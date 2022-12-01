Wednesday, 30 November 2022, 23:01 HKT/SGT Share:

來源 IBO Technology Company Limited 艾伯科技公佈2022年中期業績 大力推動信創業務發展 與政府合作展開智能製造產業園項目

香港, 2022年11月30日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2708.HK）欣然宣佈截至2022年9月30日止六個月（「期間內」）的未經審核綜合中期業績。為推動信創業務發展和把握行業黃金機遇，集團於期間內與四川省綿陽市涪城區人民政府（「涪城區人民政府」）合作展開智能製造產業園項目。



期間內，三大業務板塊—信創IT（終端產品及行業解決方案）、5G（通信設備及專網解決方案）及物聯網（產品及解決方案）的需求穩步上升，且呈現良好的發展態勢。主要受惠於經濟活動復甦，集團於期間內的智能終端產品銷售業務收益大幅增長，帶動收益同比增長約37.5%至人民幣約36,615萬元（截至 2021年9月30日止六個月：人民幣約26,628萬元），而集團毛利亦上升約14.2%至人民幣約7,633萬元（截至 2021年9月30日止六個月：人民幣約6,685萬元）。毛利率則為20.8%（截至 2021年9月30日止六個月：25.1%），主要由於毛利率較少的智能終端產品銷售業務佔集團總收入由去年同期的77.5%上升至期間內的85.7%所致。集團的公司擁有人應佔溢利上升約69.1%至人民幣約739萬元（截至 2021年9月30日止六個月：人民幣約437萬元），主要由於集團於期間內在智能終端產品銷售業務的收入大幅增加帶動下，收入和毛利比2021年同期錄得可觀增長，以及集團於期間內的行政開支、財務成本、研發開支及所得稅開支比2021年同期有所下降。



國產替代空間廣闊 信創產業需求旺盛



中央政府已將信創產業納入國家發展戰略，並不斷出台相關政策以支持行業發展，標誌著中國信創產業已進入國產替代加速階段。目前，信創產業呈現巨大市場缺口和前所未有的市場機遇。受惠於中央和地方政府大力促進信創採購，中國信創產業規模呈現迅速增長，並滲透各個重點行業如金融、電信、能源等，市場對純國產化軟件和硬件的需求加速釋放，帶動整個産業鏈發展成爲新的「萬億産業」。



積極把握國產替代機遇 主營業務需求穩步上升



期間內，智能終端產品銷售仍是集團的主要收入來源，佔總收益約85.7%。集團於期間內致力開發、生產及向客戶銷售度身定製的智能終端產品。受惠於經濟活動復甦，帶動智能終端產品銷售業務收益增長約52.2%至人民幣約31,387萬元（截至 2021年9月30日止六個月：人民幣約20,626萬元）。



軟件開發業務方面，集團根據客戶的業務及管理需求，為客戶規劃及設計軟件系統框架及功能列表，提供定製的軟件應用開發服務。憑藉強大的軟件開發能力，集團多年來提供優質軟件應用開發服務，服務不同行業客戶。受到季節性服務需求下降影響，該業務於期間內錄得收入人民幣約4,616萬元（截至 2021年9月30日止六個月：人民幣約5,492萬元），佔集團總收益約12.6%。



系統集成業務和系統維護服務方面，集團的分部收益分別為人民幣約26萬元（截至 2021年9月30日止六個月：人民幣約2萬元）和人民幣約586萬元（截至 2021年9月30日止六個月：人民幣約508萬元）。



大力推動信創業務發展 把握信創市場缺口



另外，集團於期間內與涪城區人民政府訂立「艾伯科技智能製造產業園項目」諒解備忘錄、投資協議和補充協議，以及成立合營企業。「艾伯科技智能製造產業園項目」是集團首次與國家政府合作展開的智能製造信創産業基地項目，足證政府看好信創産業的發展前景，亦標誌著政府對集團發展信創產業高度認可，是集團自2020年進軍信創產業以來的一大重要里程碑。



「艾伯科技智能製造產業園項目」項目擬分三期投資，一期預計投資總額人民幣15億元，二期預計投資總額人民幣20億元，三期預計投資總額人民幣70億元。項目將加速推進國產化產品落地，一期建設約20萬平方米廠房及配套，項目一期滿產後年產國產化筆記本電腦、一體化電腦、高集成度台式電腦、雲終端等信創終端產品250萬台；項目二期建設高端信創產業園；項目三期建設5G設備、儲能設備產業園項目等。此外，涪城區人民政府將通過轄下國有公司涪創發展投資人民幣4億元，與艾伯科技旗下公司組成合營企業，共同參與艾伯科技智能製造信創産業基地項目。



集團管理層認為，艾伯科技智能製造信創産業基地將構建信創産業「閉環式」生態圈，以加強上下游企業的供應鏈協同、生産製造協同和技術協同。該基地將會是推進集團未來發展的重點項目，預期將完善集團的生産能力、打造強勁的產品交付能力和優化成本管理，有助集團繼續大力推動國產化信創産業發展和產品研發，加速推進產品落地，以滿足市場和政府對信創産品的殷切需求，從而積極把握市場缺口和前所未有的市場機遇。



進軍量子計算產業 擴闊收入來源



另外，集團早前宣佈將與深圳量旋科技有限公司簽署量子計算雲平台項目建設合作協議，雙方將圍繞量子計算產品和技術在數字政府、科研院所、教育、金融及生物醫藥等各行業企業的雲計算、大數據等領域的實用型應用，開展國產化量子計算雲平台項目合作。



雙方決定結成戰略合作夥伴關係，並將在技術、市場兩方面均具有強互補優勢，並進一步整合各自的優勢資源，提升客戶價值，實現合作雙贏。借助深圳量旋科技有限公司在量子計算系統及應用生態技術優勢，集團有望透過此合作進軍量子計算產業，進一步擴闊收入來源。



三大業務齊頭並進 協同優勢構築護城河



展望未來，憑藉信創、5G及物聯網三大業務板塊在底層技術、應用技術、供應鏈、項目和業務模式等諸方面緊密相連、相互協同，集團將致力把握黃金市場機遇，進一步增強和拓展自身業務，多管齊下促進業務健康發展，並將積極物色能與現有主營業務產生強大協同效應的合適併購目標，以支持集團營運及快速發展。艾伯科技將繼續追求突破，研發和推出更多嶄新的優質產品和服務，務求創造更亮麗的業績，並為中國信創及5G產業發展作出積極貢獻。



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代號：2708.HK）是行業領先的產業數字化解決方案企業，專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案，業務主要分為四個類型，包括（i）智能終端產品銷售;（ii）系統集成;（iii）軟件開發;及（iv）系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年，客戶來自中國公營及私營界別，如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。2022年，艾伯科技與四川省綿陽市涪城區人民政府合作展開智能製造產業園項目，未來將大力推動信創產品發展。



如欲查詢更多資料，請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站：http://www.ibotech.hk





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