Friday, 2 December 2022, 19:52 HKT/SGT Share: 益美控股(01870.HK)料加大力度發力新能源業務 原有外牆業務因架構重組自願清盤

香港, 2022年12月2日 - (亞太商訊) - 益美控股有限公司公佈,公司直接全資附屬公司Acme Metal Works (BVI) Limited(以其作為公司間接全資附屬公司益美工程(國際)有限公司(「益美工程」)的唯一股東的身份)議決,益美工程因其虧損以債權人自願清盤方式清盤。此次清盤僅為集團為尋得有利發展的業務重組行為,對本集團實際財務業績及狀況並不會產生重大不利影響。



集團主要提供一站式外墻工程、永久吊船工程設計及建造解決方案以及新能源發電及儲能系統的開發、設計、生產及銷售。本次清盤主要針對的是益美工程中外墻工程業務,其在近年來一直錄得虧損,外加香港建造業的負面前景,基於對集團整體發展的考慮,終止外墻工程業務,並保留對集團發展有益的其他業務。其中,永久吊船工程營運一直為集團帶來龐大利潤及收益,因此公司在營運情況上依舊是積極樂觀的,未來發展前景是可觀可控的。



此前公司公佈,其附屬浙江信能中和科技有限公司已完成「SUNEWTRAL」自主品牌商標在內地、香港及歐盟的註冊,並向全球推出便攜式移動儲能N系列,N200、N600;快充T系列,T1000、T2200;便攜式太陽能發電板S100和S140系列。



過去4年裡,便攜儲能市場規模增長了23倍,從出海市場看,全球可擕式儲能行業的市場規模已由2016年的0.6億元快速提升至2020年的到42.6億元,年均複合增速高達190.28%。便攜儲能行業將繼續維持快速增長趨勢,市場發展潛力較大。預計到2022年市場規模突破200億元。新冠疫情催化產品放量,戶外和應急場景都受益。一方面,常態化疫情防控下,全球戶外運動熱情高漲,家庭自駕遊、小型野餐、露營、攝影、垂釣等戶外消費升級,戶外電源成為短途用電的主流;另一方面,疫情、停電等不確定因素推高應急場景備用需求,可擕式儲能居家使用量上升



公司稱,展望未來發展,集團在持續永久吊船工程業務的同時,大力發展綠色新能源業務,其中太陽能發電及儲能產品自有商標品牌也已在多個重點地區註冊。集團一直在積極探尋新式、綠色業務,並致力於將新舊業務共通性極致體現,把握住綠色經濟契機,充分發揮吊船工程行業與綠色新能源協同發展效應,提升企業自身綠色發展乃至核心業務競爭力。





話題 Press release summary



部門 能源 , Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network