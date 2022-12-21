Wednesday, 21 December 2022, 14:00 HKT/SGT Share: 新里程榮獲「中國證券金紫荊」兩項企業大獎 董事長林楊林榮膺卓越企業家獎

香港, 2022年12月21日 - (亞太商訊) - 12月20日下午，由香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2022第十二屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港會議展覽中心以線下、線上結合的方式隆重舉行。



本屆中國證券「金紫荊獎」系列活動以「聚力新時代 踔厲譜新篇」為主題，內地及香港政商界官員、國內外券商高管、投資機構、內地及香港上市公司、創投機構負責人等超300位與會嘉賓出席。香港特別行政區行政長官李家超、香港大公文匯傳媒集團董事長、總編輯李大宏、香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸、中國上市公司協會會長宋志平、北京上市公司協會理事長李長進、香港中國金融協會主席、上海浦東發展銀行香港分行行長張麗、香港公司治理公會會長李俊豪、香港中資證券業協會副會長、中銀國際首席執行官兼執行總裁李彤等多位領導參會並致辭。



會場公佈了「金紫荊獎」獲獎公司及企業領袖名單，新里程健康科技集團股份有限公司（以下簡稱「新里程股份」）在一眾參選公司中脫穎而出，新里程健康集團有限公司（簡稱「新里程健康集團」）首席執行官、新里程健康科技集團股份有限公司董事長林楊林榮獲「2022年度卓越企業家」獎項，新里程健康科技集團股份有限公司榮獲「最具投資價值上市公司」獎項。



中國證券「金紫荊獎」組委會秉承「公平、公開、公正」的宗旨。評選過程在組委會和聯合主辦機構推薦的基礎上，綜合入圍公司及專業機構提供的客觀指標和主觀指標兩大數據指標計分，其中客觀指標又進一步細分為財務報表分析、監管記錄、媒體輿情大數據三項標準；主觀指標則包含分析師打分、機構投資者打分、線上投票以及組委會特邀專家評審團，綜合以上多項標準，匯總得分，在此基礎上產生中國證券「金紫荊獎」獲獎企業名單。



本屆評選活動共設10個獎項。經過網絡投票、組委會審定和專家評審，最終遴選出近70家獲獎企業，獲獎企業總市值超過百萬億元。新里程股份榮膺兩項重量級獎項，充分體現了公司實力以及資本市場的高度認可。



新里程健康集團是國內醫療健康領域的改革者、創新者和引領者，業務涵蓋醫療服務、康養服務、醫藥製造等領域，擁有新里程股份（002219）、新里程醫療、弘慈醫療、華佑醫療等專業平台。



新里程健康集團在全國近20個省份控股管理近40家二甲以上醫院和200家基層醫療機構，總床位數達到三萬張，擁有150多個省市級重點學科，每年提供醫療服務超過千萬人次。集團依託「一個綜合總院+多個專科分院」的「1+N」模式，構建區域醫療中心，同時打造腫瘤醫學、婦兒生殖醫學、成癮精神心理等特色專科連鎖機構；基於「老年醫院+老年照護中心」的醫養結合模式，探索創新「防控治康養」新型醫養體系；以馳名商標「獨一味」為平台，推動中醫藥事業的發展和中醫藥文化的傳承。



新里程健康集團秉承「讓人人享有更美好的健康服務」的使命，助力健康中國建設，促進優質醫療資源的擴容和區域均衡佈局，服務國家老齡化進程與國家人口發展規劃，滿足人民群眾多層次多樣化的醫療需求，始終引領行業發展，持續推進社會進步，致力於成為最值得信任和尊敬的世界級健康集團。





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