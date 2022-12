Monday, 26 December 2022, 19:46 HKT/SGT Share: 品牌、產品、渠道、供應鏈全面升級,國民品牌衛龍沖刺港股

香港, 2022年12月26日 - (亞太商訊) - 國民辣味休閑食品衛龍要在港股上市了。



衛龍可謂是國人心目中的經典辣味休閑食品,在國內市場廣受歡迎,其中,衛龍辣條更是擁有廣泛的群眾基礎,是一代國人的成長回憶。



其創始人劉衛平專註辣味休閑食品領域二十年,從一根辣條開始,逐步拓展了蔬菜製品、豆製品及其他產品等辣味休閑食品組合,推出「風吃」和「親嘴燒」系列等多種品牌,衛龍也成長為集研發、生產、加工和銷售為一體的現代化辣味休閑食品企業。



2022年上半年經調整凈利潤4.25億,年復合增長率高達19.1%



11月23日,衛龍美味全球控股有限公司(簡稱「衛龍」)更新聆訊資料集。摩根士丹利、中金公司和瑞銀集團為聯席保薦人。



更新後的招股書顯示,2022年上半年,衛龍業務運營及財務業績保持相對穩定,毛利率從去年同期的36.9%提升到了38.1%;除去與首次公開發售前投資(「Pre-IPO」)有關的一次性的以股份為基礎的付款等調整後,公司截至2022年6月30日止六個月經調整凈利潤為4.25億元,業績表現良好。



在持續的疫情沖擊下,很多行業成為疫情重災區,衛龍能夠實現穩健經營,並保持業績相對穩定,凸顯了公司的抗風險能力和經營韌性。



復盤過往的業績發展,衛龍保持了強勁的增長勢頭,實現了遠高於行業的高復合增長率和利潤率。



招股書顯示,2019年至2021年,衛龍營收分別為33.85億元、41.2億元、48億元,2019年至2021年,衛龍總收入的年復合增長率達到19.1%,遠超中國休閑食品行業同期4.2%的年復合增長率;



上述同期,衛龍經調整凈利潤分別為6.59億元、8.21億元、9.08億元,經調整後凈利潤率分別為19.5%、19.9%、18.9%,高於2021年中國休閑食品行業約10%的平均凈利潤率。



2019年至2021年,衛龍的毛利率分別高達37.1%、38%、37.4%,這個毛利率水平在休閑食品行業一騎絕塵,甚至與國內眾多實體行業相比也不遑多讓,體現了衛龍在行業強大的競爭力。



如今,衛龍已經是中國領先的辣味休閑食品企業,根據弗若斯特沙利文數據,按2021年零售額計,衛龍在中國所有辣味休閑食品企業中排名第一,市場份額達到6.2%,超過第二到第五名企業的份額總和,是第二大企業的3.9倍。



品牌持續出圈,品類創新和建設富有成效



在當前波動的市場大環境下,衛龍「逆勢而上」,著力在品牌、產品、渠道、供應鏈等方面升級,新工廠陸續投產,擴大產能。



品牌方面,衛龍在國內擁有廣泛的消費者基礎,是80後、90後小時候的親切回憶。近年衛龍還加大年輕化、趣味化營銷力度,並屢屢出圈獲得消費者好感,品牌形象日益深入人心。今年的雙十一,衛龍再次以「下單就是緣」的佛系品牌營銷圈粉無數,既拓展了消費者群體,又能持續保持品牌熱度。



弗若斯特沙利文的調查資料顯示,衛龍是中國知名度最高、最受消費者喜愛的辣味休閑食品品牌。同時,衛龍還是倍受年輕消費者喜愛的休閑食品品牌。根據弗若斯特沙利文的資料,95.0%的消費者年齡在35歲及以下,55.0%的消費者年齡在25歲及以下。



產品方面,衛龍通過推出創新口味、升級包裝設計、豐富營養價值、提升生產工藝的方式,進一步優化主要產品的消費體驗,來吸引更廣泛的消費者並鞏固公司的市場領先地位。



在發展路徑上,戰略性品類拓展是公司實現長期增長的動力之源,公司將聚焦於蔬菜製品、肉製品、蛋製品等休閑品類中開發更多受到歡迎的新產品。



從品類創新和建設看,近年衛龍已成功拓展到蔬菜製品和豆製品等品類,並打造了魔芋爽、風吃海帶、78°鹵蛋等暢銷產品,其中,得益於優異的口感,魔芋爽成為繼衛龍大面筋之後又一爆款單品。



2021年,衛龍有2個品類(即調味面製品及蔬菜製品)的年零售額超過人民幣10億元;其中4個單品(即大面筋、魔芋爽、親嘴燒及小面筋)的年零售額均超過人民幣5億元,以魔芋爽所代表的蔬菜製品占營收的比重越來越高。



此外公司還在積極進行新品研發,近期新推出全新新品「麻辣麻辣」,在研產品已超過4款,並於2023年至2025年推出新的豆製品及其他產品,包括豆製品、肉製品及代餐產品等。



渠道及供應鏈方面,衛龍致力於銷售渠道的改善,不斷完善線下銷售渠道,提升辣味休閑食品的可觸達性。截至2022年6月30日,衛龍與超過1830家線下經銷商合作,公司經銷商的銷售網絡覆蓋了中國約73.5萬個零售終端。



此外,由於年輕消費者在線購物需求的增加,衛龍也在加強對各大電商平臺的布局,線上銷售額不斷增加。2019年、2020年、2021年及2022年上半年,線上渠道產生的收入分別為2.51億元、3.82億元、5.54億元及2.39億元,占比7.4%、9.3%、11.5%及10.6%。



產能方面,截至2022年6月30日,衛龍在河南省擁有四個工廠,分別為漯河平平工廠、漯河衛來工廠、駐馬店衛來工廠及漯河衛到工廠,且在河南省還有一個工廠(即漯河杏林工廠)的部分產線已用於試產。



在擴大產能的同時,衛龍多措並舉實現數字化升級,全面提升企業經營效率。公司通過打造數據化的衛龍、建立數字化的衛龍、實現智能化的衛龍三步舉措,來實現「互聯互通,一切業務數智化」的目標。



屆時,衛龍將利用大數據、人工智能、工業互聯網和實時計算等技術,推動產品和服務項目、運營模式、組織及公司治理的革新,努力實現全方位的智能管理,強化衛龍競爭優勢,並提高長期核心競爭力。同時,不斷引進專業化高端人才,完善組織,強化核心管理力量,從而不斷實現經營管理升級。



獲高瓴、騰訊、雲鋒等知名機構加持



在品牌、產品、渠道、供應鏈、產能方面獨具優勢,衛龍未來發展被眾多知名投資機構看好,股東陣營星光熠熠。



2021年,成立20多年的衛龍首度進行融資,一舉獲得CPE、CWL Management XVIII Limited、高瓴、騰訊、雲鋒基金、紅杉資本中國基金、Duckling Fund,L.P.、厚生投資、海松資本、上海泓漯的加持。



眾多明星股東的加持,也讓市場看到衛龍未來的發展潛力,及增長信心。



小結



中國是全球最大的休閑食品市場之一,辣味在我國飲食習慣中歷史悠久。隨著經濟增長及可支配收入的持續增長,露營、娛樂、辦公等消費場景日益豐富,以及不斷提升的消費頻次,持續推動辣味休閑食品行業增長。



根據弗若斯特沙利文報告,預計中國辣味休閑食品行業2021年至2026年的零售額將以9.6%的年復合增長率增長,至2026年將達到人民幣2737億元,高於同期中國非辣味休閑食品行業的零售額6.0%的年復合增長率增長。



作為辣味休閑食品龍頭,衛龍或將率先享受行業增長紅利,取得健康可持續發展。





話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network