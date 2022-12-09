Friday, 9 December 2022, 16:40 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC為信息安全注入更強動力 創新AI Visual Security及新基建提升數碼轉型效益

通訊業聯會非凡年獎2022再度肯定卓越的網絡安全能力

香港, 2022年12月9日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」) ，作為全球領先的數智化通訊服務供應商，宣佈旗下的創新“AI Visual Security (AI可視化安全解決方案)”榮獲香港通訊業聯會非凡年獎2022 (CAHK STAR Awards 2022) 之「網絡安全卓越獎」金獎，此獎項肯定了中信國際電訊CPC致力憑藉創新科技貢獻業界，為行業創新，更鞏固公司在信息安全的實力。AI Visual Security結合了人工智能，視覺計算技術及中信國際電訊CPC在資訊科技安全領域的行業經驗，為全球企業數碼轉型重塑信息安全運作模式。

中信國際電訊CPC獲頒香港通訊業聯會非凡年獎2022 - 「網絡安全卓越獎」金獎

AI Visual Security - 憑藉創新科技為信息安全注入更強動力

中信國際電訊CPC很榮幸其AI Visual Security 方案獲得網絡安全卓越獎，肯定了公司在信息安全的能力與遠見卓識，為業界發展帶來顛覆性的變化，重塑“眼見為實 (Seeing is believing)”的信息安全模式，“快而凖 (Quick to Catch)”追溯網絡威脅，保護企業免受惡意程式攻擊。



結合中信國際電訊CPC多年來豐富的信息安全專業知識、營運實戰經驗、頂尖的創新技術及強大的算法，AI Visual Security能夠為新世代企業提供人工智能可視化安全服務，應對網絡安全威脅。讓企業“看得見”潛在的安全風險，“快速（QUICK）“識別惡意程式，並準確“攔截(CATCH)”惡意程式家族。相對於使用傳統沙盒技術的零日漏洞攻撃及未知惡意程式分析，AI Visual Security 在識別及分類惡意程式威脅的速度估計快 10 至 100 倍。



中信國際電訊CPC行政總裁黄政華表示：「我們很高興得到企業及業界專家的認可，榮獲業界權威獎項【通訊業聯會非凡年獎2022 - 網絡安全卓越獎金獎】。此獎項彰顯了中信國際電訊CPC在創科及信息安全領域的專業拓展能力，突破性以AI 驅動的可視化安全解決方案，協助降低網絡風險，進一步引領業界重塑創新信息安全模式。」



AI Visual Security採用正在申請專利的人工智能算法，結合弱監督正則化算法 (Weakly supervised regularization algorithm) 、視覺計算及神經網絡，將數據集轉換為圖像並查找潛在的惡意程式。它的算法效率高，能夠迅速處理海量的數據分析場景，有效防禦嶄新的惡意威脅。



最新安全運作中心強化數據及安全產品布局

網絡安全策略是否精準及合適仍然是企業面臨的最大挑戰之一，作為全球領先的數智化通訊服務供應商，中信國際電訊CPC矢志運用創新技術及世界級ICT基礎設施，積極支援全球企業數碼轉型及推動商業智能化發展。



中信國際電訊CPC戰略總裁藍泰來表示：「我們不斷創新，突破局限，釋放信息安全領域的潛能，除了運用先進技術開發並獲得市場認可的AI Visual Security方案外，我們亦致力應對全球對IT 安全管理的需求激增，最新的安全運作中心，便是因應中國市場客戶針對本地化資訊安全服務能力及託管服務需求而啟動的全新項目。位於上海的第三個安全運作中心(SOC) 將在2023年初投入服務，它將配備專屬的網絡及安全專家團隊，以強化數據及安全技術，並為各種規模的企業隨時隨地提供企業級託管安全服務。上海安全運作中心不但提升我們在中國市場為企業提供高質量雲網安服務能力，更為國際化客戶在華營運發揮積極作用。」



中信國際電訊CPC第三個世界級24x7安全運作中心位於中國的金融中心 - 上海，秉承公司的「服務在地，連接全球」策略及國際服務水平，最新的 SOC 不但通過了一系列國際認證，更全面符合中國本地政策及法規要求，確保為客戶提供最佳行業實踐及合規政策應對網絡安全威脅。



此外，公司持續強化現有的數據及安全能力，配備所需專業知識、領先技術及全棧雲網智安解決方案，高效為客戶提供全面託管安全服務。通過系列 SD-WAN、SASE安全存取服務邊緣方案託管服務、多雲安全解決方案及廣泛的 ICT 基礎設施，進一步增強公司的安全產品布局，以支援企業數碼轉型並同時保護他們的業務。



“Sparkling Biz Matters” 賦能企業力量推動可持續發展

中信國際電訊CPC憑藉創新解決方案及卓越的託管服務能力，協助企業面對不同的挑戰與機遇，攜手探討未來發展趨勢和競爭格局。最新的“Sparkling Biz Matters”系列活動，將與企業深入探索雲端、網絡、智能、安全及可持續發展等不同領域，查找對他們業務至關重要的項目，透過專家設計的解決方案，在當今瞬息萬變的商業世界中激發業務潛能，鋪墊未來。



藍泰來表示：「中信國際電訊CPC旨在支援企業充分發揮潛力，在2023年實現其業務目標。我們期待在明年初舉行的 Solutions Day 2023與不同的生態圈夥伴合作，持續探索“Sparkling Biz Matters”的力量，共同推動可持續未來發展 。」



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、21個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約150個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



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媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com





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