科技創新賦能，春城熱力綻放智慧光彩

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 近年來,隨著“雙碳”政策落地,清潔能源供暖成為大趨勢。吉林省春城熱力股份有限公司(簡稱“春城熱力”)作為中國供熱行業能效領跑者,在踐行國企使命,守好供熱一線,堅持穩中有升的管理經營的同時,緊跟行業發展趨勢,強化科技研發專案,推進供熱智慧化開發應用。通過全面的科技創新賦能,春城熱力正加速向供熱行業綠色化、智慧化轉型發展大步邁進。



科技創新賦能,科研成果顯著



秉承科技賦能強企、創新引領發展的戰略方針,近年來,春城熱力持續加大對環保科技和智慧研發的投入,尤其在節能降耗、技術攻關、智慧引領、使用者服務方面不斷取得新突破。



在先進科技加持下,春城熱力對熱源、熱網進行優化調節,在運營端提高一次網和二次網的運營管理水準,大大提升供熱運行效率,最大程度實現節能降耗、提質增效的總體任務目標,有效提高了廣大熱使用者冬季供熱服務感受。在中國城鎮供熱協會2022年8月22日發佈的2022年度中國供熱行業能效領跑者榜單(以2020~2021供暖期統計資料)上,春城熱力以5000萬平方米以上企業第一名的成績脫穎而出。此次已是春城熱力第四次榮獲該獎項,有力地彰顯了全國供熱行業對春城熱力能耗指標管控能力及節能減排效果的肯定,進一步提升了春城熱力在全國供熱行業的綜合競爭力和行業領先地位。



在科研攻關方面,通過自主研發,春城熱力斬獲了多項國家發明專利、著作權,並參與了多項國家及地方行業標準編制,引流行業標準制定。通過與國內知名院校建立長期戰略合作夥伴關係,春城熱力與行業科研團隊共同研發了“三維管線系統”、“無人機智能識別技術”、新能源改造等一大批科研技術成果。在第五屆中國供熱學術年會主論壇上,春城熱力有15篇專業技術論文通過工程院院士江億及30多位學術專家組成員專業評審,入選了《中國供熱學術年會論文集(2022)》,同時,收穫優秀組織獎、熱力新秀獎、標杆熱力站等多項重要獎項。全面的創新科技賦能和強悍的科研攻關為春城熱力持續走優質高效發展之路奠定了堅實基礎。



先進的生產經營理念,業績成效廣受認可



自2019年10月在香港主機板掛牌上市,春城熱力憑藉健康的公司治理結構、顯著的行業地位、良好的主營業務、穩定價值回報等企業優勢,廣受資本市場和投資者們的認可,碩果累累佳績頗豐。



在2022年第十二屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮上,春城熱力斬獲“最具投資價值上市公司”獎,在國際金融資本市場站打響了企業知名度,積累了品牌聲譽。本次斬獲的“最具投資價值上市公司”獎項也凸顯出行業和投資者對春城熱力的廣泛關注和認可。可喜佳績的背後是春城熱力先進的生產經營理念和成熟的運行管理模式。春城熱力近年來高度注重管理向數位化轉型,將精細化管理引入平臺,實現對供熱設施動態化、數位化管理及標準化管理,目的明確,任務清晰,通過提升系統能效、提升管理水準、提升服務品質,實現了政府、企業、用戶多方共贏。



路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。作為擁有20餘年歷史的供熱企業,多年來,春城熱力始終不忘初心,秉承“辛苦我一人 幸福千萬家”的服務理念,講政治、顧大局、保民生、鑄品牌,勇擔供熱民生重任,不斷探索創新思維,提高精准化服務水準,穩固供熱綜合實力,領跑供熱行業發展,用心傳遞企業文化,用愛打造春城品牌。 未來,春城熱力將始終緊跟時代發展步伐,引領行業科技創新,以“創新、協調、綠色、開放、共用”的發展理念,實現安全、綠色、智慧供熱,以節能降碳、綠色發展為主題,重點開拓節能科技創新,降本增效,優化城市供熱新格局。





