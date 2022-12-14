Wednesday, 14 December 2022, 21:36 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康奪得投資者關係雜誌大中華區醫療健康行業公司最高榮譽獎

香港, 2022年12月14日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，《投資者關係雜誌》舉辦之2022 年度大中華區獎項評選中，集團於醫療健康行業公司中奪得最高榮譽獎。



《投資者關係雜誌》向全球各地於投資者關係領域有卓越表現的企業頒發榮譽，以表彰其在投資者關係領域的表率作用，全球數百名分析師及投資者會投票予其認為能提供最佳投資者關係溝通的公司。醫思健康此次奪得的醫療健康行業公司最高榮譽獎充分反映公司致力秉持投資者關係行業之最高標準，備受投資界認可。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示：「集團非常榮幸能於《投資者關係雜誌》舉辦之2022 年度大中華區獎項評選中，奪得醫療健康行業公司最高榮譽獎。此項榮譽展現了投資界夥伴對集團在投資者關係方面付出的努力的認可。展望未來，集團將持續致力於提升於醫療健康市場的領導地位，令優質醫療服務可負擔，可觸達，可持續。集團期待攜手價值觀相同的持份者不懈努力，實現公司乃至社區之長遠福祉。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究







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