陽光保險成功來港IPO：秉承創業精神 堅守主業發展

香港, 2022年12月26日 - (亞太商訊) - 12月9日,陽光保險(06963.HK)在香港交易所掛牌上市,成為中國235家保險企業中的十家上市險企及八家傳統直保上市公司之一,除眾安在線外(06060.HK),也成為自中國平安(02318.HK)2004年上市後18年以來唯一上市的民營保險公司。



創業精神驅動 謀高質量發展

陽光保險的發展離不開創業精神的驅動,中國加入WTO後,保險業是第一個開放的行業,「發展」是那個時期的突出主題。2004年5月辭職後的張維功,帶領創業團隊先後奔赴中國17個省市,拜訪並商談389家企業,歷時14個多月,找到了理念契合的股東,以市場化的方式籌建了陽光財險,並在此基礎上成立了陽光保險集團。



陽光保險原始創業期間形成的「敢於挑戰、堅韌不拔」的創業精神,發展過程中積澱的堅守市場化機製、價值成長原則,奠定與形成了公司的價值主張與企業家精神,成為其日後穩步發展壯大的基因力量,推動公司持續高質量發展。



經過近十八年的發展,陽光保險從單一的財產保險,發展到為擁有產險、壽險、資產管理、醫療養老等多家經營實體、產壽險均衡發展的保險集團公司。截至2022年6月,公司業務100%覆蓋了中國大陸的所有省市自治區和60%以上的地區,擁有5.8萬名員工、6.2萬名壽險代理人和4.4萬名產險代理人,2083家獨家代理門店,服務了約3150萬名個人客戶,80萬的團體客戶。



2007至2021年,陽光保險的原保費收入、資產規模年均復合增長率分別達到26%和30%,高於市場11個和13個百分點。成立五年,陽光保險就進入了中國500強;2021年,已位列中國企業500強的第194位和中國民營企業500強第60位。在不到18年的時間裏,陽光保險已經發展成為具有相當社會與品牌影響力的企業集團。



聚焦保險主業 做市場領跑者

作為一家年輕的民營保險集團,陽光保險始終堅持專業、專註與價值發展不動搖。這種定力既有效地避開了行業激進時期的盲目跟進,也對沖了行業低迷時期的情緒低落,確保了公司快速健康的可持續發展。



目前,陽光保險形成了產壽險均衡發展的業務格局,且壽險、產險、資管三家子公司在各自領域都表現優異,持續為集團創造價值利潤。



從保費收入來看,2019至2021年,陽光保險總保費收入的年復合增長率達到了7.6%,超過可比上市公司平均增速約6個百分點。2021年,公司壽險和產險的保費收入分別突破600億和400億,業務的比重大約6:4,整體業務結構合理均衡。2022年上半年,公司保險業務保持穩健發展,總保費收入較去年同期增長了14.3%,表現出了強大的盈利韌性。



價值增長方面,2022年上半年,陽光保險的壽險新業務價值約20億元;2021年較2020年增長4.3%,超過可比上市公司平均增速20個百分點以上。2022年半年度,陽光保險內含價值為929億元;2021年較2020年增長15.5%,超過可比上市公司平均增速約7個百分點。



正是這種長期一貫的戰略定力,讓陽光保險始終堅持「農民心態、工匠精神」,通過專業的經營、不斷的創新和腳踏實地的實幹,培育起了自身的競爭優勢,實現跨越式發展。



當前,保險行業正處於關鍵的轉型變革期,陽光保險也將堅持「讓人們擁有更多的陽光」的使命,憑借與生俱來的創業基因以及強大的戰略定力,為客戶提供更多更好的保險保障服務。





