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來源 GF Securities 廣發証券榮獲第十二屆中國證券「金紫荊獎」

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 廣發証券股份有限公司（「廣發証券」丶「公司」，股票代碼：000776.SZ，1776.HK）宣佈，公司在由香港大公文匯傳媒集團聯合5家兩地協會共同舉辦的第十二屆香港國際金融論壇暨中國證券金紫荊獎（第十二屆中國證券「金紫荊獎」）評選活動中，榮獲「最佳上市公司」和「最佳投資者關係管理」獎項，其子公司廣發控股（香港）有限公司（「廣發香港」）榮獲「卓越證券服務機構」獎項。



2022第十二屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮於今天下午在香港會議展覽中心通過線上和線下的方式同步舉行。活動現場，逾300位香港及內地財經界官員、國內外券商高管、投資機構、內地及香港上市公司、創投機構負責人等嘉賓出席，廣發控股（香港）首席執行官林曉東先生代表公司出席領獎。此外，廣發証券全球首席經濟學家丶產業研究院院長沈明高博士也通過線上出席論壇，並發表以「提質增量重估人民幣資產」為主題的演講。



本屆中國證券「金紫荊獎」組委會共設10個獎項，經過組委會篩選了兩地4000多家上市公司，並選出500家境內外上市企業，再通過對上市公司所申報獎項甄別，最終有100餘家企業入圍公司類獎項網絡投票，而廣發証券及其子公司在其中榮膺三項重量級獎項。林曉東表示：「非常榮幸廣發証券和廣發控股（香港）皆獲得獎項，充分反映資本市場和業界對公司高質量的綜合金融服務的肯定。廣發証券成立三十一年，一直與時俱進，將公司發展融入國家發展大局中，以多元化業務滿足企業、個人及機構投資者、金融機構及政府客戶的多樣化需求。廣發控股（香港）作為廣發証券國際化的延伸，也一直致力於打造自身的核心競爭力，為客戶提供全方位的資本市場服務。」



作為擁有行業領先創新能力的資本市場綜合服務商，廣發証券擁有投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理等全業務牌照，提供多元化業務以滿足企業、個人及機構投資者、金融機構及政府客戶的多樣化需求。截至2022年9月底，公司共設立分公司25家、證券營業部308個，已實現全國31個省、直轄市、自治區全覆蓋。廣發証券具備完整的業務體系、科學均衡的業務結構，主要經營指標連續多年穩居中國十大券商行列。截至2022年三季度，公司合併報表總資產人民幣5,902.57億元，營業收入為人民幣175.15億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣52.34億元。（注：中國會計準則下）



在服務實體經濟方面，公司積極為企業提供股權、債券等直接融資服務。2022年前三季度，公司為實體企業完成直接融資超過人民幣8,500億元，公司通過IPO、再融資等方式服務企業338家，累計實現股權融資人民幣4,596億元；服務396家企業發行債券，累計實現債券融資人民幣3.85萬億元。公司全力支援服務粵港澳大灣區國家戰略，注重發揮區位優勢，為眾多企業提供直接融資服務；堅持貫徹落實綠色發展理念，主動服務「碳達峰、碳中和」發展目標，為18家企業成功申報發行多期綠色債券，累計發行規模人民幣1,380億元。



在社會責任方面，公司認真履行社會責任，精准對接產業發展需求，深化金融幫扶、產業幫扶、智力幫扶、教育幫扶和消費幫扶，多措施並舉助力鄉村振興。結對幫扶海南省五指山市、臨高縣和白沙黎族自治縣等3個原國家級貧困縣。於2011年發起成立廣東省廣發証券社會公益基金會，該基金會以扶貧濟困、助教興學、賑災抗災、醫療救助為主線，截至2022年前三季度，累計公益支出超過人民幣2億元。2018年，該基金會成為國內第一家以券商作為主要發起人並獲得社會組織評估最高等級5A級的基金會。



在投資者關係管理工作方面，公司全面貫徹新發展理念，不斷增強核心競爭力，穩步提升公司投資價值，在著力推動高品質發展的同時，格外注重投資者關係的維護，持續豐富投資者關係管理的內容及方式。公司擁有一支專業的投資者關係團隊，以扎實的專業知識、良好的溝通協調能力，通過線上線下多管道、多平台、多方式與資本市場持續增強互動交流。其中，公司持續豐富投資者關係管理的內容及方式，連續多年舉辦年度、半年度業績發佈會，積極接待調研並參與境內外各大券商組織的策略會議；同時通過多渠道及時回覆投資者問題。2022年以來，公司累計接待調研近30場，參與投資者逾百人；近三年在深交所互動易平台累計回答投資者提出的問題超過500條。公司投關團隊密切關注重要股東的持股情況，不斷挖掘潛在股東，並一貫堅持以合理的投資回報積極回饋股東。與此同時，公司也在持續完善投資者關係管理的相關機制，強化管理水平，並加強與品牌市場工作的互動，協力做好投資者關係和品牌傳播。



未來，公司將繼續堅持以證券業務為核心，打造創新型綜合金融服務平台，保持行業領先地位；依託國家對外發展的戰略，加快國際化佈局，利用廣發控股（香港）作為國際業務橋頭堡，充分發揮跨境互動、全球配置的優勢，繼續積極履行社會責任，回饋社會和投資者。



關於中國證券「金紫荊獎」

中國證券「金紫荊獎」是由香港大公文匯傳媒集團發起主辦，針對中國內地和香港地區所有上市公司及其高管進行對比和綜合評測，推薦出年度特色突出、成就顯著的上市公司和管理者，授予中國證券「金紫荊獎」。



關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年，是國內首批綜合類證券公司，先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市（股票代碼：000776.SZ，1776.HK）。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的全面風險管理體系及優質的服務成功實現持續穩健發展，多年來始終是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。公司控股廣發期貨、廣發信德、廣發乾和、廣發資管、廣發控股（香港）、廣發融資租賃及廣發基金，投資參股易方達基金（並列第一大股東），形成了集團化架構，服務客戶能力持續提升。截至2021年12月31日，公司共設立分公司25家、證券營業部284家，已實現全國31個省市自治區全覆蓋，資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先，總市值居國內上市證券公司前列。公司傳承以「知識圖強，求實奉獻」為核心的企業價值觀及優秀文化基因，形成了「以價值創造成就金融報國之夢」的使命及「穩健經營，持續創新；績效導向，協同高效」的經營管理理念，崇尚專業制勝、開拓創新，堅持走專業化發展道路，致力於發展成為一流的投資銀行和財富管理機構。





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