優然牧業（09858.HK）打造奶牛養殖行業ESG最佳實踐 斬獲金紫荊獎「最佳ESG實踐上市公司」獎

香港, 2022年12月22日 - (亞太商訊) - 近日,由北京上市公司協會、香港中國企業協會、香港中資證券業協會、香港中國金融協會等機構共同舉辦,被資本市場譽為「上市公司的奧斯卡獎」的中國證券金紫荊獎頒獎典禮上,優然牧業斬獲金紫荊獎「最佳ESG實踐上市公司」大獎。



作為全球最大的原料奶供應商,優然牧業養殖奶牛近45萬頭,飼料業務服務全國超過1/4的奶牛。2021年,優然牧業實現營收153.46億元,是行業内最有實力的企業。優然牧業在行業内率先研究奶牛減碳技術、糞污綜合循環利用和新能源利用等碳減排研究,並且在保護生物多樣性、保障奶牛福利等可持續發展等方面做出積極貢獻,打造了奶牛養殖行業ESG最佳實踐,於今年9月成功加入聯合國全球契約組織。



目前,優然牧業已經搭建了覆蓋乳業上遊全產業鏈的碳核算模型,推進碳信息系統建設。先後承接了國家科技部與内蒙古自治區開展的「科技興蒙」項目中的《規模化牧場養殖過程碳中和、碳減排綜合技術研究與應用》,以及寧夏《奶牛養殖碳排放監測預警平台構建及低碳減排循環養殖模式示範應用》,開展低碳減排研究,推動畜牧養殖碳中和。



通過奶牛營養研究降低奶牛碳排放



在低碳飼料研究方面,優然牧業率先在行業内開始研究低碳且高品質飼料產品,通過體外仿生技術,評估不同生產條件下,不同品質飼料的碳排放量。公司還研發了能氮平衡技術、酶工程營養調控技術、氨基酸平衡技術等健康、低碳養殖關鍵技術,通過提高奶牛飼料利用率,減少奶牛瘤胃發酵過程的溫室氣體排放量,實現源頭減碳。



研究奶牛碳減排育種技術,培育低碳核心牛群



作為全球最大的原料奶供應商,優然牧業近45萬頭龐大的牛群如何降低碳排放,一直是其技術研究的重點。優然牧業研究建設了奶牛碳排放育種數據庫,通過開展奶牛全基因組數據中甲烷等碳排放量相關的重要基因或分子標記挖掘研究,培育低碳核心牛群,並結合性控技術進行快速擴繁,達到育種改良,實現奶牛生產性能快速提升,單產達到14噸以上,打造全球領先的高產低碳牧場。



實現糞污綜合利用變廢為寶最佳實踐



優然牧業自成立以來,一直堅持「種養結合」的經營模式,通過糞污綜合循環利用,將奶牛養殖與牧草種植有機協同,形成綠色循環可持續發展模式。



優然牧業依據南北方氣候特點,自主研究與開發了全混式沼氣厭氧發酵工藝和全自動智能好氧發酵工藝。牧場將糞污發酵排出的氣體進行回收利用,並通過沼氣發電的形式,實現能源利用,低碳減排,固態部分無害化後作為卧床墊料回填卧床。液態部分經過發酵制成有機肥還田,能夠增加土壤有機質,改良土壤肥力,為優質牧草種植提供了充足的資源保障。通過養殖和種植相互促進的綠色經營模式,實現「從一棵草到一杯奶」的低碳可持續發展。



利用新能源逐步實現「零碳牧場」



為實現資源化高效循環利用,節能降耗,優然牧業牧場將新能源不斷應用,並率先在國内運用光伏和沼氣發電。



其中,光伏發電項目充分利用牧場空置場地資源,鋪設光伏組件,通過光伏發電可解決牧場運營40%的用電量。在中南部區域牧場還應用了沼氣發電項目,僅一座萬頭牧場年產沼氣量約625萬立方,實現全量發電,年發電量可達1150萬度,能夠解決牧場運營60%的用電量。優然牧業通過配置光伏發電項目和沼氣全量發電,推動清潔能源發電,逐步實現綠電循環的「零碳牧場」,從而實現了降低費用投入和綠電自用的雙赢。



以育種技術優勢為生物多樣性保護做貢獻



在保護物種與生態系統的可持續發展方面,優然牧業通過自身育種技術優勢,建立了包括牛、鹿、奶山羊等動物的高效克隆技術體系,為保護内蒙古高原生物多樣性與種質資源提供了技術支持。



作為中國最大的奶牛育種企業,優然牧業的賽科星研究院與内蒙古大學合作建立了種質資源庫,並已經收集蒙古高原地區特有、適應性強、抗病抗逆優勢明顯的牛、羊、馬等家畜、野生動物品種資源168個、超過3萬個資源樣品(包括細胞、精液、胚胎等),同時重點收集並養殖了蒙古牛、蒙古羊、蒙古馬等20餘種特有家畜品種,開展相關遺傳與育種應用研究。後期將利用幹細胞基因編輯、克隆繁育等現代生物育種技術應用,為保護生物多樣性提供基礎遺傳物質材料和關鍵技術支撐。



建立動物福利六大標準呵護奶牛全生命周期



一直以來,優然牧業將動物福利建設作為工作核心之一,專門研究建立了奶牛福利六大標準,包括「適宜奶牛生活的舒適飼養環境」、「保證奶牛的休息、娛樂、社交、自由活動空間」、「數字化可穿戴設備監測奶牛健康,提前保健護理」、「自由採食營養、新鮮的飼料;飲水到達人飲水標準」、「應用無人智能設備,減少奶牛應激」以及「將奶牛福利標準納入員工養殖理念和操作流程」,形成了一套完整的奶牛福利管理體系。同時借助優然牧業自主開發的智慧牧場管理系統,實時監控牧場奶牛生理特徵及牧場飼養環境等各環節,對奶牛的全生命周期進行精準管理,全面提升奶牛福利。



此次榮獲「最佳ESG實踐上市公司獎」後,優然牧業表示,未來將持續在全產業鏈低碳發展、節能降耗、生物多樣性保護、動物福利建設等業務領域深耕,始終走綠色發展道路,通過自身努力和與社會各界共同協作,繼續為行業可持續發展貢獻智慧和力量。





