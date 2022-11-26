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來源 JBM (Healthcare) Limited 健倍苗苗公佈二零二三財年中期業績 純利增加116 %至21.6百萬港元

宣派中期股息每股0.5港仙

增長勢頭料持續 表現維持強韌

香港, 2022年11月25日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗（保健）有限公司 （「健倍苗苗」或「集團」；股份代號：2161.HK） 為香港領先的品牌醫療保健品推廣商及分銷商，集團今天公佈截至二零二二年九月三十日止六個月（「報告期」）的中期業績。



業績亮點

-- 收益較去年同期增長25 %至236.8百萬港元

-- 權益持有人應佔溢利躍升116 %至21.6百萬港元

-- 董事會宣派中期股息每股0.5港仙

-- 品牌中藥業務錄得53.1%的強勁增長

-- 中國跨境電商業務勢頭良好，有賴於持續推動擴展產品供應及客戶流量

-- 受惠於大灣區有利的醫療政策，中藥業務預計錄得增長



儘管受到2019冠狀病毒病疫情的持續影響，加上本地經濟氣氛持續疲弱，集團仍繼續表現強韌，於報告期內錄得總收益236.8百萬港元，較去年同期顯著增加25 %。權益持有人應佔溢利較去年同期則增長116 %至21.6百萬港元。該大幅增長主要由於本地社交距離政策的放寬，提振零售消費情緒，導致集團整體銷售逐步回升，加上獲得香港特區政府透過保就業計劃提供的財務補貼所致。



董事會宣派截至二零二二年九月三十日止六個月的中期股息每股0.5港仙。



穩健的品牌組合維持強韌表現

於報告期內，集團在中國跨境電商平台發展方面取得穩健進展，成功將旗下產品之銷售渠道拓展至中國內地日漸龐大的消費群體。此外，集團繼續實施增長策略，緊貼消費者需求及抓緊市場機遇，並進一步利用自身的獨特優勢，以鞏固集團作為亞洲前瞻性醫療保健公司的競爭地位。集團憑藉其品牌管理能力、強大的商業執行力及已建立的銷售網絡錄得亮麗表現。



品牌藥業務方面，銷售收益較去年同期下降10.3%至56.9百萬港元，主要由於疫情對香港及澳門零售消費造成不利影響。然而，領先品牌AIM亞妥明眼藥水仍實現可觀增長，銷售增長11.3%。



至於品牌中藥業務，銷售收益錄得53.1%的強勁增長，達163百萬港元，主要因公眾對傳統中藥附加療效的認可和接受，從而驅動濃縮中藥顆粒業務的有力增長。此外，集團的領先中藥品牌保濟丸於報告期內也錄得60%的大幅增長。



健康保健品方面，報告期間的銷售收益減少13.3%至16.9百萬港元，主要是由於在香港零售市場若干產品銷量減少，然而已由Oncotype DX安可待乳癌基因表現檢測以及Pantogar洗髮水及護髮素系列的增長所抵銷。Oncotype DX於報告期內錄得19.7%的強勁增長。此外，經臨床研究證實為高效脫髮治療的Pantogar，於電商平台及專業髮型屋渠道取得可觀成績。在推出女士及男士專用配方的洗髮水及護髮素新系列之後，Pantogar的銷售錄得進一步增長。



加快電商業務發展

憑藉持續推動擴展產品供應、平台據點及客戶流量，集團的中國跨境電商業務繼續提速發展。



在集團旗下專責跨境電商團隊的穩健營運及客戶服務支持下，在天貓國際賣場型旗艦店及京東國際的兩間自營旗艦店於報告期內的市場份額及客戶群的擴張均取得重大進展。集團的旗艦店在報告期間於天貓位列前八，而何濟公止痛退熱散於該平台之止痛藥品類則位列前五。



集團繼續加強與中國主要跨境電商平台顧客的合作關係及營運，並於今年「6.18」及「雙十一」的推廣活動備貨採購訂單在報告期內取得大幅增長。除非處方藥品外，集團亦以新的潛力品類積極加強產品組合，以迎合更廣泛的消費群體。集團目前於唯品會（一個在中國廣受歡迎的品牌生活用品跨境電商平台）銷售其護膚及美容產品，而該等護膚及美容產品將陸續擴張至多個跨境電商平台。



把握中藥的增長潛力

集團的品牌中藥業務亦受惠於香港特區與中國內地政府部門的通力合作，促進香港傳統品牌中藥進入大灣區。通過向廣東省藥品監督管理局申請註冊集團中成藥組合的簡化措施，集團已成功獲批於大灣區註冊藥油品牌十靈油及鎮痛霸祛風活絡油。



健倍苗苗行政總裁黃一偉先生表示：「在2019冠狀病毒病爆發後，務實和堅持變得極為重要，面對疫情下的業務環境，我們克服重重考驗。2019冠狀病毒病促使公眾對健康的關注，並加快消費者轉為更積極主動管理健康，進一步促進自我保健的需求。此外，集團作為香港品牌中藥及濃縮中藥顆粒市場的主要營運商，已準備就緒在蓬勃的大灣區市場發掘潛力，加上在區內有利的政策支持下，將出現更多潛在商機。



展望未來，我們對醫療保健行業的前景保持樂觀。我們將繼續秉承『自我保健成就更佳健康』的使命，專注於以更強的韌性及更高的運營效率致力發展我們的增長策略，並把握市場機遇，透過優質及值得信賴的品牌保健品協助消費者更佳管理健康。」



有關健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代號：2161）

健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景，秉承產品功效和品質至上的優良傳統，在行業內定位獨特，致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商，集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品，包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品，其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「德國秀碧除疤膏」、「德國寶寶手指水」、「美德瑪寶兒除疤膏」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」、「十靈油」及「鎮痛霸祛風活絡油」等家喻戶曉的傳統品牌。而自2021年 5月27日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。有關集團詳情，請流覽： www.jbmhealthcare.com.hk





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