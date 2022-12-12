Tuesday, 13 December 2022, 09:59 HKT/SGT Share:

來源 OrbusNeich Medical Group Holdings Limited 全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團公佈在香港聯交所主板上市計劃詳情 全球發售54,633,000股股份 發售價每股8.8港元

香港, 2022年12月13日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司（「業聚醫療」或「集團」）今日公佈在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃的詳情。集團擬發售合共54,633,000股股份，其中49,169,000股股份作國際發售（可予重新分配），5,464,000股股份作香港發售（可予重新分配）。發售價為每股股份8.8港元。扣除有關全球發售包銷費用及集團其他已付及應付的估計開支，預計全球發售所得款項淨額約為366.8百萬港元。



投資亮點



-- 業聚醫療的總部位於香港科學園，是一家專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球主要醫療器械製造商，銷售網絡覆蓋世界各地逾70個國家和地區

-- 唯一一家總部設在中國，且在包括日本（排名第二）、歐洲（排名第四）及美國（排名第六）在內的所有主要海外PCI球囊市場排名前六的公司。於2021年，其PCI球囊產品的全球銷量已達約866,000件

-- 為全球PTA球囊市場中主要的PTA球囊開發商及製造商，就2021年PTA球囊的銷量而言，集團在日本市場排名第三，在美國市場排名第四

-- 擁有雄厚的內部研發能力、積累逾20年產品開發經驗、在全球擁有逾180項授權專利及擁有豐富在研產品系列，包括約40款處於開發階段的產品

-- 多元化的產品組合涵蓋PCI手術及PTA手術中的所有主要治療過程。旗下所有自主開發的產品均由集團位於中國深圳及荷蘭胡弗拉肯的先進生產工廠進行生產

-- 進一步向拓展至複雜的心血管介入、結構性心臟病介入及神經介入領域，並拓展產品組合

-- 收入於2021年和2022年上半年分別增至116.5百萬美元及68.9百萬美元，而同期經調整利潤分別飆升至 21.4百萬美元及約12.3百萬美元。保持利潤率在高水平，2022年上半年的毛利率為69.3%，經調整淨利率達17.9%



香港公開發售將於2022年12月13日（星期二）開始，並於2022年12月16日（星期五）正午結束。股份預期將於2022年12月23日（星期五）在香港聯交所主板掛牌買賣，股份代號為6929，每手買賣單位為500股股份。



中國國際金融香港證券有限公司與建銀國際金融有限公司為是次上市的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。法國巴黎證券（亞洲）有限公司為整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中信里昂證券有限公司及招商證券(香港)有限公司为是次上市的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；而越秀證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司及中募金融資管有限公司則為是次上市的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



投資亮點



快速發展的PCI/PTA球囊市場中的全球主要醫療器械製造商，財務往績紀錄卓越

業聚醫療的總部位於香港科學園，是一家專營PCI及PTA手術介入器械的全球主要醫療器械製造商，亦為唯一一家總部設在中國，且在包括日本、歐洲及美國在內的所有主要海外PCI球囊市場排名前六的公司。於2021年，集團的PCI球囊產品的全球銷量已達約866,000件，於日本排名第二、歐洲排名第四，中國境內及美國排名第六；而就2021年PTA球囊的銷量而言，集團在日本市場排名第三，在美國市場排名第四。



作為主要市場參與者之一，業聚醫療於業績紀錄期內一直保持收入和利潤增長。尤其是集團經調整淨利潤於2021年達到21.4百萬美元，按年飆升逾200%；與2021年上半年比較，2022年上半年達12.3百萬美元，按年增長11.8%。集團保持高利潤率，2022年上半年的毛利率為69.3%，經調整淨利率達17.9%。



集團在戰略上專注於快速發展的冠狀動脈和外周血管介入市場。根據灼識諮詢報告，預計2021年至2030年PCI器械和PTA器械將分別按12.1%和11.1%的年複合增長率增長。另外，中國血管內介入器械開發商及製造商在該等市場的滲透率及市場份額相對較低，這為集團提供了巨大機會。



擁有世界領先的技術、強大的研發能力和先進的生產工廠，以及適用於不同血管內介入手術的多樣化產品組合

業聚醫療的多元化產品組合涵蓋PCI及PTA手術中所有主要治療過程。截至2022年6月30日，集團共有逾40種獲批產品，包括25款獲PMDA批准產品、22款獲CE標誌產品、14款獲FDA許可或批准產品和15款獲國家藥監局批准產品，該等產品已獲全球逾70個國家及地區的醫院廣泛採用。



集團尤其專注於開發具有高性能的創新產品，使其受益於先發優勢。例如，集團是全球首家開發出1.75mm刻痕球囊的公司；其Sapphire 3半順應性球囊系列的外直徑為0.85mm，屬行業領先；其專有的「藥物加抗體」COMBO Plus雙療法支架為全球首款及唯一一款能促進有效冠狀血管的治療，且已獲得CE標誌和PMDA批准的商業化雙塗層支架等。



業聚醫療擁有雄厚的內部研發能力、逾20年積累的產品開發經驗及對研發活動的持續投入。截至2022年12月5日，其在全球主要司法管轄區擁有超過180項授權專利，其中在美國和中國境內分別擁有31項和56項授權專利。截至2022年6月30日，集團憑藉世界領先的技術和專有知識，其擁有豐富的在研產品系列，包括處於開發階段的約40款產品。



基於集團在常規血管內介入領域的技術儲備及知識，除了開發冠狀動脈和外周產品，集團戰略性地選擇進一步向存在大量未獲滿足醫療需求的複雜的心血管介入、結構性心臟病介入及心血管介入領域滲透並拓展產品組合。



業聚醫療在中國深圳和荷蘭荷佛拉肯的生產工廠配備了先進設備，使其能夠在內部生產所有自主開發的產品。截至2022年6月30日止六個月，其生產工廠的球囊產品每年年化總產能約為1,352,000件，而支架產品的年化總產能約為56,400件，使其能夠向世界各地的客戶供應大規模及品質穩定的優質產品。集團的生產工廠已通過國家藥監局、FDA、PMDA及歐盟公告機構等多家監管機構的審計和檢查。尤其，集團在中國境內的生產工廠於2020年以零缺陷通過FDA的現場檢查。



成熟的全球銷售網絡和獨特的商業能力

業聚醫療擁有由分銷和直銷模式組成的成熟全球銷售網絡，為其在目標市場提供更靈活和更有效的銷售戰略。截至2022年6月30日，集團的全球分銷商網絡由約207家分銷商組成，而全球銷售和營銷團隊則由142名成員組成。此外，集團的銷售網絡覆蓋世界各地逾70個國家和地區，其中亦在中國內地、香港、澳門、日本、馬來西亞、新加坡、德國、法國、瑞士及西班牙建立直銷團隊。



業聚醫療已與大多數客戶建立了長期友好的業務關係，於業績紀錄期，集團的五大客戶中有不少於50%的客戶與其有逾12年的業務關係。集團獨特的商業能力，加上其廣泛的醫生和關鍵意見領袖、醫院及分銷商網絡，使其能夠獲得關於臨床需求缺口、醫生偏好和臨床趨勢的一手資料，以及發現具有巨大市場潛力的潛在在研產品。



經驗豐富的管理團隊，由充滿活力和凝聚力的人才庫提供支持

業聚醫療由董事長、執行董事、行政總裁兼控股股東錢永勛先生領導。錢先生在醫療器械行業擁有逾30年經驗，他對集團的領導受到業內的廣泛尊重。集團亦擁有行業資深人士，他們平均擁有逾20年的經驗，領導着集團的研發、銷售及營銷、產品生產製造、質量保證和業務發展職能，同時集團還聘請有其他專職的高級管理人員，他們具有法律、財務和投資方面的專業知識，專注於合作和其他營運方面，為集團長期成功奠定基礎。



未來策略



集團的願景是成為全球領先的醫療器械開發商及製造商，提供各種血管內和結構性心臟介入產品，有效改善患者的生活質量。集團計劃執行以下策略來實現該目標：



以良好的品牌認知度，進一步提升市場滲透率

集團計劃利用著名品牌「OrbusNeich」及「業聚」的良好品牌認知度，通過投入資源繼續增加市場份額，以進一步鞏固其品牌知名度，以及通過建立更多的銷售辦事處及/或與更多的分銷商合作，擴大其分銷網絡，並進一步加強其在相關市場的營銷工作。



對於日本或歐洲等成熟市場，集團計劃利用現有品牌優勢、客戶基礎和分銷渠道，為新產品分銷開闢機會，並通過擴大對現有客戶的產品供應以及開發新的客戶，進一步增加其他產品的市場份額。另外，集團亦計劃於2025年在日本將矩陣藥物洗脫冠狀動脈及/或外周球囊商業化。



對於中國境內或美國等高增長市場，集團擬擴張業務和提高市場份額，計劃利用正在進行的醫療改革所帶來的機會，以及增加其現有及在研產品的市場應用。在中國境內，業聚醫療致力於強化銷售能力及加強分銷商管理，把握快速增長的市場需求；而在美國，集團則計劃繼續推出其在研產品中的新產品，並增加相關產品的市場應用。



進一步縱向和橫向豐富產品供應

業聚醫療的成功取決於其持續開發創新產品的能力，滿足患者不斷變化的需求及不斷增加的市場需求。因此，集團的研發人員將繼續縱向和橫向開發及拓展在研產品。



縱向上，集團的產品組合以「化繁為簡」為戰略重點，旨在深耕其多元化的PCI/PTA手術產品組合。橫向上，集團打算覆蓋結構性心臟病介入產品及神經介入產品。集團亦計劃招聘額外專業研發的人才以便進一步豐富產品供應。



與醫生及關鍵意見領袖緊密合作，進一步提升品牌認知度及研發能力

業聚醫療擬與不同治療領域的醫生及關鍵意見領袖緊密合作以及參加重大會議，以持續提升品牌認知度及研發能力，鞏固市場地位，並維持長期增長。



尋求戰略收購、合夥及/或合作

此外，集團擬尋覓以技術為重心的收購機遇，以提升其實施以市場為導向的研發能力的能力，並計劃著重關注涉及創新醫療器械產品的收購，該等產品具有強勁的增長潛力及/或與其現有及在研產品高度協同，從而進一步擴大產品組合。



擴大產能及持續提升營運效率

多年來，業聚醫療的產量持續增長，集團預料其產品的需求量在不久的將來亦會持續增長。此外，根據灼識諮詢報告，2021年至2030年全球血管內介入器械市場的年複合增長率預計為12.9%。集團計劃建設一個新的生產製造基地，以提升整體產能，從而滿足不斷增長的市場需求。集團亦計劃於生產製造基地提高其在研產品的生產製造能力、向生產員工提供培訓，以及在需要時招聘更多生產員工。



財務摘要



截至12月31日止年度 截至2022年6月30日止六個月

（百萬美元） 2020 2021 變動 2021 2022 變動

收益 88.5 116.5 +31.6% 57.3 68.9 +20.2%

毛利 58.0 81.2 +39.9% 40.5 47.7 +17.7%

毛利率 65.6% 69.7% +4.1 百分點 70.7% 69.3% -1.4 百分點

經調整淨利* 7.1 21.4 +201.4% 11.0 12.3 +11.8%

經調整淨利率 8.0% 18.3% +10.3百分點 19.2% 17.9% -1.3 百分點

*注：經調整利潤不包括可轉換可贖回優先股、財務負債終止確認虧損、商品掛鈎固定利率票據、上市費用和股份為基礎的薪酬開支的影響。



所得款項用途



項目 / 约

擴充產能：54.2%

在研產品開發及商業化：30.0%

潛在戰略收購(擴大產品組合及增強其研發能力)：10.8%

營運資金及其他一般企業事項：5.0%



關於業聚醫療集團控股有限公司

業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商，專門生產用於經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）的介入器械。總部位於中國香港，業聚醫療的產品銷往全球超過70個國家和地區。根據灼識諮詢報告，就2021年PCI球囊的銷量而言，集團亦是唯一一家總部設在中國，且在包括日本（排名第二）、歐洲（排名第四）及美國（排名第六）在內的所有主要海外PCI球囊市場排名前六的公司。此外，就2021年PTA球囊的銷量而言，集團在日本市場排名第三，在美國市場排名第四。集團亦專攻冠狀動脈支架產品，並積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。業聚醫療現於全球擁有超過180項授權專利。集團內部研發團隊有逾20年積累的產品開發經驗，並已開發出世界領先的專有技術。



如需了解更多詳情，請訪問集團官網：https://orbusneich.com/





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