Friday, 16 December 2022, 12:16 HKT/SGT Share: 廣西外國語學院與香港恒生大學簽署合作備忘錄 培育多語種國際視野人才

賦能大灣區發展 深化拓展東盟及「一帶一路」市場機遇

香港, 2022年12月16日 - (亞太商訊) - 在粵港澳大灣區發展緊密合作規劃下，高等教育界的跨地合作亦更進一步深化。廣西外國語學院(「廣西外院」)與香港恒生大學(「恆大」)於2022年11月30日簽署了爲期三年的合作備忘錄。此次合作不但有助於推進雙方在教學、研究及其他學術方面的深化協作、資源融合、優勢互補，並加強培育及積累具有國際視野的多語種人才，賦能大灣區的未來發展，並助力兩家高等學院的畢業生進一步把握東盟合作及「一帶一路」倡議下所帶來的巨大市場機遇。

圖示香港恒生大學翻譯及外語學院院長方梓勳教授(前排左二)、香港恒生大學商學院院長李海東教授(前排左三)、新高迪集團執行董事、董事會主席兼首席執行官韋茜女士(前排左四)、新高迪集團首席財務官周家和先生(前排左五)及其他代表於簽署儀式完畢後合照。

據了解，出席是次合作備忘錄線上簽署儀式的代表有﹕香港恒生大學翻譯及外語學院院長方梓勳教授、香港恒生大學商學院院長李海東教授 (Professor Bradley R. Barnes) 、新高迪集團執行董事、董事會主席兼首席執行官韋茜女士、以及新高迪集團首席財務官周家和先生等人。



在此次合作備忘錄的框架下，每所大學每年可派遣學生到另一所大學交換就讀，同時鼓勵兩校之間交換教員，促進其教師之間的交流合作，爲聯合培育項目的發展、聯合研究項目的制定、教材的交流和學生的訪問奠定堅實的基礎。雙方將透過加强兩校師生之間的交流、互訪、聯繫與合作，促進學術合作和教育項目的發展；同時兩校亦積極探索在聯合研究項目、國際會議、研討會及其他學術交流活動的合作機會，以提升兩校作爲相關行業優質服務提供者的形象，促進雙方在教學、研究及其他學術方面的共同進步。



拓展兩地高等教育深化合作培育和積累具有國際視野的複合型人才

廣西外國語學院管理層表示：「廣西外院以培養有專門外語語言技能、實用知識及國際視野人才為己任，強調『外語+專業』的結合。學校位於廣西與東盟的戰略性位置，毗鄰東盟多個國家，可善用面向東盟的區位優勢，對接『一帶一路』建設人才需求。」



香港恆生大學則立足香港，面向國際及大灣區，其採用獨特的「博雅+專業」教育模式，以優質教學和學生的全方位發展爲最優先目標。



廣西外院管理層相信，通過雙方的持續交流與合作，不但有助於拓展內地高校與香港高校在學術交流、聯合研究等領域的合作前景，更可促進兩地學生獲得更廣濶的國際視野，為國家的未來發展作出更多貢獻。建基於雙方優勢資源的互補，一方面有助於讓廣西外院的學生在外語學習的同時，加強非語言專業的學習與見聞，體現該校語言學習與專業教育並重的教育理念，亦令他們通過香港這個平台，開闊其國際視野。此次合作依托雙方獨特的教學背景以及地理位置，相信將有助於共同培育和積累具有國際視野的複合型人才，推進兩地高等教育行業多元化及國際化。



緊跟國家政策 賦能大灣區發展

中共中央、國務院於2019年12月18日印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，要求推動教育合作發展，打造粵港澳大灣區教育和人才高地。其中包括開展合作辦學、鼓勵聯合共建優勢學科、實驗室和研究中心、支持大灣區建設國際教育示範區、鼓勵港澳青年到內地學校就讀、推進粵港澳職業教育多方面的合作，創新內地與港澳合作辦學方式，支持各類職業教育實訓基地交流合作等。



「是次合作緊跟大灣區發展規劃，符合大灣區人才培育政策，雙方院校通過加强師生之間的交流、互訪與聯繫，深入探索學術方面的共同進步，賦能大灣區的未來發展。」管理層續稱。



滿足香港的多語種人才需求 深化拓展東盟及「一帶一路」的市場機遇

香港作爲大灣區內最具國際化的城市，來自於東盟國家的常住人口多達數十萬，且其開放型的經濟體系亦令當地需要更多多語種的人才，以鞏固及加強其國際金融、貿易和航運中心的地位。廣西外院專門從事東南亞語言的教育，作爲廣西唯一一所外語類民辦本科高校，其採用「立足廣西，面向全國，輻射東南亞」的服務面向定位，以滿足當地及區域社會經濟發展所推動的不斷變化的需求。



管理層認為：「廣西外國語學院此次與香港恒生大學達成合作備忘錄，令本校的發展邁向一個新台階，有助於本校培育更多具有國際化視野的多語種人才，同時增進了兩地高校之間的情誼，進一步加强了內地與香港兩地在高等教育領域的交流。這亦有助於推動滿足香港的多語種人才需求，也令香港學子有機會走進具多元東南亞文化的廣西，有利於其未來在亞太區域內體現個人潛能、開創事業。」



展望未來，管理層期望廣西外院能發展更具專業化與應用性的東南亞語言教育，培養更多語言學習與專業教育並重的複合型人才，帶動廣西與東盟地區共同融合發展，爲社會創造更大價值。



關於廣西外國語學院

廣西外國語學院(「廣西外院」)隸屬中國最大的民辦外語高等教育機構——新高迪集團有限公司。根據弗若斯特沙利文，按2020/2021學年本科招生規模計，廣西外院為廣西最大的民辦本科教育機構。廣西外院主要提供本科課程及專科課程，其課程設計特別強調語言學習與專業教育(即外語+專業)的結合。廣西外院專門從事東南亞語言的教育，包括泰語、越南語、柬埔寨語、老撾語及印尼語。同時，廣西外院現提供56個專業，涵蓋六大學科，包括文學、經濟學、管理學、教育學、藝術學和工學。



廣西外院的兩個校區分別位於廣西南寧及廣西扶綏，其分別為中國—東盟博覽會永久會址及中國—東盟南寧空港經濟區，地處中國與東盟自由貿易及經濟合作發展的戰略要地，廣西外院已採用「立足廣西，面向全國，輻射東南亞」服務面向定位，以培養有專門外語語言技能、實用知識及國際視野人才為己任，以滿足當地及區域社會經濟發展所推動的不斷變化的需求。





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