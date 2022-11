AEON信貸財務建立可持續發展表現掛鈎貸款框架 加強及推進可持續發展承諾

香港, 2022年11月30日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股份代號:00900)今日宣布建立可持續發展表現掛鈎貸款框架,並與瑞穗銀行有限公司香港分行、三菱日聯銀行日本企業銀行部(香港)及三井住友銀行香港分行(「貸款人」)分別訂立三份可持續發展表現掛鈎貸款(「該貸款」),貸款總賬面價值為3.2億港元,為期三年。該貸款為集團首個可持續發展融資計劃,可加強對支持及深化可持續發展的承諾。



可持續發展表現指標乃根據AEON信貸財務現有的可持續發展政策制定,並將由外部評審機構香港品質保證局每年進行評估。經與貸款人協定,集團將有權取得貸款利率減免,作為達到預先決定的可持續發展表現目標的獎勵。



AEON信貸財務董事總經理深山友晴先生表示:「我們很高興為銀行融資安排了可持續發展表現掛鈎貸款框架,突顯我們對推動可持續發展的長遠承諾。作為AEON信貸財務的願景、使命及核心價值的基礎,我們深知負責任的企業實踐對確保改善環境及社會,以及為股東和業務夥伴創造額外長期價值,實在至關重要。」



「透過將可持續發展相關目標納入評估集團的業務及財務表現,我們旨在加強將可持續發展措施融入營運中,為推動綠色及可持續的資本市場轉型作出正面的影響和貢獻。展望未來,我們將繼續積極尋求更多機會,以擴展我們的可持續融資組合,並期待與持份者一起展開可持續發展旅程。」



關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)

AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務,以及於中國內地從事小額融資業務。



詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。





