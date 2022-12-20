科技報國顯民企擔當 凱普生物領跑分子診斷行業

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|Tuesday, 20 December 2022, 20:30 HKT/SGT
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香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 廣東凱普生物科技股份有限公司（下文簡稱「凱普生物」）是中國領先的核酸分子診斷產品及服務提供商，在宮頸癌早期篩查HPV檢測領域佔據國內龍頭地位。目前，凱普生物已自主研發出HPV分型檢測、地中海貧血基因檢測、耳聾易感基因檢測、新冠病毒核酸檢測等系列試劑產品，深度聚焦公共衛生服務、婦幼健康、出生缺陷防控等需求，持續參與新冠疫情防控、出生缺陷防控、生殖健康管理等業務。
左手產品，右手服務，雙管齊下的一體化經營模式形成了凱普生物疫情防控的獨特優勢。公司以多年深耕核酸分子診斷建立的技術、產品、渠道等資源為依託，向產業鏈下游延伸拓展第三方醫學檢驗業務，目前已在全國多個重點城市建立30多家第三方醫學實驗室。其中，32家積極參與疫情防控，在全國織起一張嚴密的疫情防控網。
憑藉先進的技術、獨到的眼光、精准的選擇，凱普生物出奇制勝，目前已成為國內核酸分子診斷領域龍頭企業。2000年，凱普生物母公司香港科創成立，通過與香港大學合作，引進導流雜交技術專利，由此奠定了凱普生物深耕核酸分子診斷市場的基礎。2003年，在這一技術加持下，凱普生物的科學家團隊僅用15分鐘就檢測出SARS病毒標本，該技術也因此成為科技部在全國重點推廣項目。
在扎實的技術儲備基礎上，創始人管喬中先生懷著「生物科技一定要為廣大人群服務」的信念，希望將先進技術應用到產業化前景好、能為老百姓解決實際問題的領域，於是精准定位宮頸癌HPV檢測市場。經過近二十載的科研攻關，凱普生物自主研發的宮頸癌HPV檢測系列產品已領跑HPV核酸檢測領域，旗下自研的HPV21分型試劑盒、HPV13高危熒光試劑盒等產品多次參與由世界衛生組織舉辦的「HPV實驗室網絡檢測鑒定」，在靈敏度、特異性等多項指標測試中取得優異成績。
在持續打造高質量發展的「金招牌」的同時，多年來，凱普生物始終踐行「科技報國、為國為民」的初心，以高度的社會責任感和公益善舉回報社會，扶危濟困、熱心公益、回報桑梓，充分運用先進檢測技術守護廣大婦幼健康，以實際行動踐行「生命至上、人民至上」的熾熱初心。
2020年，面對全球突發的新冠疫情，憑藉近二十年核酸領域深耕及研發技術經驗，凱普生物僅用短短9天就成功研製出新冠病毒核酸檢測試劑，第一時間投產並進入國內國際市場，用「凱普速度」擦亮中國品牌。
2020年至今，凱普生物先後奮戰在包括香港、北京、上海、廣東、黑龍江、吉林、遼寧、甘肅、寧夏、陝西、河南、江蘇、湖北、湖南、重慶、四川、福建、雲南、海南、西藏、新疆等多個抗疫「一線」戰場，在助力國家疫情防控大局中發揮積極作用，充分展現了民營企業的責任與擔當。
在疫情「霧霾」襲港之際，凱普生物作為潮州打造「九大戰略性產業集群」的骨幹力量和示範標杆，心系在港潮籍鄉親健康安全，第一時間響應政府號召，進行援港抗疫工作，向香港民眾捐助善款及新冠病毒快速抗原檢測試劑盒。截止到目前，凱普生物已累計為香港當地超1100萬人次提供新冠核酸檢測服務，得到高度認可。
「國家的追求，就是凱普的追求」，這不僅是創始人管喬中先生的經營初心，也是多年來的凱普生物的踐行準則。在持續高質量發展的同時，凱普生物始終心懷人間大愛，暖心回饋社會。2022年，阿富汗發生地震後，凱普緊急通過中國紅十字會總會捐贈100萬元，對阿富汗進行國際人道援助。「9·5」瀘定地震災情牽動人心，凱普第一時間通過成都市紅十字會捐贈500萬元，幫助災區人民早日重建美好家園……投身慈善、回報桑梓，是伴隨凱普發展的注腳，是企業社會責任和擔當的情懷。
利用自身的技術優勢，多年來，凱普深入全國各地開展宮頸癌公益篩查活動，將先進的HPV核酸檢測技術帶到鄉鎮、深入基層，以不斷發展的生物科技力量降低中國宮頸癌發病率和死亡率，全力助推國家開展宮頸癌防治普查工作。2007年，凱普聯合國家衛生部等單位在潮州發起「中國宮頸癌防治工程」研討會，同年，開展潮州3000名市直機關單位女性宮頸癌普查，在全國率先邁出宮頸癌防治HPV檢測第一步。目前已累計為超5000萬名婦女提供HPV篩查服務，讓千千萬萬名婦女切實享受健康幸福的生活。先後被全國婦聯和中國婦女發展基金會授予「支持婦女公益事業慈善楷模獎」稱號、榮獲中國癌症基金會頒發2021年「社會公益獎」等多項公益獎項。
立足中國，放眼世界，作為有使命、有責任的民族品牌企業，凱普生物將持續為人類健康發揮積極作用，助推健康中國戰略的實施，助力開啟大健康的新時代。
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药
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