Friday, 23 December 2022, 15:52 HKT/SGT Share: 天能動力榮獲第六屆中國卓越IR評選「最佳ESG」大獎

香港, 2022年12月23日 - (亞太商訊) - 中國新能源電池行業的領軍企業 - 天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」及連同其附屬公司「集團」；股份代號：819.HK) 欣然宣佈，公司於第六屆中國卓越IR評選中榮獲「最佳ESG」大獎。



天能動力一直非常重視ESG理念。自2014年起，公司發佈第一份社會責任報告，開始每年主動向投資者匯報ESG的工作成果。近年來，在全球能源轉型與國內「雙碳」目標下，天能動力恪守創新變革新發展理念，立足綠色能源解決方案商的定位，堅持「以客戶為中心，以市場為導向」，堅定不移走安全、理性的高質量可持續發展道路。目前，公司以高端環保電池為核心業務，同時在儲能方面擁有綠色高能鉛炭電池、鋰離子電池、氫燃料電池等一系列解決方案，並努力綠色智能製造產業園和智慧物流平台，傾力構築綠色發展生態圈。



於可再生資源循環利用領域，天能動力堅持綠色、低碳、循環發展理念，圍繞電池主業，開展廢舊鉛蓄電池及鋰離子電池回收利用業務，構建電池全生命周期價值鏈。公司持續加快大循環事業的全域布局，除已在15個省取得了回收試點資質外，還通過線上平台，為合作客戶賦能並創造價值。未來，公司鉛蓄電池回收循環產業還將不斷拓展海外市場。



「中國卓越IR年度評選」是由Roadshow China路演中及其旗下子品牌卓越IR聯合主辦，表彰優秀的上市公司及IR工作者為推動整個行業創新及高效做出的貢獻，已成為國內聚焦上市公司IR領域最專業的獎項之一。「最佳ESG」大獎旨在嘉獎2022年度ESG體系建設、ESG信息披露、ESG溝通實踐中有突出表現的IR團隊。



關於天能動力國際有限公司

天能動力國際有限公司（「天能」或「公司」）及其附屬公司（「集團」）是中國新能源電池行業的領軍企業，創始於1986年。天能於2007年在香港交易及結算所有限公司（「港交所」）主板上市（股份代號 00819.HK）。經過三十多年的發展，集團現已成為以電動輕型車動力電池製造與服務為主，集新能源動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、電動特種車動力電池等多品類電池的研發、生產、銷售，及廢舊電池回收和可再生資源循環利用、綠色智慧製造產業園、智慧物流平台等為一體的能源集團。在2021年7月公佈的2021年《財富》中國500強排行榜中，天能位居淨資產收益率（ROE）榜第17名。





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