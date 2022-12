覆蓋「研發-生產-商業化」的綜合性生物製藥公司 博安生物H股全球發售

香港, 2022年12月19日 - (亞太商訊) - 由綠葉製藥集團有限公司(股份代號:2186)分拆的山东博安生物技术股份有限公司(「博安生物」或「公司」)宣佈全球发售及於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市之詳情。



公司將全球發售10,694,800股H股(視乎超額配股權行使與否而定),其中9,625,200股H股將用於國際發售(包括優先發售項下的534,800 股預留股份,可予重新分配且視乎超額配股權行使與否而定),餘下1,069,600股H股將用於公開發售(可予重新分配),發售價為19.8港元,每手200股,一手入場費為3,999.92港元。全球發售所得款項淨額的約59.5%將用於核心產品的研發,約31.4%將用於管線中其他產品的研發,約6.1%將用於商業化目的,約3.0%用於將營運資金及其他一般企業用途。



是次香港公開發售及優先發售於今日(12月19日)開始,預計公司將於12月30日於香港聯交所主板掛牌上市。UBS Securities Hong Kong Limited與安信融資(香港)有限公司為聯席保薦人;UBS AG Hong Kong Branch與安信國際證券(香港)有限公司為整體協調人。



博安生物於2013年成立,是一家綜合性生物製藥公司,致力於在中國及海外開發、製造及商業化優質生物製品,專注於包括腫瘤、代謝、自身免疫及眼科等主要治療領域。經過多年積累,博安生物以豐富且風險平衡的產品組合、覆蓋「研發-生產-商業化」的綜合性生物製藥平台,以及不斷成熟的商業化能力構建起自身獨特的競爭優勢。



打造豐富且風險平衡的產品組合

憑藉高效的內部創新能力,博安生物的所有產品均為自主研發。目前,其產品管線中已構建了多個於全球擁有已授權專利的創新抗體候選藥物和生物類似藥候選藥物的產品組合,既為公司短期的商業化提供明確路徑,也為其長期的可持續發展奠定良好基礎。截至2022年12月9日,博安生物擁有6款生物類似藥候選藥物或藥物產品及8款創新抗體候選藥物。



自2021年起,博安生物以兩年上市兩款新產品的速度相繼實現博優諾®(貝伐珠單抗注射液,BA1101)、博優倍®(地舒單抗注射液,BA6101)的商業化。首款產品博優諾®針對龐大的癌病治療需求,於2021年5月推出市場後,截至2021年年底的8個月內實現約人民幣1.59億元的銷售收入,2022年上半年的銷售收入已達到約人民幣2.21億元。根據弗若斯特沙利文報告,貝伐珠單抗於2025年在中國的銷售額預計約為人民幣157億元。



博安生物的第二款產品博優倍®(地舒單抗注射液,BA6101)在2022年11月於中國獲批上市,針對具有骨折高危風險的絕經後女性骨質疏鬆症患者。截至2022年12月9日,博優倍®(BA6101)是唯一在中國獲批的普羅力®(地舒單抗)生物類似藥,在商業化方面具有優勢。除了率先在中國上市,公司也在歐洲開展該藥物的臨床試驗。根據弗若斯特沙利文報告,用於骨質疏鬆症的地舒單抗在中國的市場規模預期於2030年達到約人民幣78億元。



此外,博安生物另有多個臨近商業化階段的候選藥物,包括:腫瘤領域的BA1102(地舒單抗注射液,安加維®生物類似藥)、眼科領域的BA9101(阿柏西普眼內注射液,艾力雅®生物類似藥)、代謝領域的BA5101(度拉糖肽注射液,度易達®生物類似藥),在中國均已處於III期臨床試驗,其中BA1102也在歐盟處於I期臨床階段。公司預計,未來兩年內將陸續提交多個候選藥物的生物製品許可申請。



在創新抗體的開發上,公司策略性地專注於具有龐大市場潛力的新製劑。例如:公司自主研發的ADCC增強型Claudin18.2靶向的全人源單克隆抗體BA1105,有望成為同類治療轉移性胰腺癌、晚期胃癌及食管胃交接部腺癌的最佳靶向藥物;抗CD25全人源單克隆抗體BA1106為國內首款開始臨床試驗的、治療實體瘤的抗CD25抗體;和自身免疫治療領域的抗IL-4Rα長效分子抗體BA2101,主要用於治療特異性皮炎、哮喘、鼻竇炎、瘙癢、蕁麻疹。



具備專有研發技術,覆蓋「研發-生產-商業化」

博安生物產品管線的高效推進得益於其技術平台的優勢與積澱。博安生物擁有一個綜合性生物製藥平台,由專注於腫瘤、代謝、自身免疫及眼科的先進研發技術及強大的生產、商業化能力賦能。



博安生物在煙台、南京和波士頓三地的研發團隊構建了三大技術平台。一方面,公司基於全人抗體轉基因小鼠BA-huMab®及噬菌體展示技術平台,提高開發全人源單克隆抗體產品的研發效率。博安生物也是中國少數擁有自主轉基因小鼠平台的企業之一。而另一方面,在單抗產品基礎上,公司通過雙特異T-cell Engager技術平台以及ADC技術平台遞進開發雙特異性抗體、ADC等特色領域,形成豐富的產品組合。



不僅如此,博安生物以強大的CMC能力為整個藥物開發及商業化生產過程中的高品質及成本效率保駕護航,能夠縮短藥物開發時間及加快上市速度。



兩年上市兩款產品,商業化能力不斷成熟

依託首款產品博優諾®(BA1101)的成功上市,博安生物已建立起廣泛的商業化網絡和成熟的商業化能力。博優諾®(BA1101)於2021年5月上市後,迅速被納入中國30個省、自治區和直轄市的醫療保險覆蓋範圍。截至2022年12月9日,公司的經銷網絡已覆蓋1,299家中國目標醫院及機構。不僅如此,通過博優諾®(BA1101)的商業化,博安生物打通了「研發-生產-商業化」各個環節,為其後續候選藥物的上市和销售網絡打下基礎。



第二款產品博優倍®(BA6101)在2022年11月於中國獲批上市後,已於當月底開始面向全國銷售。公司已從生產、准入、銷售等各個環節做好準備,將持續提升博優倍®(BA6101)的用藥可及性。



此外,博安生物積極攜手業內優秀的合作夥伴,借助他們豐富的資源,將產品的臨床價值和市場潛力最大化。例如公司授予阿斯利康中國在各省市及自治區的多個縣域地區獨家推廣博優諾®;公司與歐康維視就BA9101在中國的產品開發、推廣及商業化展開合作等。



生物藥產業前景廣闊,博安生物獲資本青睞

在癌症患者醫療需求增長但未獲滿足、負擔能力及醫療保健意識不斷增強、有利的政府政策及研發資金投入增加的帶動下,中國生物製品市場在過去幾年增長迅速。根據弗若斯特沙利文報告,中國生物製品市場按銷售收入計預期於2021年至2030年將按複合年增長率12.7%增長,於2030年達至約人民幣11,991億元。



不僅如此,全球生物製品市場亦呈現廣闊的市場前景。根據弗若斯特沙利文報告,全球生物製品市場按銷售收入計預期於2021年至2030年將按複合年增長率10.3%增長,於2030年達到約8,148 億美元。



在行業快速增長的同時,生物藥市場也有一定的准入壁壘,包括需要具備研發、製造及商業化的專業知識、巨大的資本投入、嚴格的監管、長期且複雜的開發過程、於製造及供應鏈管理方面的高要求等。



得益於在研發、生產及商業化等各個環節的綜合優勢,博安生物自2020年起至今已完成A系列和B系列融資,投資方包括多家國內及國際知名的投資機構。



另外,公司成功引入3名基石投資者,包括上海证券交易所上市公司江蘇艾迪藥業股份有限公司(股份代號:688488)的創辦人傅和亮先生、知名基金Harvest Great Bay Investment SP及於香港聯交所主板上市的製藥企業——中國生物製藥有限公司(股份代號:1177),認購的發售股份總數為7,594,000 股發售股份,假設超額配股權未獲行使,佔全球發售的發售股份約71.01%。這將有助提升公司上市的知名度,吸引投資者的興趣並刺激需求。



博安生物主席、執行董事兼首席執行官姜華女士表示:「博安生物是中國為數不多的能夠覆蓋由最初產生候選藥物到最終提交生物製品許可申請及商業化的整個產品開發流程研發的生物製藥公司之一。我們將把握目前公司蓬勃發展的勢能,進一步加快在研產品在中國和海外市場的臨床開發,豐富創新抗體組合,深化商業化能力及內部製造能力,探索更多對外合作,進一步推動公司從Biotech向Biopharma進階,服務亟待滿足的患者需求,為成為領先的生物製藥公司的願景而不懈努力。」



Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

山东博安生物技术股份有限公司



全球發售資料摘要



全球發售下發售股份數目:10,694,800股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目:1,069,600股H股 (可予重新分配)

國際發售股份數目:9,625,200股H股 (包括優先發售項下的534,800 股預留股份,可予重新分配且視乎超額配股權行使與否而定)

發售價:每股H股19.8港元

每手買賣單位:200股H股

香港公開發售和優先發售開始時間:2022年12月19日(星期一)早上九時正

香港公開發售和優先發售截止時間:2022年12月22日(星期四)中午十二時正

(白表eIPO服務申請於上午十一時三十分截止)

公佈股份配售和發售結果:2022年12月29日(星期四)

預計上市日期:2022年12月30日(星期五)

股份代號:6955



所得款項用途:

基於發售價每股19.8港元計算及並無計及超額配股權,並經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後,估計將收取全球發售所得款項淨額約152.8 百萬港元。



約59.5% 或91.0 百萬港元將用於核心產品的研發:

I. 約29.4% 或45.0百萬港元將用於BA1102

II. 約20.3%或31.0百萬港元將用於進行BA6101的海外臨床開發及註冊

III. 約9.8% 或15.0百萬港元將用於LY-CovMab的II期臨床試驗成本



約31.4% 或48.0 百萬港元將用於公司管線中其他產品的研發:

I. 約8.5% 或13.0 百萬港元將用於候選生物類似藥BA9101、BA1104 及BA5101

II. 約22.9% 或35.0百萬港元將用於公司的創新候選抗體藥物 BA1105、BA1201、BA-CovMab、BA1106、BA1202、BA1301及BA2101



約6.1% 或9.3 百萬港元將用於商業化目的



約3.0% 或4.6 百萬港元將用於營運資金及其他一般企業用途



