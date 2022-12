Thursday, 1 December 2022, 15:42 HKT/SGT Share: 港股市場再迎優質目標 陽光保險正在招股 開啟高質量發展新篇章

香港, 2022年12月1日 - (亞太商訊) - 11月30日,陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」或「公司」;股份代碼:6963.HK)逆勢發行,正式啟動招股。



本次招股公司共發行11.5億股,按照最高發售價為每股6.45港元計,擬將募集74.18億港元。



值得一提的是,自2017年眾安保險登陸H股以來,再無境內保險公司赴港上市。若此次陽光保險成功發行,將成為國內第十家上市險企。



挖掘客戶全生命周期需求 保險產業鏈生態圈豐富

陽光保險是中國一家快速成長的民營保險服務集團,成立以來,公司始終聚焦保險主業,為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案。但隨著市場、政策及客戶需求的變化,保險公司的服務模式正向全流程健康管理方向轉變。陽光保險亦在立足主業的基礎上,構建了豐富的保險產業鏈生態圈,不斷挖掘客戶全生命周期需求,為客戶提供優質產品與服務。



目前,陽光保險的產業鏈生態圈已經擴展到醫療和健康管理服務、養老和子女教育服務等多個領域,形成了較為牢固的服務利益鏈。醫療和健康管理服務方面,陽光保險依托內部自有醫院優勢,為客戶提供多方位醫療服務。陽光人壽連手醫療健康服務提供商合作推出包括的「三無憂」系列產品,全流程為客戶規劃各階段的健康管理服務。



聚焦數字化轉型戰略 文化基因賦能業務發展

值得註意的是,陽光保險擬將全球發售所得款項凈額(經扣除公司就全球發售應付的承銷傭金及估計開支)用於強化公司的資本基礎,以支持公司業務的持續增長。而從公司未來發展戰略來看,除了繼續強化個人客戶、團體客戶、渠道戰略外,數據科技戰略也被提到重要位置。公司未來將全面強化數據科技能力,加快數字化經營轉型。



業務順利進行數字化轉型的背後是陽光保險強大的技術能力加持。招股書披露,於2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月,公司的科技投入分別為人民幣10.12億元、人民幣10.77億元及人民幣5.23億百萬元,占同期收入合計的比例分別為0.9%、0.9%及0.8%,高於2020年中國保險機構信息科技投入占同年營業總收入比例的0.6%。目前,陽光保險已註冊21項專利,覆蓋人工智能、大數據、信息安全等技術。



董事長張維功此前表示:「陽光的價值主張與企業家精神,成為了陽光不斷發展壯大的基因力量」。在「敢於挑戰、堅韌不拔」的創業精神的滋養下,陽光保險成為了一家千億級別的大型保險集團,並不斷向前發展。



長期來看,我國保險業正處於高質量發展階段,景氣度居高不下,保費增長空間較大。進入招股期的陽光保險值得受到投資者重點關註,是近期一眾港新股中的優質目標,較具投資價值。未來,在「保險生態圈+科技技術」的雙輪驅動下,登上資本市場舞臺的陽光保險有望打造新增長曲線,長遠發展可期。





話題 Press release summary



部門 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network