Saturday, 3 December 2022, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC Cohen Milstein代表Northwest Biotherapeutics對主要做市商操縱市場提起訴訟 交易數據顯示，在 Northwest Biotherapeutics 努力籌集資金以將突破性的癌症治療藥物推向市場之際，七家卓越的做市商通過欺騙進行市場操縱，以壓低 Northwest Biotherapeutics 的股價

紐約, 2022年12月3日 - (亞太商訊) - 今天，Northwest Biotherapeutics（OTCQB：NWBO）對世界上一些最大和最有影響力的做市商提起訴訟，包括 Citadel Securities LLC、Canaccord Genuity LLC、G1 Execution Services LLC（Susquehanna International Group 的子公司）、GTS Securities LLC、Virtu Americas LLC（包括 Knight Securities）、Instinet LLC 和 Score Priority Corp，指控這些公司在五年內反复操縱股票。



Northwest Biotherapeutics 是一家專注於開發 DCVax(R) 個性化癌症疫苗的臨床階段生物技術公司，聲稱這些做市商一直在採用一種稱為欺騙的欺騙性市場操縱策略，其中涉及下達大量賣單來愚弄市場 使公司股票貶值，以便做市商可以以較低的價格購買。然後，做市商立即取消賣單，以便他們可以獲得利潤，在這種情況下，讓當前和未來的癌症患者感到沮喪，並以 Northwest Biotherapeutics 及其投資者為代價。這種涉嫌非法交易的行為使該公司籌集到將其癌症治療藥物推向市場所需的資金變得更加困難，該公司認為它有可能延長成千上萬患者的生命。



Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC 合夥人Laura Posner表示：“參與市場操縱已經是卑鄙的行為，但以癌症患者為代價這樣做是不合情理的，其中一些人沒有其他治療方法可以寄希望於他們 . “我們期待讓這些做市商對他們造成的傷害負責，並為這些市場帶來關鍵和必要的透明度。 ”



根據投訴中提供的詳細數據，這種行為最令人震驚的例子之一發生在 2022 年 5 月 10 日，當時 DCVax-L 治療膠質母細胞瘤的 3 期臨床試驗取得了最重要的突破性結果，最著名的紐約科學院醫學會議宣布了常見的侵襲性腦癌。儘管提供了重要的正面數據，但該公司聲稱，在公告期間和之後，被告進行了大量的欺騙，迫使公司股價下跌。在一個沒有操縱的市場中，市場對利好消息的反應應該是非常積極的，而不是非常消極的。相反，結果是市值損失了 16 億美元，股價從 5 月 9 日的高點 2.05 美元跌至 2022 年 5 月 10 日的低點 36.4 美分，跌幅達到驚人的 82%。



本月早些時候，Northwest Biotherapeutics 在著名的 JAMA Oncology 雜誌上發表了一篇由 70 多位腦外科醫生和腫瘤學家撰寫的同行評審文章，公佈了 DCVax-L 創新臨床試驗的結果。試驗結果表明，該疫苗多年來首次與新診斷和復發性膠質母細胞瘤患者的壽命延長具有統計學意義和臨床意義，有可能將 5 年生存率提高一倍以上，而且幾乎沒有嚴重的 不良事件的副作用。該公司認為，這種突破性的疫苗技術也可能為患有多種實體瘤癌症的患者的治療鋪平道路。



據稱，針對該公司的欺騙事件在近五年的時間裡反復發生，有時一天發生多次。 Northwest Biotherapeutics 聲稱，由於做市商的行為，它以操縱和貶值的價格出售了超過 4900 萬股股票。該公司認為，做市商通過欺騙手段多次明目張膽地操縱市場，直接影響了 Northwest Biotherapeutics 股票的市場價格，導致 Northwest Biotherapeutics 以人為壓低的價格出售數百萬股股票，並因此遭受重大損失。將其令人鼓舞的藥物推向市場。



Northwest Biotherapeutics 由國家律師事務所 Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC 代表。



媒體聯繫人：

Tess Roy, cohenmilstein@berlinrosen.com, 561-596-6443



關於 Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics, Inc 是一家臨床階段的生物技術公司，專門開發尖端癌症疫苗，旨在比目前市場上的治療方法更有效地治療多種實體瘤癌症，並且沒有化療的副作用。該公司擁有廣泛的基於 DCVax(R)樹突狀細胞疫苗的平台技術，包括用於可手術腫瘤的 DCVax(R)-L 和用於不可手術腫瘤的 DCVax(R)-Direct。該公司專有的製造技術允許高效且具有成本效益地生產這些創新疫苗，全套多年劑量在一個製造批次中生產，然後以單劑量冷凍儲存，使治療在整個治療過程中“現成” 方案，同時也完全個性化。 https://nwbio.com/



關於 Cohen Milstein Sellers & Toll

Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC 被公認為該國處理重大、複雜的原告方訴訟的主要律師事務所之一。 Cohen Milstein 擁有 100 多名律師，在華盛頓特區設有辦事處； 伊利諾伊州芝加哥； 紐約州紐約市； 佛羅里達州棕櫚灘花園； 賓夕法尼亞州費城； 和北卡羅來納州羅利市。有關更多信息，請訪問 www.cohenmilstein.com 或致電 202.408.4600。



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本新聞稿中的非歷史事實陳述，包括關於未來使用 DCVax 治療患者和未來臨床試驗的陳述，是 1995 年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。諸如“預期， “相信”、“打算”、“設計”、“計劃”、“繼續”、“可能”、“將”、“預期”和類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性- 外觀語句包含這些識別詞。 我們不能保證我們實際上會實現我們前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。 實際結果可能與任何前瞻性聲明中預測的結果存在重大差異。 具體而言，有許多重要因素可能導致實際結果與預期結果存在重大差異，例如與公司實現第三方及時履約能力相關的風險、與公司產品能否證明安全性和有效性相關的風險、 與公司持續籌集額外資金的能力相關的風險，以及公司向證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中包含的其他風險。 有關上述風險因素和其他因素的更多信息，包括可能影響公司業績的風險因素，已包含在其向美國證券交易委員會提交的文件中。 最後，可能還有其他未在上文中提及或未包含在公司提交給美國證券交易委員會的文件中的因素，這些因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中預測的結果存在重大差異。 除非證券法要求，否則公司不承擔因新信息、未來事件或發展而更新任何前瞻性陳述的義務。



來源: Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC



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