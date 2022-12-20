Tuesday, 20 December 2022, 20:40 HKT/SGT Share: 昆侖能源：提升核心業務競爭力 加快綜合能源一體化佈局

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 穩定能源供給，溫暖社會民生；發展清潔能源，建設生態文明。作為一家綠色能源綜合供應商，昆侖能源始終致力於以科技創新和數位化轉型引領企業的高質量發展，並輻射帶動全行業的可持續發展。昆侖能源也因多年來在發展清潔能源、踐行可持續發展領域所做出的探索與成績而備受資本市場認可。12月20日，在由香港大公文匯傳媒集團主辦的第十二屆中國證券「金紫荊」獎頒獎典禮上，昆侖能源再次榮膺「最佳上市公司」稱號。



提質增效與改革轉型協同發力



今年以來，面對複雜的國內外環境，昆侖能源保持奮進姿態，積極應對一系列風險挑戰，堅持拓市擴銷、提質增效和改革轉型一體推進、協同發力。公司上半年實現天然氣銷量219.33億方，同比增加8.87億方或4.21%；實現收入838.64億元（人民幣，下同），同比增加191.25億元或29.54%；除所得稅前溢利人民幣62.75億元，同比增加12.25億元或24.26%。



公司核心業務競爭力穩步提升。昆侖能源牢牢把握市場需求旺盛有利時機，堅持做強做優做大終端業務不動搖，存量挖潛與增量擴張並重。去年全年，公司天然氣零售銷量同比增長18.51%至257.10億立方米，增速優於行業平均水平；客戶總數同比增長12%至1384.6萬戶，客戶規模增幅實現近年最佳。



公司新興業務邁出堅實步伐。昆侖能源積極構建天然氣與新能源深度融合的夥伴關係，四川成都、山東費縣等一批分散式能源項目有序推進，綜合能源業務實現氣、電、熱、冷多場景全覆蓋。增值業務圍繞資源利用、技術服務、燃氣延伸、金融保險等六大門類型成五大自主品牌，「昆侖慧享+」在線線下一體化服務平台正式運營，「互聯網+能源+生活」多業態生態圈初步構建。



公司改革創新賦能效果顯著。昆侖能源扎實推進「國企改革三年行動」，擴大管理人員任期制和職業經理人試點，實施人才強企行動，暢通員工職業發展通道，榮獲國資委「公司治理示範企業」稱號。在全球能源行業加快邁向數字化、智慧化的時代，面對能源轉型加快推進的新趨勢，公司還推進營銷模式數智化轉型，構建全業務數字化銷售平台和全管道智慧客服體系，推廣智慧燃氣表應用，系統覆蓋千萬終端客戶，「智慧物聯、智慧萬家」服務效率顯著提高。



緊抓氣候變化機遇增強新能源領域軟實力



昆侖能源踐行綠色發展戰略，牢牢把握「雙碳」轉型帶來的清潔能源發展機遇，加快成為綠色能源綜合供應商的步伐。



昆侖能源董事局主席兼執行董事付斌介紹，公司不斷推動氣電與可再生能源融合，拓展調峰氣電和光伏、風電業務；立足城燃配氣網絡，積極佈局分散式綜合能源供應業務；以資源換資源，優先發展光伏、風電、氫能業務。同時，積極開展新能源技術研究，不斷增強公司在新能源領域的軟實力。



昆侖能源還積極開發風力發電、光伏發電、風光氣電多能融合項目以及戶用光伏發電項目，努力尋求項目合作機會。



去年以來，公司加速推動天然氣與可再生能源融合發展項目，在建設天然氣熱電聯產、光伏、海上風電和分散式能源等項目方面積極與合作夥伴開展業務洽談。在光伏、風電項目和分散式能源項目方面，已對公司所屬場站開展屋頂光伏業務的可行性分析，並已開啟試點項目。同時，公司亦在光伏項目收購、分散式能源、壓差發電等項目上進行可行性論證與合作洽談。



拓展產業鏈衍生價值和轉型空間



當前，世界經濟形勢和政治環境依然錯綜複雜，能源格局加快調整，市場波動明顯加劇，傳統風險和非傳統風險相互交織，穩定產業鏈、暢通供應鏈的要求更加迫切。隨著國家下半年穩增長一系列政策持續落地，加之「雙碳」減排政策推動能源轉型，天然氣在以新能源為主體的新型電力系統中的基荷電源、調峰電源和多能融合作用將進一步凸顯。此外，在加快建設全國統一大市場的大背景下，城燃領域的市場規則和行業標準日漸完善，多地部署推進「一城一企」區域化整合，將掀起新一輪兼併重組風潮。



付斌透露，公司未來將加快綜合能源一體化業務佈局，牢牢把握行業轉型發展主動權。堅持天然氣與新能源一體推進、主營業務與增值業務共同開發，構建天然氣和新能源兩大業務鏈和價值鏈。依託現有城燃用戶，在新興城鎮、新建園區、新式建築打造碳中和綜合能源樣板。全面推進「零碳場站」建設，積極參與CCUS、碳匯等負碳項目。深度挖掘產業鏈衍生價值，高效推進「燃氣延伸、客戶增值、電子商務、金融保險、技術服務、資源利用」六大業務，同步開發內外部增值業務市場。



權威機構預測，今年全年，國內天然氣表觀消費將超過3800億方，下半年增速預計在5%以上。付斌表示，公司將繼續本著對股東、員工、客戶、社會高度負責的態度，主動融入國家能源結構轉型發展新格局，在不確定性中尋求確定性，在企穩回暖的經濟大盤中謀求新機遇，充分釋放批零一體化管理效能，不斷拓展產業鏈衍生價值和轉型空間，推動高質量發展取得新成效。





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