PRENETICS公布回購計劃 為股東創造長期價值

香港, 2022年11月30日 - (亞太商訊) - Prenetics Global (PRE.US)今日公布股份回購計劃。根據計劃,公司可於24個月內回購總值最多2,000萬美元的公司A類普通股,並可適時以當時市場價格通過二級市場購回自身發行的股票,亦可通過私人磋商交易、大宗交易及/或其他法律上允許的方式進行交易。公司將使用現有現金及現金等價物或未來現金流作為回購所需資金。



值得留意的是,公司作為全球領先的基因及診斷檢測企業,業務基礎強勁,產負債表亦很健康,其流動資產淨值為 2.5 億美元,並有望經上調 2022 財政年度預測後,實現收入至2.7億美元至2.8億美元範圍內,以及經調整稅息折舊及攤銷前利潤至4,700萬美元至5,300萬美元之間。



此外,公司亦獲納入成為MSCI全球微型股指數(香港)的成份股,並將於今日美國股市盤後生效,彰顯市場對公司長期發展策略的信心,前景可期。



Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武先生認為,不但全球市場受到波動,公司股票亦隨著禁售期屆滿而出現波動,現時交易價格低於2.07億美元的淨賬面價值,絕對是公司的良機為股東創造理想投資回報。此外,公司將透過自身業務增長和併購等途徑,採取靈活的資本配置策略;同時期望公司能被納入更多被市場認可的指數,致力為股東創造長期價值及更理想投資回報。





