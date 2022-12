Thursday, 1 December 2022, 15:47 HKT/SGT Share: 陽光保險招股進行中:身處優質賽道 業績穩健增長

香港, 2022年12月1日 - (亞太商訊) - 近年來,在中國經濟快速發展、社會財富積累及人口老齡化等因素的驅動下,保險行業快速發展,市場規模不斷擴大。根據中國銀保監會公布的數據,2021年,中國原保險保費收入達人民幣44,900億元,2016年至2021年中國保險行業原保險保費收入實現約7.7%的年均復合增長率,保險業是公認的藍海市場。廣闊的市場前景及優質的賽道,也為陽光保險這樣的中生代險企提供了難得的發展機遇。



豐富的產品組合和良好的布局 坐擁龐大客戶群體

據悉,陽光保險是中國一家快速成長的民營保險服務集團,已於11月30日啟動招股,目前正在招股進行中。公司通過遍布全國的分銷和服務網絡向個人和團體客戶提供多樣化的保險產品及服務。



截至2022年6月30日,陽光人壽和陽光財險擁有共2,855家分支機構,其中分公司68家,中心支公司、支公司及營銷服務網點共2,787家,覆蓋了中國全部省、直轄市、自治區、94.3%的地級市及63.0%的區縣。



在人身險方面,近年來陽光人壽業務結構持續優化,期繳保費收入貢獻度逐漸上升。於2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月,陽光人壽期繳保費收入分別為人民幣28,657百萬元、人民幣35,382百萬元、人民幣40,754百萬元及人民幣27,835百萬元,占陽光人壽總保費收入的比例分別為59.6%、64.2%、67.0%及66.2%。



在財產險方面,陽光財險基於深耕多年的風險定價體系和智能化、差異化的資源分配機製,通過多元渠道布局以及對行業趨勢的把握,引領車險業務實現了穩健發展。於2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月,車險業務原保險保費收入占陽光財險原保險保費收入的比例分別為62.3%、64.7%、57.2%及60.0%。



豐富的產品組合及優質的服務,讓陽光保險擁有龐大的客戶群體,數據顯示,截至2022年6月30日,公司擁有約3,150萬名個人客戶和約80萬家團體客戶。



陽光保險創始人、董事長張維功表示,陽光是一家極具戰略定力的公司,堅持專業、專註與價值發展不動搖,這種定力確保了陽光保險快速、健康的可持續發展。同時,他表示,陽光保險有信心成為一家被資本市場充分認可的企業。



優異的投資管理能力 業績穩健增長爭做市場認可優質內險股

除了保險業務,資產管理亦是陽光保險的核心業務板塊之一,公司堅持以「資產負債匹配」為核心原則,逐步優化投資管理能力和提高核心競爭力。



數據顯示,截至2022年6月30日,陽光保險的總投資資產規模為人民幣416,267百萬元。於2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月,公司的總投資收益率分別為5.8%、6.5%、5.4%及4.2%(經年化),為公司長期穩健經營發展提供了有利的支撐。



財務方面,於2019年、2020年、2021年及2022年6月30日止六個月,陽光保險的收入合計分別為人民幣100,837百萬元、人民幣115,059百萬元、人民幣119,969百萬元、及人民幣69,396百萬元。歸屬於母公司股東的凈利潤分別為人民幣5,086百萬元、人民幣5,619百萬元、人民幣5,883百萬元及人民幣1,727百萬元,2019-2021年的年均復合增長率為7.6%,運營效能及盈利能力穩步提升。



近年來,中國保險市場一直是全球發展最快的保險市場之一,陽光保險身處優質賽道,擁有多元化的業務布局及業績優勢,在港上市後,有望在資本市場的加持之下,進一步鞏固其構築的競爭壁壘及產品組合,不斷擴大市場份額,成為市場認可的優質內險股,值得投資者密切關註。





