Friday, 25 November 2022, 23:55 HKT/SGT Share:

來源 Tianda Pharmaceuticals Limited 天大藥業公布2022/23年度中期業績 深耕三大業務領域 實現跨越式發展

香港, 2022年11月25日 - (亞太商訊) - 天大藥業有限公司 (「天大藥業」或「集團」;股份代號:0455.HK)今天公布截至2022年9月30日止六個月(「期內」)之中期業績。期內,集團採取積極營銷策略,業績表現明顯進步,收入按年增加5.6%至約2.5億港元,毛利增加10.2%至約1.2億港元,稅息折舊及攤銷前利潤由去年同期虧損690萬港元改善至期內錄得230萬港元利潤。



核心藥物銷售放量迅猛,持續優化中醫藥板塊布局

集團深耕心腦血管及兒科等疾病領域,擁有獨特的仿製藥產品管線。核心藥物產品心腦血管用藥托平®纈沙坦膠囊憑藉其顯著療效及具競爭力的價格,自集採第一順位中標以來,銷量在中國內地市場同類產品中名列第一,期內銷售額同比增長約21%至9,230萬港元;兒科用藥托恩®布洛芬混懸液的市場份額位列國內前三,得益於有效的營銷策略,期內銷售額同比大幅增長約70%至6,400萬港元,表現卓越。



集團已基本實現中醫藥全產業鏈布局,業務涵蓋經營中藥材、中藥飲片及配方顆粒、創新中藥研發及國際貿易。期內,集團擴增經營品種、拓展銷售渠道及強化採購供應來源,包括出口中藥飲片至澳洲和籌劃進口國外特色資源中藥材品種到中國,並堅持中醫藥經典傳承創新發展,引進了創新中藥轉化項目,合作開發創新中藥。



期內,天大館整體收入增長81%。香港尖沙咀天大館作為首家採用股權投資合作模式的醫館,引入名醫專家作為股東,並參與管理,在開館八個月後取得盈利,為天大館全國全球拓展提供了寶貴的經驗和樣板。集團正推進開設天大館深圳館,為拓展粵港澳大灣區又邁進一步。集團在建設中醫藥智能方面持續投入,其中醫雲端科技平台「雲上天大館」在集團於第五波疫情肆虐香港期間舉行的「贈醫施藥同心抗疫」公益大行動義診活動中發揮了重要作用,為香港市民提供了全方位、遠程中醫醫療服務。



全方位強化研發和商業引進能力,積極拓展收入來源

集團堅持仿創結合,通過自主研發及與外部研發機構合作,不斷豐富產品管線。集團於期內加大研發投入,研發支出同比增加260%至1,200萬港元,預期將為集團帶來更多新產品,並成為中長期發展的新的强勁的增長點。目前正在進行的研發項目共有22個,包括第1類中藥創新藥、第3類中藥新藥、第3類化藥加原料藥、第4類化藥及系列健康產品。期內,集團積極引進創新中藥轉化項目,產學研醫合作開發慢性心力衰竭中藥創新藥。形成高端仿製藥、經典中藥、現代中藥、健康產品等豐富的產品研發組合陣。同時,集團亦積極引進中成藥產品批件,繼去年收購中成藥小兒清熱止咳顆粒後,期内再收購消化類中成藥健兒樂顆粒,持續擴充兒科產品品類。



此外,集團通過開展合同開發與生產運營(「CDMO」)及合同生產運營(「CMO」)業務,擴展收入來源,進一步推動集團發展。截至2022年9月底,集團已簽約7個以液體製劑類為主的研發技術服務項目,並於期內完成兩個項目的生產任務,CDMO和CMO業務未來有望可成為集團的增長引擎,持續為集團創造盈收。



深耕三大業務領域,夯實基礎實現跨越式發展

為把握醫藥健康市場規模持續擴大的機遇,集團未來將繼續拓展中醫藥、醫療保健服務、藥物及醫療科技三大業務領域,加快產品引進和研發,加強業務拓展和投資併購,努力實現跨越式發展。中醫藥業務方面,集團將積極把握國家大力發展中醫藥的政策紅利,繼續實施全產業鏈發展,以品種為中心加大發展中藥材貿易,同時加速發展有廣闊市場空間的中藥飲片和配方顆粒業務,並積極投入創新中藥、古代經典名方製劑及中成藥的研發和引進。醫療保健服務方面,集團將加強天大館運營,以自建、加盟和併購並舉,利用不同的股權投資合作模式加快拓展,優先拓展粵港澳大灣區,兼顧全國全球布局;同時以 「提升體驗感」爲中心,持續改進完善「雲上天大館」,達致線上線下融合發展,為患者提供便捷智能化的優質中醫藥服務。藥物及醫療科技方面,集團將努力打造托平®和托恩®等核心產品品牌,聚焦發展心腦血管及兒科領域產品,并鞏固在這兩個領域的優勢;同時透過銷售網絡下沉提高市場佔有率和積極拓展CDMO和CMO業務來提升收入;未來將通過3D手段(業務拓展BD、投資發展ID、研究開發R&D)開發具有市場潛力的產品,尤其是大品種,為集團長期可持續發展增添動力。



有關天大藥業有限公司

天大藥業有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號:0455.HK)以發展中醫藥產業為基礎,發展創新藥物和醫療科技,發展優質醫療和保健服務,致力發展成為立足中國,輻射全球的領先醫藥企業。





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network