寶尊電商2022Q3財報：科技持續賦能業務創新 戰略部署穩步推進

香港, 2022年11月29日 - (亞太商訊) - 北京時間11月29日,寶尊電商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公佈了截至2022年9月30日的第三季度財報。財報顯示,寶尊2022年第三季度總淨營收約為17億元人民幣,其中服務收入12億元人民幣,同比上升約4%。



寶尊電商創始人、董事長兼CEO仇文彬先生表示:“儘管外部環境持續充滿挑戰,但公司業務呈現的韌性振奮人心。我們將繼續按章推進中期戰略佈局和落地,不斷積極開拓目標市場。近期寶尊品牌管理業務線的開啟,以及收購GAP大中華區,正在有力推動我們朝著技術驅動型、全管道商業運營商的目標加速邁進。不積跬步,無以至千里,我們相信,打造從需求到供應端的閉環價值鏈,促進線上和線下融合,才是成就品牌未來之道。”



戰略拓展穩步推進,科技賦能提升用戶體驗



寶尊本季度淨新增7個店鋪運營合作品牌。寶尊在品牌的服務深度上,亦是不斷升級,品牌全管道運營不斷深入,增值服務價值愈加彰顯。



全管道服務能力一直是寶尊核心競爭優勢所在。通過差異化全管道策略,寶尊助力品牌運用全域觀的電商戰略視角,從快速變化的電商環境和競爭格局中找到增長機會,實現資源配置效率提升。本季度,寶尊賦能超過42%的客戶全管道運營。



通過創新智慧工具的研發和反覆運算,寶尊持續深化增值服務。例如在內容行銷方面,寶尊推出了可自動將長視頻或直播錄影轉換為高品質短視頻的智慧快剪工具。同時,寶尊與某頭部平臺合作開發了一款“AI外呼”功能,更準確地圈選目標客戶進行精准互動溝通。利用優質客戶洞察,這一AI外呼功能可以無縫連接客戶的購物旅程,提高轉化率、複購率與品牌忠誠度,憑藉打造好體驗打通消費增長的新路徑。



推出技術商業品牌寶舵,助力零售業數位化轉型



儘管宏觀環境的不確定性帶來了短期增長壓力,眾多品牌合作夥伴仍將中國視為最重要的、具有高潛力的市場之一。隨著數位技術對零售領域的持續賦能,品牌的數位化轉型趨勢愈演愈烈,加之海外品牌的當地語系化戰略也對消費者洞察提出了更高要求,因此越來越多的品牌開始構建全新的數位化零售體系,探索全管道業務融合發展。順應這一趨勢,寶尊的技術服務收入顯著增長。



本季度,寶尊正式推出全管道數位化技術服務品牌——寶舵(BOCDOP),一個為品牌零售而生,以業務+資料雙中台為基礎 , 以生意結果為導向的全管道數位化技術服務品牌。寶舵致力於通過技術賦能幫助更多的品牌實現全管道零售數位化轉型,從容應對不斷變化的市場環境。



寶舵充分整合了寶尊全方位的技術能力,靈活提供集標準化與定制化為一體的端到端數位化業務解決方案,為品牌合作夥伴的全管道零售業務賦能。寶舵重磅推出三大利器,通過DTC全面解決方案、全管道運營解決方案及資料智慧應用驅動品牌數位化業務發展。未來,寶舵也將成為寶尊的核心增長引擎之一,不斷打造與品牌共創、共贏、共生的良性增長。



收購GAP大中華區業務,寶尊開啟“品牌管理”業務線



擁有超過15年的品牌電商服務經驗,寶尊向價值鏈上游擴展,恰逢其時。今年 11月初,寶尊宣佈收購美國最大服裝品牌之一 ——GAP大中華區業務,並宣佈推出“品牌管理”全新業務線,與公司核心電商業務戰略形成互補。



品牌管理業務線的推出,象徵著寶尊向著技術驅動型、全管道商業運營商加速邁進。過去四年,寶尊服務GAP品牌並推動其電商業務實現高速發展。未來,寶尊也期望攜手GAP,實現GAP大中華區業務全管道增長,進一步釋放品牌潛力。寶尊提到,自公告以來,諸多品牌也在與其探討“紮根中國、服務中國”的戰略及深度技術服務,相信將帶到其未來增長的新動力。



持續優化成本結構,資源配置效率為先



在成本優化方面,寶尊繼續從強化中台運營能力、整合後端職能資源、激勵機制創新改革等方面提升運營效率。



本季度,通過在濟南、成都、安慶等更多城市新設區域服務中心,進一步提升屬地化服務半徑及能力。目前寶尊約有60%的客服人員安置在區域運營中心,有效的節省了成本,提高了服務靈活性,更好地應對疫情帶來的不確定性。



寶尊不僅將區域服務中心拓展到了更多城市,並且擴大了區域中心的服務範圍,涵蓋客服、設計、運營、直播、資料等。近期,寶尊的智慧服務系統Service-Anywhere(S-ANY) ,上線全新模組,即一站式遠端系統管理樞紐 -- 智慧內容創作系統Design-Anywhere (D-ANY),賦能品牌高效內容創作。



寶尊首席財務官Arthur Yu先生表示:“在宏觀走勢不確定時期,我們維持業務穩健運營,並高效助力品牌合作夥伴斬獲佳績,充分凸顯了寶尊商業模式的高水準與堅韌性。過去一年,我們始終秉持將成本和運營資金效率優化置於首位,在提高產品銷售毛利率、降低運營費用和優化經營現金流等方面取得了顯著成果。我們相信,穩定的現金儲備是我們未來可持續增長的堅實後盾。同時於 2022年11 月 1 日完成了香港聯交所及美國納斯達克的雙重主要上市,這亦是寶尊在資本市場迎來的又一個里程碑,將為我們的股東提供了更多的靈活性。”





