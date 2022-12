市場氣氛改善及大型推廣活動成功推動 AEON信貸財務2022/23財年首九個月收入上升15.2％至887,400,000港元

香港, 2022年12月21日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股份代號:00900)今天公布截至2022年11月30日止九個月之業績(「報告期間」或「2022/23財政年度之九個月」)。



於報告期間,集團的收入上升15.2%至887,400,000港元;營運溢利增長17.0%至380,700,000港元;除稅後溢利上升2.9%至250,300,000港元;每股盈利增至59.77港仙(2021/22財政年度之九個月:58.09港仙)。



截至2022年11月30日止三個月(「第三季度」),海外及本地消費均逐步回升。市場氣氛改善,加上集團致力把握市場機遇,推動銷售額大幅增長,與截至2021年11月30日止九個月(「去年同期」或「2021/22財政年度之九個月」)比較整體上升28.3%。銷售額及循環信用卡及私人貸款餘額整體上升帶動利息收入穩健增長,收入亦因此增加。集團自2021年8月起為永旺百貨提供收單服務,帶動費用及佣金於報告期間整體增加25,000,000港元至94,900,000港元,亦有助推動收入增長。



報告期間,作為促進業務發展的舉措之一,集團推出「日本旅遊簽賬賞」推廣,以抓緊海外消費上升的機遇。此外,集團在不同媒體渠道增加曝光,以推廣其品牌和產品,並為分行配備提供財務顧問服務所需的資源。



保險中介業務方面,集團於第三季度與安達人壽保險有限公司(「安達人壽香港」)建立新的分銷合作夥伴關係,以拓展線下及線上保險銷售渠道,方便客戶接觸及購買到各種保險產品。



至於資訊科技發展,集團繼續推進新信用卡及貸款系統項目,以及更換網上會員及手機應用系統,確保新的系統按預期投入運作。



在可持續發展方面,集團建立了可持續發展表現掛鈎貸款框架,並簽訂可持續發展表現掛鈎貸款協議(「該等貸款」)。該等貸款為集團首個可持續融資計劃,通過將該貸款的息差與集團環境、社會和治理的關鍵績效指標聯繫起來,加強集團對可持續發展的承諾。



展望未來,隨著國際旅遊恢復,截至2023年2月28日止年度的第四季度(「第四季度」),航班載運力料將逐步回升,社交距離措施亦將進一步放寬,預計將帶來更多銷售機會,推動應收款項增長。



集團將於第四季度推出多項大型推廣活動,以刺激節日期間的銷售增長,並滿足客戶在稅季的需求。集團亦將利用與安達人壽香港的新合作夥伴關係產生更多協同效益,以及通過不同的保險分銷渠道增加代理費收入。



AEON信貸董事總經理深山友晴先生表示:「憑藉我們在宣傳推廣及滿足顧客需要的不懈努力,我們很高興於2022/23財政年度之首九個月錄得理想的業績。展望未來,我們將繼續隨著市場復甦,推出各項大型推廣活動,並利用我們在保險業務方面的合作關係,及開拓新商機以締造更多元化的收入來源,為股東帶來長期持續的增長。」



關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)

AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務,以及於中國內地從事小額融資業務。



詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。









