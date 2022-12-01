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Wednesday, 30 November 2022, 22:50 HKT/SGT
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PRENETICS公布回購計劃 為股東創造長期價值

香港, 2022年11月30日 - (亞太商訊)  - Prenetics Global (PRE.US)今日公布股份回購計劃。根據計劃，公司可於24個月內回購總值最多2,000萬美元的公司A類普通股，並可適時以當時市場價格通過二級市場購回自身發行的股票，亦可通過私人磋商交易、大宗交易及/或其他法律上允許的方式進行交易。公司將使用現有現金及現金等價物或未來現金流作為回購所需資金。

值得留意的是，公司作為全球領先的基因及診斷檢測企業，業務基礎強勁，產負債表亦很健康，其流動資產淨值為 2.5 億美元，並有望經上調 2022 財政年度預測後，實現收入至2.7億美元至2.8億美元範圍內，以及經調整稅息折舊及攤銷前利潤至4,700萬美元至5,300萬美元之間。

此外，公司亦獲納入成為MSCI全球微型股指數（香港）的成份股，並將於今日美國股市盤後生效，彰顯市場對公司長期發展策略的信心，前景可期。

Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武先生認為，不但全球市場受到波動，公司股票亦隨著禁售期屆滿而出現波動，現時交易價格低於2.07億美元的淨賬面價值，絕對是公司的良機為股東創造理想投資回報。此外，公司將透過自身業務增長和併購等途徑，採取靈活的資本配置策略；同時期望公司能被納入更多被市場認可的指數，致力為股東創造長期價值及更理想投資回報。


話題 Press release summary

部門 制药及生物技术, 健康与医药
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