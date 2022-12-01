AEON信貸財務建立可持續發展表現掛鈎貸款框架 加強及推進可持續發展承諾



香港, 2022年11月30日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今日宣布建立可持續發展表現掛鈎貸款框架，並與瑞穗銀行有限公司香港分行、三菱日聯銀行日本企業銀行部（香港）及三井住友銀行香港分行（「貸款人」）分別訂立三份可持續發展表現掛鈎貸款（「該貸款」），貸款總賬面價值為3.2億港元，為期三年。該貸款為集團首個可持續發展融資計劃，可加強對支持及深化可持續發展的承諾。



可持續發展表現指標乃根據AEON信貸財務現有的可持續發展政策制定，並將由外部評審機構香港品質保證局每年進行評估。經與貸款人協定，集團將有權取得貸款利率減免，作為達到預先決定的可持續發展表現目標的獎勵。



AEON信貸財務董事總經理深山友晴先生表示：「我們很高興為銀行融資安排了可持續發展表現掛鈎貸款框架，突顯我們對推動可持續發展的長遠承諾。作為AEON信貸財務的願景、使命及核心價值的基礎，我們深知負責任的企業實踐對確保改善環境及社會，以及為股東和業務夥伴創造額外長期價值，實在至關重要。」



「透過將可持續發展相關目標納入評估集團的業務及財務表現，我們旨在加強將可持續發展措施融入營運中，為推動綠色及可持續的資本市場轉型作出正面的影響和貢獻。展望未來，我們將繼續積極尋求更多機會，以擴展我們的可持續融資組合，並期待與持份者一起展開可持續發展旅程。」



關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。



詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。





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