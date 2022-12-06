Tuesday, 6 December 2022, 15:18 HKT/SGT Share: 陽光保險正在招股： 创新助力公司做市场领跑者 盈利能力強勁

香港, 2022年12月6日 - (亞太商訊) - 11月30日，中國保險行業的「中生代」險企——陽光保險集團股份有限公司（「陽光保險」或「公司」，06963.HK）啟動全球發售，擬于12月09日在港交所主板掛牌上市，目前招股正在进行中。華泰國際、中金公司、瑞銀集團及建銀國際擔任聯席保薦人。



本次IPO，公司計劃發行1,150,152,500股H股，占擴大後股本的10%，其中香港發售115,015,500股H股，國際發售1,035,137,000股H股，發行價格區間為每股5.83-6.45港幣。



產品創新、模式創新和服務創新 助力公司贏得市場先機



陽光非常重視和鼓勵創新，從政策、機製、資源保障上大力支持創新，在產品創新、模式創新和服務創新等方面取得了良好的成效，助力公司贏得市場先機，促進了價值發展。



在產品創新方面，壽險的明星產品融和家庭醫療險，實現全家共享保額，帶動家庭客戶的增長；壽險把握養老產品發展趨勢，於20年初推出了陽光升增額終身壽個險產品，搶得市場先機，累計保費超過42億元。產險方面產品創新助力非車發展，電商退貨運費保險、繼續執行責任險、溢油環境汙染責任險等多個產品取得了市場良好口碑和業務效果；產險EA專屬代理門店模式，陽光保險是少數幾家獲批開設專屬代理門店的公司，而且是發展最快、店均產能最高和最有特色公司。除此之外，公司依托陽光融合醫院首創陽光匯人傷醫療線上服務平臺，采用線上遠程服務模式，打通傷情診判與醫療費審核全流程。



數據和數字化應用也展現了陽光保險強有力的創新精神，不僅建設了三大人工智能平台，同時利用大數據、雲計算等新技術，圍繞場景開發了許多業務機器人，在客戶洞察、精准營銷、風控管理、服務與管理效能提升等方面都產生了顯著的效果。數據顯示，於2020年，公司科技投入為10.1億元，占收入比例0.9%，高于同业投入比例50%。



展望未來，陽光保險創始人、董事長張維功先生表示，公司將在渠道、數據科技、投資資管、醫療健康等戰略方面持續發力，永遠堅守主業，永遠篤定客戶思想，永遠堅持價值發展，讓陽光形成更健康的、更可持續的高質量的發展模式，讓人們擁有更多的陽光。



盈利能力快速提高 社會及品牌影響力強勁



公開資料顯示，陽光保險是中國快速成長的民營保險服務集團，經過多年的發展，已經從單一的財產保險，發展到為擁有產險、壽險、資產管理、醫療養老等多家經營實體、產壽險均衡發展的保險集團公司，充滿著文化力量與創新的活力。

與此同時，陽光保險始終堅持專業、專注與價值發展不動搖，聚焦主業，產壽險均衡發展，且在壽險、產險、資管三家子公司，在各自領域都表現優異，保持著高質量的發展。



按2020年的原保險保費收入計算，陽光財險在87家保險公司之中，排名第7位；陽光人壽在91家保險公司中，排名第12位。壽險和產險的保費收入分別突破600億和400億，業務的比重大約6:4，均衡的運營發展能力有力保證了其價值創造能力的充分釋放。從2007年到2021年，公司原保費年均復合增長率達26%，高出行業平均11個百分點，總資產規模年均復合增長率達30%，較行業平均高13個百分點。



良好的經營業績及優質的服務，讓陽光保險贏得了市場強烈認可。公司成立五年進入了中國500強，2021年公司已位列中國企業500強的第194位和中國民營企業500強第60位，已經發展成為具有相當社會影響力與品牌影響力的企業集團。





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