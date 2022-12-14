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香港, 2022年12月14日 - (亞太商訊) - 中國通海國際金融有限公司（下稱 「中國通海金融」或 「集團」）欣然宣布，集團成為本年度榮獲低碳想創坊頒授「低碳關懷ESG標籤 - 三級減碳」 ，以表揚其於環境、社會及管治報告方面的卓越表現及對締造綠色未來的努力，並因連續三年成功取得「低碳關懷標籤」而額外獲頒「低碳關懷星級標籤」以作特別嘉許，充份展示集團在履行減碳承諾方面的卓越表現 。
本年度，低碳想創坊冀望在疫症流行期間，結集全球商界、城市、地區及投資者的領導和支持，在疫情過後促成一個健康、富韌性和零碳的復甦。展望將來，集團亦將響應號召持續於社區推廣環境保育，並鼓勵員工全力支持和參與， 務求進一步推動企業可持續發展，與社會共同成長。隨著ESG日益受市場重視，減碳成為更多企業的重點和目標。中國通海金融一直積極關注重要的環境及社會議題，是次獲得表彰，認可了集團於提倡及推行環保方面的成就，亦印證集團於環境、社會及管治報告相關披露的工作水準。
「低碳想創坊」及「低碳亞洲」自2011年起攜手推出 「低碳關懷標籤」，至今已頒授超過 450個「低碳關懷標籤」予各行各業的機構，包括上市公司、政府部門、公共機構、社會企業、非政府組織及商業大廈 /場地等。 計劃 近年更與時並進，推出不同級別的標籤，以配合企業和機構在可持續發展方面的進程，以及回應企業在碳管理、 ESG滙報及循環經濟方面的發展。
關於中國通海國際金融有限公司
中國通海國際金融有限公司(「本公司」，股份代號: 00952.HK)，為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市，致力打造成為全方位，全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴，並為客戶提供卓越的一站式財經服務。本公司並透過中國深圳、上海、瀋陽、寧波、大連、北京、成都、杭州及廈門的代表處或全資擁有的外資企業，以及透過 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的網路及成員，為客戶提供資本市場服務。
如有垂詢，請聯繫：
華富投資者關係有限公司
盧秋玲 (Mandy Lo) 電話：(852) 2217-2753 電郵：mandy.lo@tonghaifinancial.com
陳碧虹 (Charlie Chan) 電話：(852) 2217-2504 電郵：charlie.chan@tonghaifinancial.com
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