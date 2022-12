Thursday, 1 December 2022, 15:39 HKT/SGT Share: 陽光保險來港上市:綜合實力雄厚 数字化與資管能力共築增長曲線

香港, 2022年12月1日 - (亞太商訊) - 近期,在港股市場持續回暖的背景下,保險板塊逐步反彈,估值修復預期發酵。11月30日,又一家重磅保險企業——陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」或「公司」,股份代號:6963.HK)來港上市,目前正在招股進行中,華泰國際、中金公司、瑞銀集團及建銀國際擔任聯席保薦人。



品牌影響力與競爭力兼具 數字化建設提升運營效能

陽光保險是中國一家快速成長的民營保險服務集團。根據中國銀保監會及保險行業協會公佈的數據,以原保險保費收入計,於2020年,陽光人壽的市場份額為1.7%,在中國91家人身險公司中排名第12位;陽光財險的市場份額為2.7%,在中國87家財產險公司中排名第7位。



自成立以來,經過十餘年的發展,陽光保險已建立中國保險行業具影響力的品牌,形成了強大的品牌競爭力。截至2022年6月30日,公司已連續11年蟬聯中國企業聯合會發佈的中國企業500強,連續10年被世界品牌實驗室評選為「中國500最具價值品牌」。



近年來,陽光保險實施全面數字化轉型戰略,不斷加大數字化建設投入,在精準化營銷、銷售培訓、提升運營效率、增強風控水平等方面發揮了重要作用。



為進一步提高運營效能與競爭力,後期,陽光保險將進一步提高數字化客戶洞察能力,提高客戶分群,強化數字化營銷,賦能銷售隊伍和渠道建設,提升銷售轉化效率,並加強數字化產品創新,形成個性化、差異化、定制化的產品服務。



同時,陽光保險將繼續完善數字化運營,優化數字化風控水平,將利用大數據建模和人工智能技術,提升風險識別與定價、理賠與反欺詐、反洗錢等風控能力,加強在數字化合規、智能稽核、風險預警等方面的突破能力,推進數字化組織變革,從而使整個組織運營管理更加高效。



強化資產配置能力建設 激活資管業務能力

資產管理是陽光保險的核心業務之一,公司具備長期資產管理經驗,投資能力優異。數據顯示,截至2022年6月30日,陽光資管受託管理的投資資產總規模增至人民幣769,450百萬元。於2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月,公司的總投資收益率表現穩健,分別為5.8%、6.5%、5.4%及4.2%(經年化)。



未來,陽光保險將持續打造國內一流的保險資管品牌,強化戰略投資與保險主業協同,提升投資管理專業能力,保障長期穩定收益。繼續強化資產配置能力建設,提升權益資產的主動管理能力,持續優化資產配置結構,保障長期收益的穩定性。



同時,公司將持續完善資產負債管理框架,精細化賬戶管理,全面升級投資風控體系,強化資產管理能力建設,強化服務意識,提升市場化競爭力。此外,公司亦積極探索財富管理業務,全面激活資管業務能力,提升戰略研究能力和格局。強化戰略投資與保險主業協同,實現價值提升和共贏發展。



陽光保險憑藉良好的增長態勢、全面均衡且具有競爭力的保險業務、持續的創新變革、良好的資產管理能力和科技實力,在港上市後,以迎暖、強基、順勢三大因素為支撐,預期將全面展現發展勢能,以點帶面,循序漸進,拓寬安全邊際,讓價值曲線越來越明晰,實現發展「三級跳」。





