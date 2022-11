維珍妮2023財年中期收入達港幣46.1億元 創歷年同期新高 純利按年上升23.1%至港幣3.13億元

香港, 2022年11月29日 - (亞太商訊) - 全球領先的貼身內衣創新設計製造商(Innovative Design Manufacturer,「IDM」)維珍妮國際(控股)有限公司(「維珍妮」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」)(股份代號:2199)公佈截至2022年9月30日止六個月(「期內」或「2023財年上半年」)中期業績。



期內,即使受宏觀經濟波動影響,集團仍延續上一財政年度的增長勢頭,錄得收入約港幣4,613.3百萬元(2022財年上半年:港幣4,080.6百萬元),按年增長13.1%,創歷年同期新高。毛利相應增加19.2%至約港幣1,168.4百萬元,毛利率亦上升1.3個百份點至25.3%(2022財年上半年:分別為港幣980.6百萬元及24.0%)。得益於五年規劃全面落實,及有效的內部控制措施,經營槓桿增強,帶動息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)增加24.6%至約港幣811.0百萬元,EBITDA率提升1.7個百份點至17.6%(2022財年上半年:分別為港幣650.7百萬元及15.9%)。集團期內錄得純利約港幣313.0百萬元,按年上升23.1%,純利率亦上升0.6個百份點至6.8%(2022財年上半年:分別為港幣254.3百萬元及6.2%)。撇除使用權益法入賬的應佔聯營公司虧損╱溢利淨額及重組成本後,經調整EBITDA增加28.8%至約港幣860.7百萬元,經調整EBITDA率提升2.3個百份點至18.7%(2022財年上半年:分別為港幣668.1百萬元及16.4%)。而經調整純利約港幣362.7百萬元,按年上升33.5%,純利率亦上升1.2個百份點至7.9%(2022財年上半年:分別為港幣271.8百萬元及6.7%)。



集團財務狀況穩健,期內營運現金流保持強勁,達約港幣985.5百萬元水平(2022財年上半年:港幣422.9百萬元),亦擁有充裕手頭現金,於2022年9月30日手頭現金總額約港幣872.1百萬元(2022年3月31日:約港幣995.0百萬元)。為與股東分享成果,董事會議決建議就2023財年上半年宣派中期股息每股8.5港仙(2022財年上半年:每股6.8港仙),以貫徹集團分派財政年度純利不少於30%的股息政策。



維珍妮主席、首席執行官兼執行董事洪游奕先生表示:「受惠於早前歐美及部分亞洲市場復甦,國內市場消費場景多元化發展,本集團於2023上半財年錄得歷來最佳業務表現,為按部實現業務發展的五年規劃奠定基礎。然而,我們亦觀察到,受宏觀經濟因素影響,各大零售企業仍在物流風險及庫存壓力中尋求平衡,選擇濃縮現有供應鏈佈局,儘管各品牌夥伴力保與如維珍妮般,一體多能的核心供應鏈夥伴的合作黏性,但預料下半財年的市場壓力會較大,業務將面臨短期挑戰。本集團將採取一系列開源節用措施積極應對,包括基於已有的成功客戶業務突破的經驗,加速科技感創新工藝的產品推廣及滲透;適時調整中越兩地各廠招聘計劃及現有員工作息排班;謹慎評估固定資產投資計劃;以及保留肇慶製造基地搬遷日程彈性等。另一方面,本集團與Victoria’s Secret & Co.(「Victoria’s Secret」)成立合資公司(「維密中國」)已完成交割,並按照既定方針加強線上營運以及本地化等戰略實施。此外,支撐本集團出口業務的越南生產基地亦因應市場變化適時優化人事架構,透過創新工藝製造發揮降本增效優勢,同時完善本地化供應鏈建設。讓維珍妮於行業整固之際,緊握市場滲透機遇。」



業務回顧



貼身內衣:歐美市場復甦延續,產品差異化、細分品類拓展策略見成果

此分部於期內貢獻約港幣2,464.3百萬元的收入(2022財年上半年:港幣2,336.0百萬元),按年上升5.5%,佔集團總收入53.4%,為集團的主要收入來源。分部毛利增加14.5%至約港幣652.8百萬元,毛利率提升2.1個百分點至26.5%(2022財年上半年:分別為港幣569.9百萬元及24.4%)。增長主要受惠於歐美及亞洲零售市場早前復甦延續,多項產品的單價亦有所提升。期內,集團以領先行業的研發能力為基礎,繼續執行差異化、細分品類拓展的策略,成效顯著,與既有品牌夥伴繼續鞏固市場佔有率,續攜手探索高質量的市場機遇。



運動產品:銷情保持強韌,收入按年升超四成

此業務分部於年內貢獻收入約港幣1,483.7百萬元(2022財年上半年:港幣1,036.4百萬元),按年上升43.2%,佔總收入32.2%。分部毛利為約港幣358.0百萬元,而毛利率為24.1%(2022財年上半年:分別為港幣243.4百萬元及23.5%)。運動胸圍在運動熱潮持續下繼續表現強韌,銷情暢旺,成為此業務分部的主要增長動力。期內,集團以創新工藝,為品牌夥伴及市場打造功能與舒適度兼備的運動產品,其中又以運動緊身褲產品備受垂青,有望複製運動胸圍的增長軌跡。



消費電子配件:產品組合、品牌夥伴日益豐富,分部收入按年增一成

此業務分部的收入約港幣258.3百萬元(2022財年上半年:港幣232.7百萬元),按年上升11.0%,佔集團總收入5.6%。分部毛利增加11.0%至約港幣64.6百萬元(2022財年上半年:分別為港幣58.2百萬元及25.0%)。集團致力為市場帶來舒適親膚體感功能的產品,帶動期內整體訂單保持穩步增長。分部增長主要來自於鍵盤、筆記本及平板電腦等配件,期内錄得中雙位數同比增長,業務亦迎來多元化發展。至於虛擬實境頭戴式裝置方面,期内銷售保持平穩,集團持續擴展品牌夥伴基礎,其中中國品牌夥伴訂單開始逐步提升。集團以跨品類的革新技術,將部分專有技術,延伸至更多適合長期配戴或使用的消費電子紡織物產品的生產及應用。



越南產值再爬升,多區域產能佈局彰顯供應鏈市場領導地位

市場持續整合,供應鏈日益濃縮,集團於供應鏈的領導地位得以彰顯。集團亦繼續以靈活應變及快速交期,應對國內外品牌夥伴的不同需求。越南作為維珍妮重要的生產基地,已邁進效益提升期。集團繼續以當地首三間廠房的優化經驗為藍本,加速配置越南其他廠房的產能效率,以提升綜合毛利率。期內,越南共六間廠房平均效率進一步提升,帶動集團毛利率提升。截至2022年9月30日,越南總產值佔集團總收入的比例擴大至80%。



而於中國内地,集團於大灣區的肇慶新區產業園區預期可按既定時間表搬遷。截至期末,集團於越南共約有39,300名僱員,加速本地化後,越南本地員工佔比已達85%;而作為研發中心及生產基地的中國深圳廠房則約有6,200名僱員。



維持五年規劃發展長期框架, 以多元化業務保持穩健發展



作為集團長期持續發展的藍圖,管理層於去年度之初制定了2022至2026財年的五年規劃,訂下三大目標,包括:1)以創新研發推動銷售穩步增長;2)透過推出高附加值創新產品、提升管理及生產效率,擴大邊際利潤;及3)保持健康的經營現金流和資本開支,中長線逐步降低淨負債比率。縱然面對市場環境的多重挑戰,集團仍積極維持五年規劃發展的長期框架,利用創新工藝、產能優勢促進增長復甦。



工藝創新屢有突破,加速科技感產品推出市場

經過兩年的研發投入,集團在工藝創新上屢有取得突破,除了賦予產品更強的科技感外觀特徵與功能性外,亦主導開發相應的工藝自動化設備,生產流程顯著減少用工,大幅改善在創新工藝下的產品成本效益,尤其是基於多元化、組合化的無縫黏合解決方案(例如:RePersbond、ReSiltech),結合集團獨有的模杯技術(例如:ReMatrixPad),成功開闢一條有別於紡織行業20年來傳統車縫工藝的嶄新獨有發展路線,進一步鞏固集團的差異化優勢及競爭力。



集團致力提升創新工藝標準化,利用其降本增效的優勢加强競爭力,並加速創新工藝被規模化採納,從而實現此等科技感創新工藝在品牌夥伴產品中進一步滲透的目標,促進行業變革。



值得一提的是,集團在本財年上半年與其主要日本品牌夥伴攜手推出了一系列兼具無縫黏合工藝和創新模杯爲主打的外穿內衣(Bra Top)產品,亦為維密中國合資公司開發推出雙尺碼小背心、魔術褲、「反重力」胸圍等產品,憑藉科技感外觀與功能特徵,廣受消費者青睞,率先實現把創新工藝導入至部分貼身內衣品牌夥伴產品的目標。隨著成功印證創新工藝產品廣受市場歡迎,眾多運動品牌夥伴亦對集團的科技感工藝展現熱切興趣,有望於運動品類複製這項成功的經驗。



該等創新科技感工藝變革乃集團應對當前宏觀環境疲弱的主動策略。根據目前集團與品牌夥伴的開發進度,集團可望於明年下半年憑藉創新科技工藝與多個品牌夥伴在業務層面帶來更多突破。



順應越南供應鏈區域及規模優勢,加速突顯創新工藝之降本增效成果

經過多年的策略部署,集團在越南的生產基地取得相當的區域及規模化優勢,且營運成熟,管理有序,人員穩定,生產效率按既定路線日益提升。疫情亦加速了供應鏈本地化的進程,令產能宏觀統籌調配更加協調和靈活,從而縮短交付週期,提升反應速度。



在無縫黏合技術、注塑模杯等創新科技感工藝的應用方面,集團在越南建立了全球最領先及規模最大的生產基地,發揮及擴大無縫黏合技術在開發及製造創新產品的功用,有助實現無縫黏合與模杯技術的及時融合,可為集團在市場回暖時提供爆發動能。



於供應鏈建立戰略合作夥伴關係,憑物料及機械設備創新奠定獨特性門檻

維珍妮基於對市場、產品及應用工藝自動化生產設備開發的深刻洞見,主導了供應鏈研發方向,其中物料創新更是依托多年的戰略聯盟,在海綿、布料、設備開發等建立了難以複製的供應鏈夥伴關係,給予本集團定向開發、優先匹配的優勢,結合集團的工藝創新,建立及深化產品獨特性門檻。



產品創新優勢突出,中國電商銷售高速發展

作為集團佈局中國市場的重要一步,自維密中國合資公司正式成立及展開合作以來,雙方充份發揮協同優勢,期内於銷售表現取得令人鼓舞的進展。在國內市場,疫情對門店的銷售仍帶來一定的挑戰,故合資公司在發展門店方面採取了較審慎的策略,將視乎防疫情況有序有度地投入。與此同時,維密中國逐步重塑品牌形象,積極迎合中國消費者需求及加大發展電商銷售,與維珍妮合作開發並推出了幾個產品系列,於電商渠道效果顯著,配合供應鏈的快速反應能力,帶動在主流電商平台銷售額及排名均大幅提升。其中,維密中國於雙十一在天貓的商品交易總額首次突破1億人民幣,同比增長139%,成績令人鼓舞。鑑於國內電商銷售的巨大潛力及於此領域的強勁增長勢頭,合資公司在未來三年將主力發展電商渠道,以推動業務的長遠增長。



與此同時,集團亦將繼續深化與國內內衣傳統及電商品牌夥伴的合作,推動百花齊放發展。而針對中國業務的發展,集團深圳的研發中心及生產基地於2023年中起分階段遷往肇慶新區,預期2024年底完成搬遷。此舉料將有助加強集團與國際品牌夥伴在國內市場的合作,以及把握與國內傳統線下/新興線上品牌及來自其他渠道的新機遇。



維珍妮深明ESG對業務發展的重要性,故自2022財年起以「領導層-決策層-執行層」三層管治架構有效推進可持續發展策略。集團以聯合國2030年可持續發展目標為藍本,規劃出六大重點關注議題,按此制定了2030年四大目標,分別為減碳、廢物管理、可持續的創新發展和人才及社區四個層面。期內,本集團在相關的績效指標取得亮眼成績,未來將繼續以負責任的態度為所有利益相關者創造長期價值,承擔社會責任,實現可持續發展。



洪先生總結:「本集團本財年上半年的業續再創新高,延續穩健發展的軌跡。未來,我們將持續深化無縫粘合技術及科技感工藝,創造出引領市場需求的產品。受宏觀環境影響,我們預期在下半財年面臨一定挑戰,而該經營環境或將延續至明年六月。然而,本集團有信心憑藉領先的創新研發能力、難以複製的戰略合作夥伴關係,加上越南生產基地在規模、穩定性、靈活度等的多項優勢,抵禦市場挑戰,保持業務穩健發展。本集團將積極迎難而上,適時調整策略應對短期的衝擊,儘力把握市場機遇,以維持中長線的增長動力。在發展業務的同時,維珍妮亦將繼續致力實現訂下的可持續發展目標,為股東及各持份者創造長遠價值。我們衷心感謝品牌合作夥伴、供應商夥伴及業務合作夥伴與股東的鼎力支持,以及管理團隊及同事們的辛勤付出。」



有關維珍妮國際(控股)有限公司

維珍妮國際(控股)有限公司於1998年在香港創立,是全球領先的貼身內衣製造商。維珍妮透過採用創新設計製造(「IDM」)業務模式,憑藉電腦模具設計與製作、立體模壓成型、無縫黏合三大核心技術打造多元技術矩陣,為長期合作的國際知名品牌夥伴開發及製造多項引領市場的暢銷產品,涵蓋貼身內衣(包括胸圍、內褲、塑身內衣)及胸杯、運動產品(包括運動胸圍、功能運動服裝)、消費電子配件、鞋履產品等幾大板塊,實現跨行業及跨品類的應用拓展。





