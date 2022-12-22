Thursday, 22 December 2022, 15:36 HKT/SGT Share: 國際化版圖漸明，國軒泰國行背後的戰略與考量

香港, 2022年12月22日 - (亞太商訊) - 12月15日，國軒新加坡公司與泰國Nuovo Plus有限公司，達成戰略合作。雙方擬在泰國合資建立泰國新國軒有限公司進行電池模組及Pack產品的設計、開發、製造、銷售和出口，並將在泰國實現當地語系化生產製造與市場開拓的同時，積極探索東盟新能源市場，致力於打造電池出口東盟基地。



首先為什麼國軒高科要選擇泰國作為這一次佈局的市場呢？從整體市場規模來看，去年東南亞地區汽車生產量達到354萬輛，其中泰國汽車產量為169萬輛，總占比接近50%，超過了印尼，馬來西亞等其他國家，由此可見泰國是東南亞地區汽車產量最高的國家，並且汽車出口量也位居前列，不但如此，泰國政府自身還推出了一系列的優惠稅收激勵政策。原本泰國汽車的進口關稅一直很高，但是為了鼓勵本土汽車製造業，當地汽車製造商可以通過泰國與其他國家的汽車公司簽訂貿易協定，以此來降低進口關稅，同時在原材料，汽車零部件等其他方面也享受降稅政策，其中重要零部件，包括電池，電機，電控，壓縮機，電池管理系統等。其次從居民購買的角度出發，泰國政府還推出了一系列新能源汽車購置補貼優惠政策，給予符合條件的電動汽車約7萬到15萬泰銖（約合人民幣1.39萬-2.98萬元）的價格補貼，用來鼓勵居民儘快置換原有的燃油汽車，預計在政府新能源汽車優惠政策促進下，2022年其汽車銷量會增至85萬輛，為全球碳中和做出自身的努力。其次，從當地基礎設施規劃來看，泰國政府預計到2030年擁有的公共快速充電站可提供12,000個快充充電頭，建立超過1400個充電站，並且泰國政府表示希望至2035年後，實現全面電氣化，泰國國家電子汽車政策委員會發佈總體規劃分別以5年、10年、15年為期，力求打造完整的電動汽車產業鏈，按照計畫，到2025年，泰國為政府機構和公用車隊採購的所有車輛均為零排放汽車，本土製造的新車中有15％為零排放汽車。到2030年，泰國政府機構和公共部門用車全部實現零排放，本土製造的新車30％為零排放汽車。2035年，泰國本土生產的新車全部實現零排放。泰國政府希望憑藉其動力成本優勢和供應鏈系統在全球汽車產業中的競爭力，將泰國打造成東盟最大的電動汽車製造基地。可以說，國軒選擇在泰國建廠，恰好趕上泰國新能源的風口。



對於國軒高科，這一次的合作方選擇，Nuovo Plus有限公司，隸屬於PTT集團，PTT集團是一家擁有政府背景的國家能源和石油化工公司，作為一家石油化工一體化的企業，擁有三大煉油廠，11家石油化工公司，總部設在泰國首都曼谷，五百強企業，並且曾被全球財富能源效用部門評為世界最佳大型公司之一，也曾被評為年度最佳管理公司之一。所以說，對於國軒，無論是從公司實力還是公司背景，或者是對未來新能源趨勢的大方向選擇PTT都將成為最好的合作夥伴。在從傳統能源到新能源的轉型已成為大勢所趨的當下，雙方的合作值得期待。



近年來，國軒高科不斷加強全球合作。尤以與大眾合作備受矚目。作為最早佈局動力電池的一批公司之一，公司在2020年與大眾中國簽署了合作協定，大眾成為公司第一大股東。後者規劃到2023年在華汽車產能超過90萬輛，並且持續強化自有體系內的電池供應鏈安全，雖然大眾在中國新能源汽車佔有率略低於比亞迪和特斯拉，但是正在加速進場佈局，未來發展空間巨大，在後面的戰略規劃當中，計畫未來十年推出60種混動以及75款純電動車型，計畫在華2025年銷售電動車數量達150萬輛全球累計銷售量達2200萬輛。大眾作為全球前五大汽車集團，擁有高標準，嚴規格的研發配套體系和全員全過程品控保證能力，通過明確分工，取長補短，嚴格審核把關，從各個角度去提高公司整體研發和供應鏈管理水準。從技術層面看雙方成立了國軒大眾聯動專案組，由國軒高科負責材料科學和電池科學的研究技術，大眾負責後端測試和一致性審核，工作分工明確，從管理層面來看，大眾從採購生產製造產品品質方面，派駐多名專家及管理人員，對標大中品質管制體系，説明公司供應和產品品質提升。



在過去的2021年當中，國軒高科成為A00級別的電動車市場電池裝計量及配套數量最多的企業，總電量為4.7GWh，配套數量23萬台，穩坐第一梯隊。同時，公司在中高端市場開拓了零跑、長城歐拉等客戶，並在多款中高端車型裝車，預計年內自研半固態電池也將裝車某高端車型，公司客戶結構已不斷優化。技術方面，公司動力電池傾向于選擇高性價比的磷酸鐵鋰，由於公司深耕磷酸鐵鋰技術多年，已經擁有能量密度為230Wh/kg 的磷酸鐵鋰電池量產能力。其次，在全球碳中和的大勢前提條件之下，由於用電的供需錯配，使得儲能行業爆發在即，預計未來三年儲能行業將有翻倍式的增長空間，公司技術領先的磷酸鐵鋰電池，因其經濟性和安全性， 比三元鋰電池更加適合儲能市場，有望在未來儲能賽道中佔據主流路線，由於公司較早地切入了儲能賽道業務，不管是供應儲能電芯還是參與儲能電站建設亦或是銷售多款儲能產品，都已經形成了成熟的產業鏈，目前已經與以華為為首的多家公司進行合作。



近兩年高鋰價一直困擾著鋰電池企業，所以鋰資源的縱向一體化，尤其是向上佈局，是眾多鋰電池企業盈利的關鍵，國軒高科對於鋰資源的佈局，在電池企業中表現十分領先，在鋰礦方面，公司與宜春礦業成立合資公司，並且目前多個專案已經投產，預計公司在2025年建成12萬噸產線，可覆蓋190到200GWh電池產能。此外，在海外鋰資源佈局方面，公司已於2022年6月與阿根廷JEMSE公司規劃在阿根廷胡胡伊省建立碳酸鋰產線，建設海外原材料基地。所以在未來公司大概率不會因為鋰礦資源而出現卡脖子現象，這次全產業鏈佈局，使得動力電池生產成本穩定可控。



總體來說，國軒高科和Nuovo的合作，最終目的是希望在泰國有利政策支持下，建設以“共贏“為基礎的亞洲新能源汽車生態圈，從進口，出口多個方面，在亞洲地區形成規模規範效應，生態圈旨在覆蓋生產製造領域、消費領域和消費者的生活領域，不僅在一定程度上可以有效地消除消費者在用車環節的顧慮，並逐漸實現與傳統車在使用上的便利性，對於用戶而言，無疑是最受益的一方。而站在車企的角度，建立生態圈不僅提前解決客戶的用車煩惱，還可以升品牌形象與增設銷售管道，讓低碳環保不僅僅再是口號。





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