陽光保險正式啟動招股 創業基因帶領公司逐步擴大商業版圖

香港, 2022年12月1日 - (亞太商訊) - 11月30日,中國保險行業的「中生代」險企——陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」或「公司」,6963.HK)正式啟動招股,此次IPO由華泰國際、中金公司、瑞銀集團及建銀國際聯席保薦,備受市場矚目。



創業基因與企業文化相得益彰 有效夯實核心競爭力

陽光保險是中國一家快速成長的民營保險服務集團,具有獨特的創業基因和積極的企業文化。二十年前,保險行業与经济社会两者发展存在差距,時任中國保監會廣東監管局局長的張維功先生于2004年辭掉公職,踏上了艱難的原始創業之路。



張維功先生帶領創業團隊從零開始,歷時14個多月,以市場化的方式籌建了陽光財險,並在此基礎上成立了陽光保險集團。公司的「敢於挑戰、堅韌不拔」的創業精神,市場化機制和價值創造原則,奠定了陽光保險的價值主張與企業家精神的基礎,成為公司不斷發展壯大的基因力量。



與此同時,陽光保險擁有國有、民營和員工共同參與、股權分散且多元化的混合所有制股權結構,以及完善的公司治理結構,也正因此公司获得巨大发展。独特的企业文化也使公司始終保持創業的狀態,可以說,創業基因已經深埋在陽光保險的成長歷程中,這讓公司在激烈的市場競爭中始終擁有核心競爭力,並保持持續高速發展。



成功商業模式創造新盈利增長點 業務發展速度吸睛

與市場其他公司的商業模式有所不同,陽光保險致力於做專業領先的家庭保險保障服務提供商與值得信賴的企業風險管理夥伴,圍繞個人及企業的全生命週期,實現了保險服務的定制化與一體化,並在多個業務板塊形成了相互協同與互通。「聚焦保險主業,強化科技數據、投資資管、健康養老」的佈局理念,讓陽光保險產品價值鏈不斷延伸,持續創造新的盈利增長點。



獨一無二的創業基因和成功的商業模式,助力陽光保險迅速成长,并始終保持著良好的增長態勢。根據招股書,公司的原保險保費收入從2007年的人民幣4,153百萬元增長至2021年的人民幣101,371百萬元,年均複合增長率達26%,相較於同期保險行業原保險保費收入年均複合增長率高出11個百分點;資產規模從2007年末的人民幣11,146百萬元增長至2021年末的人民幣441,623百萬元,年均複合增長率達30%,相較於同期保險行業資產規模年均複合增長率高出13個百分點。



與同期成立公司相比,陽光保險坚持价值发展,成绩表现突出。以原保險保費收入計,於2020年,陽光人壽的市場份額為1.7%,在中國91家人身險公司中排名第12位,已成為中國保險業的中堅力量。



行業成長空間廣闊 此時上市是難得的投資良機

从行业角度来看,近年來,中國保險市場一直是全球發展最快的保險市場之一。根據中國銀保監會公佈的數據,2016年至2021年中國保險行業原保險保費收入實現約7.7%的年均複合增長率,其中人身保險業務實現8.4%的年均複合增長率,而財產保險業務實現6.0%的年均複合增長率,行業發展前景良好。



從市場角度來看,今年以來,受資本市場加劇震盪影響,香港新股發行數量及股價表現普遍不及前兩年,陽光保險选择在此时上市,一方面意味著公司擁有獨特的競爭力、抗風險能力和經營韌性,另一方面,也意味著公司管理層對上市募資及發展前景充滿信心。



中長期來看,保險板塊經過長時間的調整後,目前已經處於估值底部區域,具備較高的性價比和長期配置價值。未來,隨著市場整體回暖及新冠肺炎疫情好轉,保險板塊上行可期,因而目前配置優質內險股是不錯的選擇,陽光保險此時在港IPO,對於市場投資人來說是一次難得的良機,值得期待。





