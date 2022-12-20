Tuesday, 20 December 2022, 19:56 HKT/SGT Share: 中國核電：「核電+風光」邁向世界一流清潔能源服務商

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 在「雙碳」目標的引領下，我國加速能源轉型。清潔能源企業迎來了重要的發展機遇。中國核能電力股份有限公司（簡稱「中國核電」或「公司」）正是其中的代表性先鋒。作為中核集團控股的核電企業，中國核電繼承了深厚的核工業技術優勢和核安全文化底蘊，在我國核能的安全運行、穩步發展中扮演著開拓者和引領者的角色，核電運行水平位居世界先進行列。



此外，中國核電還積極落子風電、光電業務，與核能業務在技術、資金、產業鏈、管理模式等方面形成協同互補優勢，實現了兩翼齊飛。2021年，中國核電實現營業收入623.67億元（人民幣，下同），同比增長19.30%；



「雙碳」背景下迎來高速增長期



作為核電運營龍頭企業，經過30年技術積累，中國核電在國內，乃至世界核能領域已經具有比肩世界一流的技術、管理和運營水平。在國家「雙碳」背景下，中國核電迎來了新的發展機遇，核電業務增長持續加速。



根據中國核電發佈的公告，公司2021年全年發電1,826.37億千瓦時，同比增長18.61%，創歷史新高。2022年前三季度累計商運發電量1,460.80億千瓦時，同比增長7.24%；上網電量1,369.60億千瓦時，同比增長7.14%。



除此之外，中國核電追隨國家能源轉型的步伐也加大了對風能、光能等新能源領域的開發力度，並探索了敏捷端新產業、核能多用途利用產業，探索實現能源結構多元和優化。



多元佈局實現清潔能源綜合供應



2020年，中國核電在收購控股股東中核集團旗下的新能源產業專業化平台公司——中核匯能的基礎上，完成了非核清潔能源平台整合與跨越式發展。當年12月，公司宣佈以21.11億元的交易對價向集團母公司現金收購中核匯能100%的股權。今年5月13日，中國核電發佈公告稱，中核匯能以增資擴股方式引入包括四川川投能源、浙江浙能電力等在內的七家戰略投資者，募集資金75億元。盧鐵忠透露，中國核電的目標是「十四五」末力爭實現風電、光伏項目運行裝機容量達到3,000萬千瓦以上。在進入新能源領域方面，中國核電能夠發揮自身在運營等方面積累的優勢。風能、光能與核能業務，在地址選擇、部分技術、運營維護、資金使用、企業管理等方面，均能夠產生一定的協同效應，實現「1+1＞2」的效果。



近年來，中國核電的新能源業務快速推進，成為發展新動能，發電量實現大幅增長。2021年，其非核清潔能源全年累計發電95.14億千瓦時，同比增長68.69%；其中光伏發電量49.65億千瓦時，同比增長109.77%，風力發電量45.49億千瓦時，同比增長39%。



國聯證券研究報告表示，在區域性供電緊缺頻繁出現的背景下，核電作為基荷能源，新能源作為增量能源，中國核電正在從先進的核能企業，向世界一流的「清潔能源」綜合供應商轉變。



公司擁有豐富的核電資源和核技術儲備，擁有中國第三代自主核電技術「華龍一號」。「華龍一號」技術的應用項目、中國核電旗下福清核電站5.6號機組，分別於2021年、2022年投入商業運行，目前運行穩定。這代表著中國自主核技術走到了世界一流水平。



截至2022年3季度末，中國核電控股的在運核電機組共25台，總裝機容量達到2,375萬千瓦，約占全國商運核電機組的43.52%；控股在建及核准核電機組11台，裝機容量1,255.3萬千瓦。長江證券分析指出，受益於行業廣闊的發展空間，中國核電的資產和業績規模有望隨著旗下裝機容量增長而呈現出優異的成長性。



中國核電董事長盧鐵忠此次在中國證券金紫荊獎獲得了「2022卓越企業家」獎項。他受訪表示：「過去的一年，中國核電持續改革創新，創造了良好的業績。今年，中國核電在中國證券金紫荊獎再次獲得‘最具投資價值高質量發展上市公司’獎項。未來，中國核電還將繼續深耕技術創新，抓住新能源產業高速增長的機遇；力爭實現自身業績飛躍的同時，為國家能源結構轉型和‘雙碳’事業貢獻自己的力量。」





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