田中貴金屬工業投資旨在建立日本醫療風險生態系統的風險投資基金「DMC1號投資事業有限合夥」

東京, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 東京, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 田中貴金屬集團旗下經營製造事業的田中貴金屬工業株式會社(總公司:東京都千代田區、董事長:田中 浩一朗)宣布投資,由長谷部光泉先生(東海大學醫學部醫學科教授/慶應義塾大學醫學部客座教授/麻省理工學院/哈佛醫學院 客座教授、醫師、醫學博士、工學博士)成立的來自日本的醫療系風險投資基金「DMC(Diamond Medino Capital)1號投資事業有限合夥」。這是在日本首次嘗試由現職醫學部教授擔任代表設立的醫療系風險投資基金。田中貴金屬工業將透過這次的投資,為日本國內的醫療與保健行業的技術發展做出貢獻。 投資的背景和目的 田中貴金屬工業贊同本基金所提倡的「建立來自日本的醫療風險生態系統」的理念,這次因而決定投資。田中貴金屬工業和長谷部先生以前就透過國家計畫(國立研究開發法人日本醫療研究開發機構:AMED計畫)進行與栓塞術用金屬線圈和長期開放存留支架系統等高度醫療技術有關的共同開發,不是以產品與事業單位的角度,而是作為特別合夥人/Anchor LP(LP: Limited Partner; 投資家)參與本基金,從綜合性角度探索貴金屬對未來醫療的可能性,為日本社會做出貢獻。 目前在日本,由於存在著與醫療儀器研發相關的資金調度、速度感和人才缺乏等問題,企業持續面臨難以進行快速且先進的研發。此外還有技術極為優異的學術界研究團隊無法創業的情況。針對這些問題,本基金為日本的醫療風險公司新手及已創業的醫療風險公司助跑,在人才策略、資本策略、經營策略、藥事策略、專利策略、退場策略等方面提供密切支援。藉此,在醫療領域誕生具有學術界優越技術的風險公司,將該項技術早期實用化,為醫療現場提供新的醫療儀器、醫療藥品和醫療相關服務,能為患者帶來笑容做出貢獻。此外,我們的目標是「實現真正的生態系統」,在此獲得的知識和見解、培育的人才將挑戰新的計畫與研究主題或支援下一個創業家。 而且,本基金的優勢在於可以就日本醫療系基金從未有過的獨特地位,如對醫療現場需求的瞭解、最新技術趨勢的相關見解、針對實用化的美日行政處理等,深入的參與及支援投資對象。 透過投資該基金,田中貴金屬工業亦可望在預期成長的保健行業加強與日本醫療風險公司的關係,及擴大新產品和技術開發等未來的醫療事業。透過這次的投資,田中貴金屬工業將藉由致力於建立日本醫療風險生態系統的社會課題,為社會做出貢獻。 負責營運本基金的Diamond Medino Capital株式會社代表——長谷部先生,就這次的基金和田中貴金屬工業的參與發表了以下看法。「作為貴金屬的龍頭企業,田中貴金屬集團始終在為實現貴金屬帶來富裕的社會和未來的美麗地球做出貢獻。這次很高興田中貴金屬集團對我們基金的理念——『帶動日本卓越的醫療相關基礎技術的早期實用化,建構真正的生態系統向世界傳播』深表認同,讓我們可以共同邁向未來。我們與田中貴金屬集團一直以來在附加價值高的貴金屬在醫療儀器應用方面建立了深厚的合作關係,我希望藉由新的挑戰發揮巨大的協同效應。」 關於醫療風險生態系統 生態系統傳統是指在生態系中,動植物各自相互依存、循環生存的狀態。醫療風險生態系統被比擬為此,意指各企業和基金成為一體,支援具有技術力、有前途的醫療風險公司,透過新技術的開發獲得知識和見解的傳承,同時在日本建立新技術和產品開發的可持續循環。本基金在日本是首次以現職的醫療相關人員為主體,支援醫療風險公司,以建立「來自日本」的醫療風險生態系統為目標。 醫療風險生態系統示意圖 長谷部 光泉教授個人簡介 長谷部 光泉(Hasebe Terumitsu) 醫師、醫學博士(慶應義塾大學)、工學博士(慶應義塾大學)

・東海大學醫學部醫學科教授/慶應義塾大學醫學部客座教授

・麻省理工學院/哈佛醫學院客座教授

・日本醫療研究開發機構(AMED)轉譯研究計畫領導人(SEEDS F) 於慶應義塾大學理工學部設立醫工合作小組Hasebe Research Group,以醫師身份取得工學博士學位後,與各種全球醫療儀器製造廠從事裝置開發。以醫療儀器的開發為例,2019年由長谷部先生負責申請認證的所有臨床前測試,其開發的Biomedical Solution公司的腦血栓回收支架上市,現今仍是挽救眾多患者的殺手級裝置。其他,還有許多已上市的醫療儀器。在新冠疫情中,尋求將日本國內學術界的優秀技術推向世界的一種新方案,而創設了這次的風險投資基金,以盡快為患者帶來笑容。長谷部先生是囊括30項以上日本國內外學會獎的現職醫師,也是研究者和風險投資家。 「DMC1號投資事業有限合夥」概要

基金名稱:DMC1號投資事業有限合夥

設立時間:2022年11月

關於田中貴金屬集團 田中貴金屬集團自1885年(明治18年)創業以來,營業範圍向來以貴金屬為中心,並以此展開廣泛 活動。在日本國內,以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團,長年以來除了進行產業用貴 金屬產品的製造和販售外,也供應貴金屬製作珠寶飾品和投資型貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿,旗下的國內外各集團公司協調合作,使製造、販售與技術一體化,並供應相關產品與服務。2021 年度(2022年3月止)的合併營業額為7,877億日圓(※),擁有5,225名員工。

※依據合併會計年度的收入確認有關之會計基準適用,營業額當中一部分交易是以淨額表示。

田中貴金屬工業株式會社

田中控股株式會社

