Prenetics收購行動基因 首次公開招股後首宗並購交易 勢擴大癌症基因組學之份額

香港, 2022年12月16日 - (亞太商訊) - 全球領先的基因及診斷檢測公司Prenetics Global Limited(納斯達克:PRE)(「Prenetics」或「公司」)將收購行動基因多數股權,預付代價包括19.9百萬股Prenetics普通股及2,000萬美元現金(「交易」)。行動基因是一家專注於精准腫瘤學的亞洲基因組學公司,業務遍及香港、臺灣、日本、新加坡、泰國及英國。這是Prenetics自上市以來首宗並購交易,是次交易將擴大其在癌症基因組學領域之份額,對構建端到端健康生態系統的願景又邁進一步。隨著收購順利進行,由2023年1月1日起,行動基因主席莫樹錦教授將加入Prenetics科學諮詢董事會。



行動基因擁有先進的癌症基因組學和生物資訊分析技術,並擁有多元化診斷技術平臺,提供廣泛的臨床服務產品,覆蓋亞太地區。2021年11月,行動基因與善覓有限公司(「善覓」)合併。這兩家公司均曾獲得科技園公司精英企業計畫的資助。科技園公司致力為園區公司構建強大的科技生態圈,為其提供成長及發展空間。科技園公司旗下培育超過200間醫療科技初創以及國際醫療科技研究中心。



在香港科技園和政府的持續支持下,Prenetics將有望能擴展到大灣區及其他地區的醫療科技市場。財務方面,預計行動基因的收入於2022財年至2026財年將以複合年增長率60%上升。Prenetics預計,行動基因將在2023年貢獻約2,500萬至3,000萬美元的收入。



收購完成後,透過利用行動基因在組織及液體活檢中的次世代定序和生物資訊分析技術,Prenetics將以嚴謹的科學技術為患者在整個癌症過程中提供測試。這亦將鞏固Prenetics於價值逾800億美元的全球精准腫瘤學市場的地位。



Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武先生表示:「作為自上市以來的首宗並購交易,這對Prenetics而言為非常重大的舉措,我們勢將擴大我們在癌症基因組學領域的份額。使檢測和大眾對癌症基因組學的認知普及化一直是我們的目標,我們相信,莫教授及行動基因團隊的加入將可讓Prenetics提供所需的資訊,以提供最佳的個性化癌症護理,同時帶領公司更上一層樓。最後,我們亦正積極密切討論符合Prenetics及股東利益的其他並購機會。」



行動基因主席莫樹錦教授表示:「我們很高興與Prenetics雙雙聯手。行動基因自2014年成立以來,在預防和診斷癌症領域不斷致力創新並取得突破。我們的旗艦產品ACTOnco+為腫瘤學家和癌症患者在選擇治療方式時提供了寶貴的生物標記資訊。我相信這項交易將加強兩家公司的財務實力、商業和研發能力,推動增長。」



香港科技園公司行政總裁黃克強先生表示:「我們很高興見證是次里程碑,這為香港銳意打造成為卓越的生物醫學科技投下了信心一票。早在去年,兩間位於香港科學園內醫療科技先驅行動基因和善覓進行合併。今次畢業于科技園培育計畫的Prenetics宣佈收購兩間公司,正印證了過去二十年間,我們建立的優秀創科生態圈和轉化研究基礎設施所作出的貢獻。憑藉政府大力支持和獨有的優勢,香港歡迎世界各地的創新研發者在此發展,加速成就未來。」



根據協定的條款,Prenetics 已同意透過發行19.9百萬股Prenetics的A類普通股及支付2,000萬美元現金支付。收購完成後,Prenetics將收購行動基因多數股權。有關交易的更多資訊,請參閱以下連結:



https://prenetics.gcs-web.com/static-files/fd50a409-45b7-4827-96e0-1c207ccca5aa



關於Prenetics Global Limited (納斯達克:PRE)

成立於2014年,Prenetics是全球主要的基因及診斷檢測公司,透過專注于消費者健康、臨床護理和醫療和癌症基因組學的三大支柱,致力實踐去中心化醫療保健行業的使命,把健康帶到全球數以百萬計的群眾身邊,無論何時何地,任何人士都會得到全面並且簡易的相關服務。在具遠見的創業家楊聖武先生的領導下,Prenetics業務跨越全球九個地區,包括英國、香港、印度、南非和東南亞等。Prenetics開發了消費版基因檢測產品和早期大腸癌篩查測試;提供新型冠狀病毒核酸測試、快速在家診斷檢測和醫學基因檢測。如欲瞭解更多有關Prenetics的資訊,請參閱: www.prenetics.com。



關於行動基因 / 善覓

行動基因是一家創新驅動的癌症解決方案供應商,在臺北、香港、新加坡、東京、曼谷和英國均設有辦事處。憑藉其次世代基因定序(NGS)技術、CAP認證的實驗室、經驗豐富的生物訊息團隊以及專利AI演算法,公司得以為醫療專業人員提供最佳的癌症治療方案、免疫治療評估、癌症復發和耐藥性監測及癌症風險評估服務。透過上下合作,公司旨在將基因資訊轉化為可實行的癌症治療方案(Turn Genomics into Action)。有關行動基因的詳情請流覽www.actgenomics.com。



投資者關係:

investors@prenetics.com





