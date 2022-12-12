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來源 InvesTech Holdings Limited 威訊控股與NTT攜手推出智能辦公SaaS服務平台 攜手深耕智能辦公領域 為企業數字化轉型保駕護航

香港, 2022年12月12日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合智能資訊科技解決方案供應商威訊控股有限公司（「威訊控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1087.HK）欣然宣佈，集團旗下擁有智能辦公軟件解決方案旗艦產品威思客的子公司威發系统有限公司（「威發系统」）近日與日本通信電話（「NTT」）旗下NTT通信系統（中國）有限公司（「NTT通信（中國）」）簽署戰略合作協議，就智能辦公SaaS服務領域，在產品銷售、市場推廣、技術資源等方面展開深度合作，互惠共贏。



智能辦公管理SaaS服務平台是威發系統自主研發的智能化運營管理系統，從企業常見辦公場景入手，用輕量化SaaS應用，滿足企業在會議管理、工位管理、訪客管理等日常行政管理中的運維需求。平台提供的空間可視化地圖以及各維度數據報表，能夠幫助企業直觀了解企業運營狀況，有效輔助企業決策升級，幫助企業降本增效。同時，威發系統強大的產品矩陣和研發能力，也為SaaS平台後續提供了更多產品及場景的可拓展性。



作為中國領先的智能辦公解決方案提供商，威發系統持續深耕智能辦公領域，針對企業在智能運營、員工健康、協同效率、低碳節能、用戶體驗等多層面需求，提供完整性的方案及產品矩陣，強大的研發實力，豐富的客戶積累，形成了威發的領先實力。



NTT通信（中國）則是日本最大電信服務提供商NTT在中國設立的全資業務子公司，專注於為在華開展業務的跨國企業客戶提供專業的ICT解決方案與服務，擁有完整的通信系統業務線和完善的運營服務體系，以及強大的海外資源、業務整合能力及海內外營銷渠道。雙方攜手推出智能辦公SaaS服務平台，有望充分發揮各自優勢，合力打造覆蓋智能辦公全場景以及全產品線的智能辦公管理SaaS服務平台，為企業數字化轉型保駕護航。



隨著數字經濟浪潮的不斷發展和經濟大環境的不斷變換，數字化轉型已成為傳統行業發展的必經之路，利用數字賦能為企業降本增效亦成為大勢所趨。在此背景下，威發系統與NTT通信（中國）携手，就傳統企業的數字化轉型和企業上雲的需求達成合作。展望未來，雙方將繼續深化合作，在全面提升客戶體驗與服務創新的同時，在雲端為企業解決更多問題，真正實現共建、共享、共贏。



關於威訊控股有限公司

威訊控股有限公司（股份代號：1087.HK）於2010年在香港聯合交易所有限公司主板上市。作為在資訊科技行業擁有超過30年經驗的領先綜合智能資訊科技解決方案供應商，集團主要從事資訊科技基礎設施系統整合和智能辦公軟件解決方案業務。集團在中國根基雄厚，設有逾10個辦公室，並在西安設有研發中心。



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