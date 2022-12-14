Tuesday, 13 December 2022, 22:31 HKT/SGT Share:

來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體股東會正式通過向協鑫科技主席朱共山發行股份及非上市認股權證 朱共山正式成為主要戰略股東

雙方將就第三代半導體在新能源領域應用方面展開緊密合作

香港, 2022年12月13日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司（「宏光半導體」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：6908.HK）宣佈，就協鑫科技控股有限公司（股份代號：3800.HK；「協鑫科技」）創辦人、主席兼執行董事朱共山先生（「朱先生」）於2022年8月4日與集團所訂立之投資協議（「投資協議」）舉行之股東特別大會決議案獲正式通過，標誌著朱先生正式成為宏光半導體之主要戰略股東。



根據投資協議，集團同意配發及發行，而朱先生透過其間接全資擁有的常盛有限公司（「戰略投資者」）同意認購6,000萬股認購股份（「股份認購事項」）及6,000萬份認股權證（「認股權證認購事項」）。鑑於朱先生對宏光半導體的盡職審查調查早前經已完成，而朱先生合理信納調查結果，並將透過其指定的實益擁有實體常盛有限公司參與股份認購事項及認股權證認購事項，認購股份及認股權證股份於發行日期起計18個月內不得出售或轉讓。



是次認購事項足證朱先生對宏光半導體前景充滿信心，除了成為宏光半導體的主要戰略股東外，其早於今年9月7日以一間以其及其家族信託為受益人之全權信託最終持有之公司─協鑫集團有限公司（「協鑫集團」）訂立戰略合作框架協議，展開長期戰略合作，密切合作著重於第三代半導體氮化鎵（「GaN」）功率芯片在新能源領域的應用。協鑫集團將憑藉其在新能源產業之領導地位及其全面佈局，將協助宏光半導體進入新能源產業供應鏈市場，有助集團發展其上下游業務，將成為集團的良好業務夥伴。



全球芯片業務發展迅速，多變的技術規格及不同市場的需求乃為集團向不同供應商採購合適原材料以滿足生產集團GaN芯片需要之關鍵因素。鑑於朱先生及協鑫集團多年在新能源領域積累的豐富資源和領先技術，相信將能向宏光半導體提供質量上乘、整個固體晶格連續，邊緣無破損，亦無任何晶界的矽片。矽片由協鑫集團供應可提振集團的信心，並確保其GaN業務發展的穩定性和質量。另一方面，第三代半導體如GaN等寬禁帶之半導體能有效降低能源損耗及提升能源轉換率，有望成為絕佳的能源轉換鏈材料。集團將向協鑫集團供應其新開發且具備先進技術的徐州工廠製造的GaN芯片，乃為協鑫集團在能源工程業務、太陽能逆變器及儲能技術中使用的基礎組件。憑藉協鑫集團的優質矽片，其可能成為集團的供應商之一，而協鑫集團亦成為集團GaN芯片的潛在客戶，雙方相輔相成，相得益彰。



隨著數字經濟的發展，半導體產業逐漸成為全球經濟和社會發展的重要推動力。中共二十大報告中亦明確指出需堅持科技自立自強，加快建設科技強國，開闢發展新領域新賽道，不斷塑造發展新動能新優勢的發展方針。與此同時，為積極嚮應國家政策方針，香港政府於近期成立微電子技術聯盟並正研究芯片技術，未來將推動更多高增值和高技術含量的製造工序和生產線在港進行，第三代半導體將在科技及經濟多元化發展中起著至關重要的作用。



為積極拓展其第三代半導體GaN業務，宏光半導體較早前已於徐州設立一間面積超過7,000平方米的新工廠（「徐州工廠」），並於近期開始生產自有的6英寸GaN功率器件外延片，為集團GaN芯片業務之突破及首階段。集團預期將於 2024年初全面投產GaN芯片。此外，集團之研發科學團隊將GaN芯片用於針對不同應用設計的電路中，以推廣GaN芯片的使用，提高客戶的忠誠度的同時，亦將推出相關的GaN器件以提升銷量。



宏光半導體管理層很榮幸朱共山先生成為集團的主要戰略股東。經過接近兩年的業務轉型佈局，集團在GaN功率半導體和新能源賽道領域已經建立了較為突出的優勢。股份認購事項及認股權證認購事項為集團就GaN業務發展籌集額外資金之良機，以加快集團之發展。同時，憑藉朱先生作為集團主要戰略股東的背景，使宏光半導體有望進一步加快GaN在新能源領域的技術研發和應用步伐，朝著成為以半導體設計與製造為核心，集研發、製造、封測及銷售為一體的全產業鏈半導體整合設備生產模式（「IDM」）企業之目標邁進。宏光半導體將持續推行既定的業務策略以把握市場機遇，提升持份者價值的同時實現長期可持續增長，務求為股東帶來最佳回報。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司（6908.HK）主要在中國從事半導體産品，包括發光二極管（「LED」）燈珠、新一代半導體氮化鎵（「GaN」）芯片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識，集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用，矢志成為一間集芯片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業，並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解決方案。



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