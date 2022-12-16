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來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd 數據顯示 50% 的新試驗位於亞太地區

澳大利亞悉尼, 2022年12月16日 - (亞太商訊) - 以亞太地區為中心的生物技術專家 CRO Novotech 表示，GlobalData 和 Novotech 最新發布的行業研究報告發現，近 50% 的新試驗都在亞太地區進行。



根據題為《全球生物技術現狀：機遇所在》的新出版物，對亞太地區試驗地點的需求強勁，2021 年啟動的 27,000 多項臨床試驗中，近一半在亞太地區設有地點。數據顯示，近12,900 項新試驗的地點位於亞太地區。



在這裡下載報告 https://novotech-cro.com/whitepapers/state-global-biotech-landscape-where-opportunities-lie



該報告還指出，亞太地區擁有超過 6,772 個試驗點，每個試驗點平均覆蓋 21.36 億人，該地區有相當大的未充分利用的能力，為該地區的跨國試驗提供了增長機會。



此外，對試驗增長趨勢的分析發現，在截至 2022 年的 5 年分析期內，亞太地區也出現了高階段水平的增長。

- I 期和 II 期以亞太地區為主，分別在 57% 和 49% 的試驗中作為試驗地點。

- 美國和歐盟在第一階段到第三階段保持穩定在大約 20%

- RoW 在第一階段和第二階段的代表性較低，但在第三階段與美國和歐盟持平。



本月，Novotech 因其在亞太地區合同研究組織行業的最佳實踐而榮獲 2022 年 Frost & Sullivan 年度公司獎。自 2006 年以來，Novotech 一直是 Frost & Sullivan 亞太最佳實踐獎的獲得者。 Frost & Sullivan 確定了那些基於對未來的遠見卓識不斷制定增長戰略並有效應對新挑戰和機遇的公司。



Frost & Sullivan 表示：“我們的方法涉及在整個價值鏈中部署最佳實踐和戰略分析。在此背景下，Frost & Sullivan 認可了 Novotech 的寶貴成就。 Novotech 以強大的領導力為重點，將以客戶為中心的戰略與最佳實踐實施相結合，以滿足全球藥物開發市場未滿足的需求。從可行性評估到監管提交支持、數據管理、醫療監測和項目管理，該公司為其生物技術客戶提供 360 度全方位的藥物開發方法。”



在回應年度公司獎的宣佈時，Novotech 首席執行官 John Moller 博士說，這個獎項是對我們擁有數十年生物技術藥物開發經驗的整個全球團隊的認可。 “我們的全球客戶受益於我們在亞太地區的專家團隊，由於其龐大的患者群體和先進的醫學研究基礎設施，亞太地區是臨床試驗增長最快的地區。我們對高級培訓和技術系統的持續投資相結合，提供專業的全方位服務生物技術 CRO 解決方案。”



Novotech 最近還為考慮在中國進行臨床研究以及全球監管批准所需的相關流程的生物技術公司製作了一份新出版物。 Novotech 可以提供專門設計用於支持美國 FDA 批准流程的相關監管知識和藥物開發途徑，避免延誤和額外費用。該報告詳細介紹了生物技術的監管要求，包括NDA和IND流程，以及成功獲得USFDA批准途徑的美國前研究指南。 Novotech 在中國和美國擁有經驗豐富的臨床團隊，可以提供相關的監管知識和藥物開發途徑，專門為支持美國 FDA 的審批流程而設計，避免延誤和額外成本。



在此處下載白皮書 https://novotech-cro.com/whitepapers/china-biotech-landscape-opportunities-china-and-path-usfda-approval



Novotech 最近被評為世界領先合同研究組織中的前十名合同研究組織，是著名的 Scrip 獎的決賽入圍者，並且剛剛獲得了基因與細胞治療卓越獎。在亞太地區，Novotech 與主要醫學研究機構簽訂了 50 多項領先的合作夥伴協議，為贊助商提供獨家優惠。



關於Novotech健康控股 - https://novotech-cro.com

Novotech 是國際公認的具有全球執行能力的領先的以亞太地區為中心的CRO。 Novotech 是一家CRO，擁有綜合實驗室、I 期設施和藥物開發諮詢服務。積累了超過3700個臨床前和臨床項目的經驗，包括I期至IV期臨床試驗和生物等效性研究。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。 Novotech 在 13 個地區的辦事處擁有超過 2500 名員工。 https://novotech-cro.com/contact



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