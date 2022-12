Wednesday, 14 December 2022, 11:57 HKT/SGT Share: Sirnaomics執行董事戴曉暢博士將於2022年度香港國際生物科技展上發表主題演講

美國馬里蘭州德國城,中國香港, 2022年12月14日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.(「公司」,「Sirnaomics」,股份代號:2257.HK),是一家全球領先的、專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司。Sirnaomics今日宣佈,公司執行董事兼科學與戰略總監戴曉暢博士將在2022年度香港國際生物科技展(BIOHK2022)上發表主題演講。這是香港自新冠疫情爆發後首個大型國際性生物技術會議。



屆時,戴博士將分享基於生物自然機制開發的下一代創新療法——稱為核酸干擾技術——通過 「沉默 」癌症或其他疾病的特定基因表達來治癒疾病。



BIOHK2022為期三天,戴曉暢博士將於2022年12月14日上午的BIOHK2022開幕式上發表主題演講。該開幕式將由中國人民政治協商會議全國委員會(CPPCC)副主席、香港前行政長官(2012-2017)梁振英先生主持。本次會議將聚集眾多全球知名的商業領袖、投資人及學者,助力香港政府進一步提升香港作為全球生物技術及相關投資的戰略中心的核心地位。



香港政府在新冠肺炎疫情爆發三年後投入了大量的資源和努力,希望利用香港作為中國大陸門戶的特殊位置,增加粵港澳大灣區生物技術投資的機會。在過去20年裡,生物技術行業得到了大量公共和私人資源支持,且受益於香港證券交易所(「港交所」)2018年通過的新上市規則,促使該行業在香港、中國、亞洲乃至全球都得到了長足的發展。



更新後的上市規則包括允許未盈利的生物技術公司在港交所上市。 借此契機,Sirnaomics作為核酸藥物亞洲第一股已於2021年12月30日在港交所成功上市,並於2022年8月19日加入了恆生指數系列成分股。



戴博士12月14日的演講主題:「將RNA從實驗室擴展到臨床應用及更廣闊的未來」,將討論在新冠大流行的背景下,如何提高全球對RNAi療法的認識與應用。他還將討論核酸藥物如何從實驗室的初步研究進入到臨床試驗的加速發展,且該項技術會在未來如何影響整個醫療健康領域。核酸干擾技術的不斷發展將為創新療法、藥物遞送平台以及生物製藥方面的區域合作與投資,帶來重要的新機遇。



Sirnaomics作為RNAi療法研發創制的全球領導者,在過去的十五年裡深耕於美國和亞洲地區,致力於為包括腫瘤、纖維化、抗病毒、心臟代謝疾病等各種未被滿足的臨床需求探索創新療法。Sirnaomics希望通過BIOHK2022進一步加深與全球生物技術市場的聯繫,並與潛在投資者與合作方就公司最新的研究進展和發展戰略進行深度探討。



關於Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司,公司候選產品處於臨床前及臨床階段,專注於探索及開發創新藥物,用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司,且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲瞭解更多關於公司資訊,可瀏覽:www.sirnaomics.com。



關於BIOHK2022

香港生物科技協會(HKBIO)成立於2010年,是一個由知名的業界和學術界代表組成的非營利性組織,致力於推動香港成為亞洲的生物技術中心。BIOHK是由HKBIO組織的國際會議,介紹來自全球各地的最先進的創新生物技術,旨在提供一個廣泛的平台以讓生物技術行業的先驅們聚集一堂。從COVID-19等傳染疾病、最新的癌症治療和診斷、再到大數據分析,BIOHK2022是一個涵蓋了生物技術領域最相關及最新議題的空前盛會。





