Samsung 夥拍本地頂尖CG製作團隊打造沉浸式3D節目《胡桃夾子驚喜禮物工廠》

香港, 2022年12月22日 - (亞太商訊) - Samsung領先全球科技創新,今個冬天更跳出框框,為香港帶來極具話題性的大型戶外「沉浸式3D」節日打卡新地標!繼早前與日韓團隊合作,今次Samsung夥拍本地創作班底「電笠」及CG製作團隊FATface,於中環娛樂行超大型Samsung戶外曲面螢幕,展示以最嶄新技術炮製的超震撼巨型節日主題《胡桃夾子驚喜禮物工廠》(Impossible Gifting Factory),於鬧市半空翻滾大跳Hip Hop Break Dance並伸手虛擬大派禮物,為中環鬧市帶來耳目一新的沉浸式視覺節日驚喜!







Samsung 一直推動創作及創意行業多元化,今次特別與香港史上最賣座華語電影CG製作團隊FATface合作(FATface 過去曾經參與不同電影的特效製作,包括《明日戰記》、《風雲II》、《投名狀》等),並以電笠設計的胡桃夾子機械人、鹿和雪人為藍本,配合Samsung先進的電腦技術及運算,應用在動畫上,將這些角色重新包裝成細緻度極高的超立體機械人,讓是次節日主題的3D動畫特技更顯逼真,貫徹Samsung品牌理念把「不可能變成可能」這精神融入作品之中,從畫面上看來,無論舞台及機械人的動作均完美融入鬧市的環境當中,逼真震撼,視覺上幾乎分不出真實與虛構場景,務求給觀眾呈現出最極致的視覺體驗!



有別於以往傳統的聖誕燈飾及裝置,從 12 月 22 日起,大家便可於中環街頭的Samsung大型SMART LED曲面屏幕觀賞到超逼真的《胡桃夾子驚喜禮物工廠》沉浸式3D動畫。當中胡桃夾子機械人在組裝過程中將會瞬間化身成跳舞達人,於充滿節日氣氛下表演多種精彩絕倫的Breakdance舞技,包括不斷做出大幅度轉動如 Freeze、Power Moves、 Flip等高難度動作,手腳盡伸至畫面外,營造出超真實3D立體感。胡桃夾子機械人更會於片中探頭出畫面外,並拿起多份禮物作勢送給觀眾,絕對是今個節日假期不可錯失的打卡景點!



為了讓歡樂的節日氣氛得以延續和傳播開去,Samsung更以《胡桃夾子驚喜禮物工廠》為主題設計了一系列相關角色的聖誕WhatsApp Sticker 以供下載(https://whatsticker.online/p/643479C5oLmgT/HK/zh),讓大家可以在節日和好友分享喜悅心情。 是次合作展現出本地創意團隊勢不可擋的創作力,並成為本地團隊與跨國企業合作的最佳範例,銳意在往後日子為香港創意工業帶來更多元化的推動力和展示機會。



Samsung期望透過今次創新的節日沉浸式互動體驗,為傳統節日帶來新視覺體驗,同時鼓勵和給予本地創作更多發揮機會,帶領視聽享受進入更高科技新層次。



3D《胡桃夾子驚喜禮物工廠Impossible Gifting Factory》詳情:

地點: 中環皇后大道中30號娛樂行Samsung戶外屏幕

播放日期: 2022年12月22 日起

播放時間: 每日上午6時 至凌晨1時



如欲索取更多高解像照片及幕後花絮,請點擊以下連結:

https://bit.ly/3HTxXPm



三星電子有限公司簡介

三星電子有限公司藉著劃時代的創新理念及技術,啟迪全球人類創意,同時塑造人類的未來生活。三星電子有限公司亦致力為全球的電視、智能手機、可穿戴式裝置、流動平板、生活家電、網絡系統、記憶體、系統晶片(System LSI)、晶圓(Foundry)及LED解決方案帶來革命性轉變,提升至更高水平。如欲獲取最新資訊,可瀏覽Samsung新聞中心:http://news.samsung.com。



