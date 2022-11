Monday, 28 November 2022, 10:25 HKT/SGT Share: 輝立證券研報首次覆蓋碧瑤綠色(1397.HK),評級「買入」目標價0.67港元

香港, 2022年11月28日 - (亞太商訊) - 輝立證券於11月25日發表研報,首次覆蓋碧瑤綠色(1397.HK),給予「買入」評級,目標價0.67港元。



輝立證券指,碧瑤綠色成立於1980年,為香港最大的綜合環境服務集團之一,提供環衞保潔、資源回收、循環再造、綠色科技、有機肥料生產、園藝綠化工程、蟲害防治、廢物管理等服務。公司的主營業務主要分為四大分部,包括:(1)清潔服務;(2)廢物處理及回收業務;(3)園藝服務;以及(4)蟲害管理業務,客戶涵蓋各行各業及不同類型機構,如政府部門、公營機構及跨國企業集團等。



核心清潔業務上半年繼續錄得可觀增長

公司截至2022年6月底止中期(1H2022),整體收入約714.1百萬元(港元.下同),按年增加約21.6%,增加主要由於期內清潔分部合約及訂單數量增加導致收益增加所致。期內,股東應佔溢利為約17.8百萬元(1H2021:12.2百萬元),按年大升約45.3%。每股基本盈利約4.29仙(1H2021:2.95仙);不派中期股息。



期內,整體毛利為約57.7百萬元,按年增加約17.6%;儘管清潔分部表現強勁,但被廢物及回收分部新項目的初始運營成本部分抵銷。然而,毛利率按年下滑0.3個百分點至8.1%,主要由於廢物管理及回收分部新項目的初始運營成本。短期內相關收入或會與開支不成正比。此外,園藝項目的進度延遲及高水平的蟲害管理服務市埸競爭激烈,連同高能源價格亦對毛利率造成相對負面的影響。



按業務劃分,核心的清潔業務繼續錄得可觀增長,收入相比去年同期上升42%,至約498.6百萬元,佔總收益約69.8%。期內,中標政府多份新的街道清潔服務合同,價值約1,600百萬元。疫情導致清潔服務需求增加,高利潤率的清潔服務項目,如檢疫酒店的消毒清潔服務,帶動清潔業務毛利率由去年同期的7.4%,上漲至9.7%。



廢物管理及回收方面,收入相比去年同期輕微下跌4.9%,至約111.8百萬元,佔總收益約15.7%。期內,公司獲食環署兩份新廢物收集服務合約,總價約140百萬元。公司作為環保署服務承辦商,為香港處理超過5000個回收點(包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙),營運多個分揀設施。碧瑤同時亦是環保署於香港島、九龍、新界三色回收桶收集承辦商。於2022年1月,公司獲環保署為期33個月的「塑膠回收先導計劃」服務合約,在香港東區、觀塘區及中西區提供塑膠收集服務。此外,碧瑤也為環保署轄下的「綠在區區」回收環保站、智能塑膠樽回收機及不同機構,提供回收服務。另外,公司分別為港島(包括離島)及新界提供玻璃容器收集及處理服務。然而,期內的毛利率按年下降8.4個百分點至3.0%,除了受高油價、高通脹、疫情影響回收量之外,總體下降主要來自於塑膠回收業務所影響。公司管理層在報告內表示,環保署「塑膠回收先導計劃」需承辦商前期資源投入較多,上半年籌備及搭建回收網絡的前期成本較高,導致短期收入與支出不成正比。但隨著合約開始了一段時間,此時間差問題將會改善。



園藝業務方面,收入相比去年同期下跌9.2%,至約56.9百萬元,佔總收益約8.0%。繼續受疫情肆虐導致項目延誤及運輸成本上漲,相關毛利率按年微跌0.7個百分點至6.7%,加上激烈的市場競爭使毛利受壓,影響整體業務的表現。



蟲害管理業務方面,收入相比去年同期下跌15.1%,至約46.8百萬元,佔總收益約6.5%。自新冠疫情以來,新參與者加入引發行業激烈競爭削弱了毛利率及業務發展,導致相關毛利率按年下跌4.3個百分點至4.6%。



於2022年6月底止,公司獲得合共1,950百萬元新合約,將手頭現存未到期合約總額較2021年12月底大增約59%至約3,406百萬元,創歷史新高;其中約900百萬元將於2022底前確認,約1,328百萬元將於2023年確認,而餘下約1,178百萬元將於2024年及之後確認。



輝立證券認為「都市固體廢物收費計劃」將於明年下半年正式推行,預計政策推行後將進一步推動市民積極循環回收,刺激回收量大幅增加。而且,隨著「塑膠飲料容器生產者責任計劃」逐步落實,貫徹「污染者自付」的原則和「環保責任」的理念,亦有助大幅增加塑膠飲料容器的回收率。這兩大計劃,預計將直接拉動碧瑤回收服務的業務量,以及提供更佳的回報。輝立證券預期公司2022至2023年EPS預測為8.22及9.28仙,目標價為0.67港元,對應11月25日收市後的公司股價0.445港元,潛在上行空間50.6%,評級為「買入」。





