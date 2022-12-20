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Tuesday, 20 December 2022, 20:56 HKT/SGT
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來源 Champion REIT
冠君產業信託旗下朗豪坊商場舉辦迪士尼與彼思 ─ Fluffy Festival
聖誕多項推廣活動 刺激商場人流及消費

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊)  - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（「冠君產業信託」或「信託」）（股份代號：2778）為迎接聖誕節的來臨，於朗豪坊商場推出一系列促進人流的推廣活動以促進消費。朗豪坊商場於2022年有30間新店開幕，出租率達100%，是疫情下香港少數能維持全數租出的大型購物商場。

朗豪坊商場舉行的迪士尼與彼思 - Fluffy Festival大受顧客歡迎

商場邀請了寵物主人參加「Fluffy Christmas Party」，推廣寵物友善的購物環境

市民的生活模式及消費習慣已經隨着疫情的發展而改變，有見及此，朗豪坊商場亦調整經營策略，不斷完善商場內的租戶組合，現時餐飲服務比例約佔兩成，致力為本地顧客提供多元化的購買、餐飲及休閒生活體驗。近期朗豪坊商場有多間新餐廳登場，分別為主打台灣火鍋放題的#HAP好呷台灣火鍋，裝修新穎，身在香港也能享受台灣風味的火鍋。此外，以豪華露營為主題的Campsite將於聖誕後開幕，餐廳提供各種西式菜餚，並結合天然食材，讓食客可在露營特色的環境下，來一場嶄新的飲食體驗。喜歡「迪士尼」的朋友們，就一定不能錯過全港第一間香港迪士尼授權的嶄新零售體驗自拍館 ─ Good Moment，多個迪士尼場景配上擴增實境(AR)科技為顧客提供非一般的娛樂體驗。

朗豪坊商場4樓通天廣場正舉辦迪士尼與彼思 ─ Fluffy Festival推廣活動，場內設有全港首創的6米高迪士尼彼思毛毛球聖誕樹，而是次設有「Chill Fluffy」期間限定店，售賣近300款迪士尼Fluffy系列新產品，開賣以來大受歡迎。

朗豪坊商場為寵物友善商場，歡迎顧客帶著寵物同行。顧客只需把毛孩放進商場提供的寵物車或自備寵物袋，便可一起同遊朗豪坊，讓主人享受與寵物購物的樂趣。為了宣揚人與寵物共融的訊息，商場邀請了寵物主人參加「Fluffy Christmas Party」，主人可與他們心愛的寵物們一起拍照，留下美麗的倩影。另一方面，商場亦與香港拯救貓狗協會，於朗豪坊辦公大樓5樓的Eaton Club舉辦狗狗領養日，鼓勵大家「以領養代替購買」動物，延續無私的愛。

為了迎接聖誕新年黃金消費檔期，朗豪坊準備了20,000份豐富禮品供顧客抽獎，是次大抽獎將會跟聖誕活動產生協同作用，憑藉此獨特的銷售體驗刺激商場人流並帶動消費。此外，LANGHAM BEAUTY推出了「三重賞優惠」，為顧客帶來連串驚喜，包括特設的「聖誕心意卡免費投寄活動」，透過店內的聖誕郵筒，可以免費投寄心意卡，向親友表達節日的祝福。除此之外，顧客消費滿500港元，就可以尊享「LANGHAM BEAUTY 聖誕倒數月曆」的免費服務；消費滿300港元，更可到巨型扭蛋機帶走豐富禮品。

冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示：「憑藉朗豪坊的優越地理位置、定期更新的租戶組合及獨特的推廣活動，商場多年來一直備受租戶和顧客的青睞，更已被外界公認為年青顧客的時尚社交及購物熱點。在疫情期間，信託積極通過彈性的租賃策略，與租戶並肩合作開拓商機及帶來長遠價值。」

有關冠君產業信託 (股份代號：2778)
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015 年起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。

網站：www.championreit.com


話題 Press release summary

部門 Real Estate & REIT
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