喜愛以及多元化的產品及品牌組合,卫龙實現了營收的快速增長。2019年、2020年及2021年,公司的收入分別為人民幣33.85億元,人民幣41.20億元、人民幣48.00億元,年複合增長率達到19.1%,遠遠超過同期中國休閒食品行業4.2%的年複合增長率。2022年上半年,公司的收入為人民幣22.61億元。



得益於深入滲透中國市場的廣泛銷售及經銷網路,公司業務獲得飛速發展。截至2022年6月30日,公司與超過1,830家線下經銷商合作,覆蓋了中國約735,000個零售終端。截至2022年6月30日,公司的產品通過經銷商出售給不同國家或地區的超過140個購物商場、商超及連鎖便利店運營商。根據弗若斯特沙利文的資料,全國範圍內衛龍的潛在目標零售終端超過300萬,未來管道發展空間巨大。



中長期看,中國辣味休閒市場依然大有可為。根據弗若斯特沙利文的資料,中國辣味休閒食品行業2026年零售額將達到人民幣2,737億元,2021年至2026年年複合增長率為9.6%,高於同期中國非辣味休閒食品行業6.0%的增速。卫龙作為行業龍頭,品牌美譽度深入人心,未來有望在其強大的品牌孵化能力以及新品推出能力支持下,穩步擴大其市場份額。





