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|Tanaka Holdings Co., Ltd.
|Dec 20, 2022, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業投資旨在建立日本醫療風險生態系統的風險投資基金「DMC1號投資事業有限合夥」
|Aug 30, 2022, 13:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業開始接受100％應用貴金屬回收再利用材料「RE系列」的金（Au）接合線的訂單
|June 23, 2022, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業確立了有助於提升半導體的微細化與耐久性的釕成膜新製程
|June 8, 2022, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業，將於貴金屬產品陣容中，發表100%由回收再利用材料生產的「RE系列」
|Mar 24, 2022, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業開發具有高分散穩定性可調製高濃度的「金奈米殼粒子」
|Dec 8, 2021, 10:00 HKT/SGT
|田中電子工業在台灣高雄市新建工廠
|Oct 20, 2021, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業 開發出用於網版印刷的「低溫燒結奈米銀膏」
|Sept 8, 2021, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業：對美國的醫療儀器風險基金「Ambix Life Science Fund」進行出資
|Oct 5, 2020, 13:00 HKT/SGT
|田中貴金屬：以液體釕前驅物實現世界最高水準的蒸氣壓値 開發CVD與ALD用前驅物「TRuST」
|Aug 5, 2020, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬：經選定為2020年版「經濟產業省認證全球利基型（Global Niche Top）企業」
|Dec 16, 2019, 13:30 HKT/SGT
|田中貴金屬工業於印度設立新據點
|Apr 11, 2019, 13:00 HKT/SGT
|田中貴金屬紀念財團公布「貴金屬相關研究補助金」得獎者名單
|Sept 12, 2018, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬成功開發使用銀奈米墨水的70℃低溫燒結技術及運用蝕刻製程的銀金屬整面薄膜形成技術
|July 10, 2018, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業擴大FC觸媒開發中心
|Apr 24, 2018, 11:00 HKT/SGT
|證實提升軟性觸控面板的彎曲耐久性，發展金屬網格薄膜的單邊雙層配線結構
|Apr 3, 2018, 00:00 HKT/SGT
|田中貴金屬開始提供深紫外線LED用附金錫石英玻璃蓋「SKe-Lid」的樣品
|Mar 29, 2018, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬紀念財團公布「貴金屬相關研究補助金」得獎者名單
|Mar 1, 2018, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業參與FC EXPO 2018大展
|Jan 10, 2018, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬開始提供新開發的高品質Au蒸鍍材料「SJeva」樣品
|June 5, 2017, 19:00 HKT/SGT
|日本電鍍工程株式會社(EEJA)開發出擴展新世代電子工程領域革新的 直接圖案形成(direct patterning)電鍍技術
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